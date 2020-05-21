ASX200盘整 - 第二部分





美国股市再次上行，标普500指数收于3月初以来最高水平，较历史高位仅低了不到13%。但对ASX200指数的拥簇而言，今天令人沮丧。尽管澳大利亚在新冠病毒控制方面取得了进展，且部分重启经济这点振奋人心，但ASX200指数仍低于历史最高水平22%。我们注意到，澳大利亚股市缺乏类似亚马逊或苹果等“FAANG”成长型股票，但与此同时，中澳关系的急剧恶化也为澳大利亚市场蒙上了一层阴影。在中国宣布调整铁矿石进口监管后，铁矿石矿业股Fortescue Metals Group (FMG)股价当日下跌2.40%，ASX200指数未能跟随此前美股积极走势，持平于5575附近。在最近一篇于5月4日发布的ASX200分析文章中，我们认为指数“将在5550和4850之间展开4到6周的横盘整理”。四周过后，我们的看法被证明完全正确。展望未来，5600阻力区正在形成一个重要技术水平，它将决定ASX200六月是继续落后于其他全球股指，还是会试着展开追涨。我的看法偏向后者。

来源：Tradingview。上述数据截止到2020年5月21日。过往表现并非未来业绩的可靠指标。本文不包含，也不应被视为包含任何金融产品建议或推荐。