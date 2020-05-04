ASX200指数后市可能盘整，关注4850的得失





继4月反弹8.8%之后，ASX200指数上周恪守“5月卖出后离场”的路线图，在5月的第一天就暴跌5%。下跌的催化剂是美国政府威胁中国，将因其处理新冠病毒而对后者征收进口关税。我私下一直相仿，全球股市在各国央行与政府的迅速行动支持下，可以度过新冠疫情的影响，并延续令人惊艳的反弹。另一方面，市场也担心，冒险情绪不足以抵抗来自新冠疫情与美中贸易局势再度恶化的双重威胁。在对新冠大流行病的应对与管理不足之后，恰逢美国大选再过半年就要举行，各种调查显示，反华的言论是重建选民对美国现任政府好感的可靠途径。所以，2020年下半年，很可能出现更多的反华言论，美国还可能增加对华进口关税。而这给ASX200指数3月低点以来反弹的可持续性带来阴影。在投资者一直以澳大利亚股市和澳元/美元作为布局中国经济复苏代理的背景下，这种伤害可能更大。来看ASX200指数的日图。我们认为短线高点筑于4月17日高点5563，现在可能于5550-4850（4月反弹的61.8%回档位）支撑位之间盘整四到六周。完成本次调整并在经济活动继续重启回暖的支持下，我们认为ASX200指数可能重拾反弹，于今年下半年初上攻6000。也请记住，如果突破/收于4850支撑位，可能挫伤上文观点并预示可能回踩3月低点。

来源： Tradingview。文中提到的数字截至2020年5月4日。过去表现不能可靠指示未来表现。本文不包含也不应被视为包含任何金融产品建议或金融产品推荐。