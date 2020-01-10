ASX200本周收于历史高点，后市高度看涨

ASX200现在交投于距离7000咫尺之遥的水平，终于站上金融危机期间的高点。

过去52周中，医疗保健与消费休闲板块一直领涨，本周表现同样突出。事实上，尽管地缘政治紧张局势趋缓导致油价下跌，ASX200的能源板块一样表现出色。

金融板块继续低迷，就守在其52周低点上方。话虽如此，该板块似乎在构筑底部，如果站上6150，可能确认趋势反转向上。

标普/ASX200指数周图

回到7月份，该股指曾在周中测试全球金融危机期间的高点，但转瞬即逝，并且随后的看跌锤子收于6800下方，标记着7%跌势的开端。从那以后，周图上的价格震荡起伏，但今天的冲高明显是多头的胜利；原因不仅在于其是2月以来涨幅最大的周线，还在于其轻松攻克全球金融危机期间的高点。整体上，ASX极为看涨。

因为价格自26周（半年）均线回升，所以6700附近显然存在买需。而且，多根K线已经形成了双底/镊子底。





标普/ASX200指数4小时图

切换到4小时图我们可以发现，收盘前的最后一根K线实体相对较小。我们可以追寻周一早盘的美国市场，除非它们在今天晚些时候创下新高，否则届时可能回归均值。