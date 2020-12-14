ASX200圣诞节反弹推迟?

尽管从业绩报表角度来看，基金经理们会希望看到自己青睐的股票在上涨中结束本年度，但他们的心理和我们其他人并无二致。他们意识到了每年这个时候的看涨性季节趋势，并试图从中获益。
然而，尽管一些国家开始接种疫苗，但新冠病例增加及中澳关系的进一步恶化，可能促使澳大利亚基金管理公司对上述操作再做考量。
周三，德国将在圣诞节期间实施新一轮严格封锁措施，同一天，伦敦也将实施三级限制。美国方面，纽约州长警告说，如果感染和住院病例继续以目前的速度增长，纽约州将面临第二次全面封锁。
昨日证实，中国已正式全面禁止澳大利亚煤炭进口，这也给澳大利亚股市的圣诞狂欢蒙上了一层阴影。
此外，据报道，铁矿石价格过去两个月上涨了40%，引发中国国内要求监管干预的呼声。隔夜Mysteel62%铁矿石指数下跌6.15美元，引发了人们对今天大连交易所铁矿石期货交易情况的浓厚兴趣。
继上周ASX200分析文章之后，基于上述事件，我们很高兴地看到，到目前为止，我们提出的减持多仓建议效果不错。鉴于RSI指标在该指数第二次于关键水平6700上方遭拒后构筑看跌背离，我们的观点得到进一步巩固。
我们仍倾向于在回落至中间支撑位6400/6300时增加核心多头仓位，或等待价格持续突破6750以确认圣诞涨势到来，股指开始攻向7000。
然而，尽管一些国家开始接种疫苗，但新冠病例增加及中澳关系的进一步恶化，可能促使澳大利亚基金管理公司对上述操作再做考量。
周三，德国将在圣诞节期间实施新一轮严格封锁措施，同一天，伦敦也将实施三级限制。美国方面，纽约州长警告说，如果感染和住院病例继续以目前的速度增长，纽约州将面临第二次全面封锁。
昨日证实，中国已正式全面禁止澳大利亚煤炭进口，这也给澳大利亚股市的圣诞狂欢蒙上了一层阴影。
此外，据报道，铁矿石价格过去两个月上涨了40%，引发中国国内要求监管干预的呼声。隔夜Mysteel62%铁矿石指数下跌6.15美元，引发了人们对今天大连交易所铁矿石期货交易情况的浓厚兴趣。
继上周ASX200分析文章之后，基于上述事件，我们很高兴地看到，到目前为止，我们提出的减持多仓建议效果不错。鉴于RSI指标在该指数第二次于关键水平6700上方遭拒后构筑看跌背离，我们的观点得到进一步巩固。
我们仍倾向于在回落至中间支撑位6400/6300时增加核心多头仓位，或等待价格持续突破6750以确认圣诞涨势到来，股指开始攻向7000。
最新研究消息
五月 24, 2023 08:23 上午
五月 22, 2023 01:33 上午
一月 26, 2023 03:18 上午
一月 3, 2023 08:27 上午
十二月 20, 2022 04:48 上午
十二月 13, 2022 03:48 上午
立即开户
体验我们屡获殊荣的平台所带来的快速安全的交易执行。
Web Trader平台
我们先进的网络交易平台具有丰富的功能。
四月 27, 2022 06:45 上午
四月 26, 2022 05:26 上午
四月 21, 2022 02:59 上午
四月 20, 2022 04:16 上午