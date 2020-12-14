ASX200圣诞节反弹推迟?





尽管从业绩报表角度来看，基金经理们会希望看到自己青睐的股票在上涨中结束本年度，但他们的心理和我们其他人并无二致。他们意识到了每年这个时候的看涨性季节趋势，并试图从中获益。然而，尽管一些国家开始接种疫苗，但新冠病例增加及中澳关系的进一步恶化，可能促使澳大利亚基金管理公司对上述操作再做考量。周三，德国将在圣诞节期间实施新一轮严格封锁措施，同一天，伦敦也将实施三级限制。美国方面，纽约州长警告说，如果感染和住院病例继续以目前的速度增长，纽约州将面临第二次全面封锁。昨日证实，中国已正式全面禁止澳大利亚煤炭进口，这也给澳大利亚股市的圣诞狂欢蒙上了一层阴影。此外，据报道，铁矿石价格过去两个月上涨了40%，引发中国国内要求监管干预的呼声。隔夜Mysteel62%铁矿石指数下跌6.15美元，引发了人们对今天大连交易所铁矿石期货交易情况的浓厚兴趣。继上周ASX200分析文章之后，基于上述事件，我们很高兴地看到，到目前为止，我们提出的减持多仓建议效果不错。鉴于RSI指标在该指数第二次于关键水平6700上方遭拒后构筑看跌背离，我们的观点得到进一步巩固。我们仍倾向于在回落至中间支撑位6400/6300时增加核心多头仓位，或等待价格持续突破6750以确认圣诞涨势到来，股指开始攻向7000。