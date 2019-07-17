ASX200指数：波段低点或已就位，关注澳洲就业数据

ASX200指数在多头构筑新低的尝试下结束了连跌3天的势头。是否反弹尚未有定论，不过我们筛选出走势好于大盘的板块，并对其从强到弱排列后作为候选。

ASX200指数仍处于明确的上涨趋势中，并且一根看涨吞噬K线的形成暗示波段低点或已就位。如果上涨动能回归，该股指最终可望上攻6800点甚至历史高点。

但该股指一直似乎不愿上攻6800点，而且最近几周动能发生了微妙的变化，近期的上涨未能测试6800点就已减弱。

而且，从此文发稿时美国时段的开盘走势判断，交投或许陷于停滞，除非信心得到亟需的提振。

守住6606低点我们继续看涨，但短线的价格走势仍是关键所在：

潜在看涨楔形延续形态正在成形，第一测量目标在6769.6高点。但该股指可能在6,769.60 – 6,600区域附近遭遇强大的阻力。

站上6800上看历史高点

但也请关注潜在筑顶形态。如果上涨动能减弱并形成下降的高点，该股指可能开始构筑头肩顶形态的“头部”。

如果形成下降的高点后下破6600区域，暗示后市可能展开更深的回撤。

上图为ASX200指数的技术扫描

至于技术面，我们筛选出过去60天跑赢大盘的板块，根据是相对强弱的变量。然后我们将其按从强到弱的顺序排列，作为突破或回撤的潜在自选板块。

请关注格林威治标准时间明天早上02:30（澳洲东部标准时间上午11:30）的澳大利亚就业数据。该数据如果不及预期，可能令澳洲联储降息的呼声升温，从而可能利好股市的表现。