什么是ASX 200指数，你要如何交易它？

ASX 200指数可以让你接触到市值排名前200的澳大利亚上市公司。了解你需要知道的ASX 200指数信息，及如何通过我们交易该指数。

鉴于ASX 200指数的旺盛人气及被纳入股票的高市值权重，该股指交易量庞大。因此，包括持续低点差等交易条件将对ASX 200指数的交易员有利。

什么是ASX2 00股票指数?

ASX 200股票指数是澳大利亚股市表现的整体基准，常被称为Australia 200或Aussie 200。该指数追踪澳大利亚证交所（ASX）市值最大的200只上市股票，这些公司股票约占澳大利亚股市总市值的82%。

标普/ASX 200指数是一个市值加权指数，但同时也是一个浮动调整指数。因此，该指数总贡献度基于公司最初上市时的股票价值进行比较。

ASX 200指数成分股公司必须在澳大利亚证交所（ASX）上市。普通股和优先股都可以。在其他交易所一级上市或其他国家的公司也有资格纳入ASX 200指数。

ASX 200指数由美国信用评级公司标准普尔(Standard & Poor’s)维护。标准普尔是一家行业领先的股票指数提供商，也是受人尊敬的独立信用评级数据来源。标普将标普/ASX 200描述为“卓越的澳大利亚基准”,理由为“其所具有的代表性、良好流动性和可交易性”。

ASX 200指数每个季度都会由指数委员会(Index Committee)进行再平衡，以确保所纳入股票符合标准。指数的主要交易时间为每周5天，每天10:00-16:00 (GMT+10:00)。

ASX 200成分股有哪些?

ASX指数根据公司主要业务活动和全球行业分类标准(GICS)对公司进行分类。鉴于大多数成熟市场都使用GICS标准，因此我们可以很容易地将澳大利亚经济行业和各行业表现与其他国家进行比较。

与ASX 50指数不同，ASX 200指数被视为反映澳大利亚市场情绪的更广泛指标。

然而，ASX 200指数中排名前50的上市公司仍占据了约75%市值，前10的公司占了总市值的40%。

ASX 200指数中最大的两家公司为材料和综合性企业。力拓(Rio Tinto)以大约172.40亿美元市值位居第一，必和必拓(BHP)以1675亿美元市值位居第二。

截至2021年4月12日，按公司市值排序的前10名中,银行占据5席，它们是澳大利亚联邦银行(Commonwealth Bank of Australia)、西太平洋银行(Westpac)、澳大利亚国民银行(National Australian Bank)、澳新银行(ANZ)和麦格理银行(Macquarie)。

ASX 200各行业占总资产的百分比:

金融33.44%

材料29.71%

能源8.30%

消费必需品8.07%

工业6.43%

电信服务4.85%

非必需消费品4.03%

医疗保健3.20%

公用事业1.49%

信息技术0.43%

未分类0.03%

ASX 200关键指标：高点、低点和回报

该指数于2000年4月推出，初始指数价格3133.3，和更为广泛的所有普通股指数(AOI)价值相等

尽管囊括了200家上市公司，但该指数以大公司为主导

2020年，10只成分股权重占比超过44%

排名前十的股票中有5只是银行股

金融企业占该指数的近三分之一

材料板块是该指数的第二大板块，占比接近30%

指数在2003年2月3日探入历史低点2753点

2007年2月15日，指数首次攻入6000点

ASX 200指数在2020年1月16日首次突破7000点大关

指数在2020年2月创下7199.79点历史新高

随着全球新冠疫情打压市场情绪，ASX 200指数2020年3月23日跌至多年低点4534点

截至2021年4月12日，市值2.23万亿美元

截至2021年4月12日，年回报率为34.185%

截至2021年4月12日，市盈率为58.537

如何交易ASX 200指数

如果你对澳大利亚股市有兴趣，ASX 200指数将是一个很好的交易途径，且无需分析单个公司业绩表现。

差价合约(CFDs)是最受欢迎的ASX 200指数投资方式之一。

如果你使用差价合约交易该指数，即在并未拥有该指数的情况下，就其标的资产价格走向进行投机。交易ASX 200差价合约，你可自市场任一方向上买卖该指数。

无论你对资产价格持上涨还是下跌预期，你都可以根据自己的预期持有多头或空头头寸。差价合约可以让你通过对价格走势的看涨和看跌获利。

交易ASX 200差价合约时，你将使用杠杆，这意味着你可以用全部成本的一小部分开立头寸。使用杠杆可能会放大你的利润和亏损。

ASX 200指数具有充沛的流动性，且波动性一直高企。因此， ASX 200指数的交易价差可与道琼斯30指数和英国富时100指数等股指相媲美。

如果通过我们交易ASX 200指数，你可以在现货指数和期货指数之间进行选择。让我们来进一步了解这两种不同的交易选择。

ASX 200现货指数

当交易现货指数时，你以ASX 200的当前价格进行交易，这个价格被称为现金或现货价格。

通常情况下，现货指数提供了所有指数中的最小价差，因此深受交易员欢迎，但如果隔夜保持头寸开仓状态，你可能会被收取持仓费用。

ASX200指数期货

指数期货意味着你同意于预先设定的未来某日以一个既定价格交易ASX 200。因价差中包含隔夜融资费用，指数期货在持长线观点的交易员中很受追捧。

ASX 200行情驱动因素有哪些?

宏观经济事件： 美国对中国加征关税及新冠疫情等全球经济事件会对ASX 200指数产生影响。一个由金融和材料(银行和矿商)主导的指数对全球商业环境的变化十分敏感，而中国是澳大利亚产品的最大客户(一定程度上)。

美国对中国加征关税及新冠疫情等全球经济事件会对ASX 200指数产生影响。一个由金融和材料(银行和矿商)主导的指数对全球商业环境的变化十分敏感，而中国是澳大利亚产品的最大客户(一定程度上)。 新闻报道： 你会在经济日程上看到一些影响澳元价格的中高影响型事件，其中许多事件也会波及ASX 200指数。就业报告、国内生产总值(GDP)数据、进出口指标都会对指数价格造成影响。

你会在经济日程上看到一些影响澳元价格的中高影响型事件，其中许多事件也会波及ASX 200指数。就业报告、国内生产总值(GDP)数据、进出口指标都会对指数价格造成影响。 利率决定： 澳大利亚储备银行(RBA)货币政策决定可以引发ASX 200波动。如果RBA加息，企业将无法以此前的低成本借款进行购买或投资，因此，企业股价可能会下跌。

澳大利亚储备银行(RBA)货币政策决定可以引发ASX 200波动。如果RBA加息，企业将无法以此前的低成本借款进行购买或投资，因此，企业股价可能会下跌。 澳元强势： 澳元强势会影响ASX 200指数价格。澳元兑对手货币汇率和ASX 200指数之间存在直接的正相关性。如果矿业和金融公司表现良好，澳元将被用于这些公司的国际业务。因此，澳元倾向于与指数一道攀升。

澳元强势会影响ASX 200指数价格。澳元兑对手货币汇率和ASX 200指数之间存在直接的正相关性。如果矿业和金融公司表现良好，澳元将被用于这些公司的国际业务。因此，澳元倾向于与指数一道攀升。 公司财报： ASX 200成分股公司财报可以显著影响指数价格。因为ASX 200是一个市值加权指数，市值较大公司的财报通常会引发指数价格更为明显的涨跌。

ASX 200成分股公司财报可以显著影响指数价格。因为ASX 200是一个市值加权指数，市值较大公司的财报通常会引发指数价格更为明显的涨跌。 大宗商品价格：澳元强势与澳大利亚出口量之间存在因果关系。如果澳大利亚的铁矿石和煤炭等矿业大宗商品需求旺盛且价格上涨，那么澳元一般也会上涨。黄金和铜等可交易商品的价格涨跌同样遵循了类似模式。

请按照以下简单的步骤立即开始交易。

1. 点击账户开户页面，选择您希望交易的平台账户进行开户

2. 下载安装交易平台，在登陆后搜索您想要交易的金融产品中搜索您要交易的市场与产品

3. 选择您的头寸和大小，以及止损和限价水平

4. 进行交易