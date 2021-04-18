亚洲市场开盘报告：华尔街在冒险氛围中创下新高

亚洲股指期货：

澳大利亚ASX200指数上周五收在7,063.50

日本的日经225指数期货上涨70点，涨幅0.24%；现货市场开盘有望报在29,753.37

香港恒指期货上涨57点，涨幅0.2%；现货市场开盘有望报在29,026.71

欧洲市场：

Euro STOXX 50指数期货涨53点，涨幅1.34%

德国DAX期货目前上涨240点，涨幅1.57%

美国市场上周一收盘情况：

道指涨164.67点，涨幅0.48%，收报34,200.67

标普500指数涨15.05点，涨幅0.37%，收报4,185.47

纳斯达克100指数涨15.713点，涨幅0.11%，收报14,041.91

股指收于高点

除了日经225指数，上周全球股指收出强音。DAX打破狭窄盘整区间，摸至历史新高；FTSE100指数与ASX200指数14个月中首次收上7000点；华尔街创下历史新高。身处强劲数据、优秀财报、疫苗接种与数不胜数的刺激资金的环境中，投资者认为股市唯一的出路是上涨。

科技股更是得到殖利率下跌的助力：10年期美债殖利率经历了今年下跌幅度最大的一周。上档阻力在200周指数移动均线，而下档支撑位可能在50天指数移动均线1.5%左右。

ASX200指数上周收上7000点并且连续第三个时段交投于其上。上周五的看跌锤子（与内包）K线透露出对推高的犹豫情绪，但考虑到ASX200指数的上涨趋势，这点对多头阵营并无大碍。守住6957点我们继续看涨，但还是希望短期内不要回到7000点下方。我们对上涨中途的目标在7100点。

ASX200指数内部情况







ASX 200: 2021年4月18日收报7063.5 (涨0.07%)

板块方面，不动产投资信托最强，上涨1.36%，而能源最弱，下跌1.48%

11个板块中6个跑赢大盘

104只个股上涨、86只个股下跌，分别占比52.00%和43.00%

没有个股创下52周新高，也没有个股创下52周新低

77.5%的个股收上其200天均线

80%的个股收上其50天均线

80.5%的个股收上其20天均线

涨幅居前的个股

涨5.93% - Monadelphous Group Ltd (MND.AX)

涨4.64% - Beach Energy Ltd (BPT.AX)

涨4.58% - Zip Co Ltd (Z1P.AX)

跌幅居前的个股：

跌8.94% - Origin Energy Ltd (ORG.AX)

跌5.29% - Mineral Resources Ltd (MIN.AX)

跌4.49% - Whitehaven Coal Ltd (WHC.AX)

外汇市场：美元跌至四周低点

美元指数跌至4周低点，就停在我们的初始目标91.30/40上方0.20点左右的位置。美元指数技术面具有自当前价位展开小级别反弹的基础，因而可能导致欧元/美元受制于1.2000下方。

欧元/美元在1.2000下方不远处盘整，4小时图交投于上涨通道内。站上1.2000的话可假定延续涨势，而若下破1.1950，警示进入逆势走低阶段，也令当前的上涨通道失效。

英镑/日元上周五形成看涨外包K线，此前下破149.60支撑位证实为假突破。考虑到该货币对不愿下破，我们怀疑波段低点已就位，如果上破150.83，或确认短线趋势反转。

纽元/日元在周三构筑大阳线后在78.00下方不远处盘整了两天。考虑到其长期上涨趋势，我们会在上破上周四高点78.13时假设涨势延续。

纽元/美元在周三强力收上0.7100阻力位后也展开高位盘整。守住支撑位继续看涨，而且和纽元/日元一样，站上上周高点或延续上涨趋势。











澳元/美元回到77上方，目前在上周高点附近的狭窄区间内盘整。澳元/美元近期的反弹使得头肩顶形态失效，周三收高且站上趋势线阻力。因为美元指数交投于支撑位附近，合理的预期是澳元/美元在重拾涨势前先行回调。

守住0.7677趋于上涨。

多头可在0.7677上方寻找看涨结构，等待价格回调或上破上周高点。

第一目标在0.7800-0.7849区域。

每周交易员持仓报告







截至周二（2021年4月13日）：

上周主要货币的持仓只有微弱的调整。

美元指数期货净多头持仓升至2020年6月以来最高点。

白银期货净多头持仓连续第二周增加，至6周高点。

多头连续第五周削减纽元期货持仓，净多头头寸降至8月以来最低，目前只有2500张。

铂金净多头持仓减少15%，至今年最低水平。

大宗商品：

黄金收上1764.73阻力位，创下5周高点。双底形态测量目标在1835附近，并且守住1760上方继续看涨。

白银在上周五冲高并到达看涨旗形目标26.30附近，继而迅速回落至26.00下方。白银仍处于上涨通道内，但4小时图上的看跌锤子形态测试了其上轨趋势线。展望后市，在重新考虑做多之前我们倾向于观察价格是否盘整抑或有所回撤。守住25.62继续看涨。

油价就收在周图高点下方不远处，此前受2021年原油需求上调的提振摸至四周高点。西得州原油期货多头可在突破位62.27上方或在周三低点60.38上方寻找支撑，布伦特原油对应的价位分别在65.49和63.58。

后市展望(AEST时间)







