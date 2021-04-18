亚洲市场开盘报告：华尔街在冒险氛围中创下新高

上周，美国和中国强劲的经济数据帮助全球股指创下新高而美债殖利率以今年最快的速度下滑。

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2021/4/19 3:41:00
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亚洲股指期货：

  • 澳大利亚ASX200指数上周五收在7,063.50
  • 日本的日经225指数期货上涨70点，涨幅0.24%；现货市场开盘有望报在29,753.37
  • 香港恒指期货上涨57点，涨幅0.2%；现货市场开盘有望报在29,026.71

欧洲市场：

  • Euro STOXX 50指数期货涨53点，涨幅1.34%
  • 德国DAX期货目前上涨240点，涨幅1.57%

美国市场上周一收盘情况：

  • 道指涨164.67点，涨幅0.48%，收报34,200.67
  • 标普500指数涨15.05点，涨幅0.37%，收报4,185.47
  • 纳斯达克100指数涨15.713点，涨幅0.11%，收报14,041.91

股指收于高点

除了日经225指数，上周全球股指收出强音。DAX打破狭窄盘整区间，摸至历史新高；FTSE100指数与ASX200指数14个月中首次收上7000点；华尔街创下历史新高。身处强劲数据、优秀财报、疫苗接种与数不胜数的刺激资金的环境中，投资者认为股市唯一的出路是上涨。

科技股更是得到殖利率下跌的助力：10年期美债殖利率经历了今年下跌幅度最大的一周。上档阻力在200周指数移动均线，而下档支撑位可能在50天指数移动均线1.5%左右。

ASX200指数上周收上7000点并且连续第三个时段交投于其上。上周五的看跌锤子（与内包）K线透露出对推高的犹豫情绪，但考虑到ASX200指数的上涨趋势，这点对多头阵营并无大碍。守住6957点我们继续看涨，但还是希望短期内不要回到7000点下方。我们对上涨中途的目标在7100点。

ASX200指数内部情况




ASX 200: 2021年4月18日收报7063.5 (涨0.07%)

  • 板块方面，不动产投资信托最强，上涨1.36%，而能源最弱，下跌1.48%
  • 11个板块中6个跑赢大盘
  • 104只个股上涨、86只个股下跌，分别占比52.00%和43.00%
  • 没有个股创下52周新高，也没有个股创下52周新低
  • 77.5%的个股收上其200天均线
  • 80%的个股收上其50天均线
  • 80.5%的个股收上其20天均线

涨幅居前的个股

  • 涨5.93%   -  Monadelphous Group Ltd  (MND.AX) 
  • 涨4.64%   -  Beach Energy Ltd  (BPT.AX) 
  • 涨4.58%   -  Zip Co Ltd  (Z1P.AX) 

跌幅居前的个股：

  • 跌8.94%   -  Origin Energy Ltd  (ORG.AX) 
  • 跌5.29%   -  Mineral Resources Ltd  (MIN.AX) 
  • 跌4.49%   -  Whitehaven Coal Ltd  (WHC.AX) 

外汇市场：美元跌至四周低点

美元指数跌至4周低点，就停在我们的初始目标91.30/40上方0.20点左右的位置。美元指数技术面具有自当前价位展开小级别反弹的基础，因而可能导致欧元/美元受制于1.2000下方。

  • 欧元/美元在1.2000下方不远处盘整，4小时图交投于上涨通道内。站上1.2000的话可假定延续涨势，而若下破1.1950，警示进入逆势走低阶段，也令当前的上涨通道失效。
  • 英镑/日元上周五形成看涨外包K线，此前下破149.60支撑位证实为假突破。考虑到该货币对不愿下破，我们怀疑波段低点已就位，如果上破150.83，或确认短线趋势反转。
  • 纽元/日元在周三构筑大阳线后在78.00下方不远处盘整了两天。考虑到其长期上涨趋势，我们会在上破上周四高点78.13时假设涨势延续。
  • 纽元/美元在周三强力收上0.7100阻力位后也展开高位盘整。守住支撑位继续看涨，而且和纽元/日元一样，站上上周高点或延续上涨趋势。




澳元/美元回到77上方，目前在上周高点附近的狭窄区间内盘整。澳元/美元近期的反弹使得头肩顶形态失效，周三收高且站上趋势线阻力。因为美元指数交投于支撑位附近，合理的预期是澳元/美元在重拾涨势前先行回调。

  • 守住0.7677趋于上涨。
  • 多头可在0.7677上方寻找看涨结构，等待价格回调或上破上周高点。
  • 第一目标在0.7800-0.7849区域。

每周交易员持仓报告




截至周二（2021年4月13日）：

  • 上周主要货币的持仓只有微弱的调整。
  • 美元指数期货净多头持仓升至2020年6月以来最高点。
  • 白银期货净多头持仓连续第二周增加，至6周高点。
  • 多头连续第五周削减纽元期货持仓，净多头头寸降至8月以来最低，目前只有2500张。
  • 铂金净多头持仓减少15%，至今年最低水平。

大宗商品：

  • 黄金收上1764.73阻力位，创下5周高点。双底形态测量目标在1835附近，并且守住1760上方继续看涨。
  • 白银在上周五冲高并到达看涨旗形目标26.30附近，继而迅速回落至26.00下方。白银仍处于上涨通道内，但4小时图上的看跌锤子形态测试了其上轨趋势线。展望后市，在重新考虑做多之前我们倾向于观察价格是否盘整抑或有所回撤。守住25.62继续看涨。
  • 油价就收在周图高点下方不远处，此前受2021年原油需求上调的提振摸至四周高点。西得州原油期货多头可在突破位62.27上方或在周三低点60.38上方寻找支撑，布伦特原油对应的价位分别在65.49和63.58。

后市展望(AEST时间)




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