亚洲市场开盘报告：华尔街上涨；黄金多头会回归吗？

美国通胀报告高于（但没有远高于）预期，这点安慰了投资者，推动华尔街创下新高、债券殖利率下跌。

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2021/6/11 4:16:00
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亚洲股指期货：

  • 澳大利亚ASX200指数期货上涨1点，涨幅0.01%；目前看现货市场开盘可能报在7,303.50
  • 日本日经225指数期货下跌10点，跌幅0.03%；目前看现货市场开盘可能报在28,948.56
  • 香港恒指期货上涨133点，涨幅0.46%；目前看现货市场开盘可能报在28,710.88

英国和欧洲市场收盘情况：

  • 英国FTSE100指数上涨7.17点，涨幅0.1%，收报7,081.01
  • 欧洲Euro STOXX 50指数跌0.78点，跌幅0.02%，收于4,096.07
  • 德国DAX指数跌9.92点，跌幅0.06%，收于15,571.22
  • 法国CAC40指数跌16.96点，跌幅0.26%，收报6,546.49

美国市场周四收盘情况：

  • 道指上涨19.1点，涨幅0.06%，收于34,466.24
  • 标普500指数上涨19.63点，涨幅0.47%，收在4,239.18
  • 纳斯达克100指数上涨145.404点，涨幅1.05%，收报13,960.35

美国股指从美国通胀报告中得到安慰

CPI年率升至5%（为2008年以来最高点），但可部分归因于“基数效应”与去年的低数值，这些因素有望在下个月的报告中抹去。CPI月率上涨0.6%，低于上涨0.8%的前值。整体来看，通胀在上升但没有超出预期，而其是否属于暂时现象尚无定论。美联储似乎没有承受太多的压力，不至于开始“聊聊”缩表。所以，股市的上涨动力暂时没有消失。

纳斯达克100指数收于6周高点并向历史高点迈进，距离1.4万点只有区区31点。标普500指数在医疗健康、不动产与科技股推动下摸至历史高点。

昨天科技与银行板块推高ASX200指数，险险避开了下破其关键的反转高点。期货市场目前指向现货市场开盘报在7300附近，该位或证实为枢轴点。这里关键是观察其会成为支撑位还是阻力位，再根据开盘后的价格走势确定后市方向。

ASX 200指数日内支撑位/阻力位

  • 第2阻力位: 7334.90
  • 第1阻力位: 7311 – 7314.60
  • 枢轴点: 7302.50
  • 第1支撑位: 7289
  • 第2支撑位: 7267.60 – 7265.60
  • 第3支撑位: 7244.30 – 7251.00

ASX 200指数的内部情况：


ASX200指数2021年6月10日收于7302.5，涨幅0.44%

  • 板块方面，不动最强，上涨2.34%，而材料最弱，下跌0.01%
  • 11个板块中有10个收高
  • 11个板块中有5个跑赢大盘
  • 123只个股（占比61.50%）上涨，68只个股（占比34.00%）下跌
  • 12只个股创下52周新高，没有个股创下52周新低
  • 73.5%的个股收上其200天均线
  • 72%的个股收上其50天均线
  • 78.5%的个股收上其20天均线

涨幅居前的个股：

  • + 16.8%   -  Iress Ltd  (IRE.AX) 
  • + 5.18%   -  Whitehaven Coal Ltd  (WHC.AX) 
  • + 3.85%   -  Unibail-Rodamco-Westfield SE  (URW.AX) 

跌幅居前的个股:

  • -3.40%   -  NRW Holdings Ltd  (NWH.AX) 
  • -3.33%   -  A2 Milk Company Ltd  (A2M.AX) 
  • -3.27%   -  Worley Ltd  (WOR.AX) 

外汇市场：英镑为主要货币中最强，美元震荡迷失方向

隔夜波动性确实回归外汇市场，但并非所有货币都走出方向性行情。美元指数开盘后形成上下影线，最终收低0.05%，在20天指数移动均线下方不远处构筑十字星的犹豫K线形态。

欧元/美元上涨0.04%，同样在20天指数移动均线上方不远处构筑令人失望的K线形态。欧元/日元日图在假上破趋势线阻力位后形成看跌外包K线。虽然守住1.3289低点，我们还是暂时将其从多头观察列表上撤除。

美元/日元假上破周三高点后迅速调头向下，下探109.16支撑位，时段收出看跌吞噬K线。所以我们也将其从我们的看涨观察列表上移除。考虑到在这此之前的上周形成了一根更大的看跌吞噬K线（约两倍大小），看来最终可能下破109.16。

美元/瑞郎形成看跌锤子K线，且其日内高点完美受制于20天指数移动均线。和美元/日元一样，现在看来将考验近期低点0.8926并可能下破。

英镑/美元隔夜是最强的主要货币（过去一个月是第二强主要货币）。受益于欧洲央行完全保持刺激政策不变，加上美国通胀数据高于预期（以及美元走弱），英镑成为时段内的货币之选。

大宗商品：黄金多头将回归？

下跌的真实利率与美元更是增添黄金多头回归的论据。隔夜日图形成看涨吞噬K线，伴随着长下影线（买入尾巴）。黄金在CPI报告发布前下跌，之后在3月低点以来的上涨趋势线企稳，接着V形反弹。价格受制于1900，但其看涨结构暗示现在或尝试站上趋势线阻力并上攻1916.53（甚至可能更高的价位）。守住1869.60我们继续看涨，100小时指数移动均线所在的1880.40和收盘价低点同样可用于辅助管理风险。如果未能很快攻克趋势线阻力，则可能形成三角形（并且可能继续看涨）。

通胀的顺风并没有吹到白银那里：构筑看涨外包K线但仍受制于28.0。黄金和白银这两个金属比较之下，黄金的结构似乎具备更扎实的看涨基础。

油价本质上追随美元的走势（相逆），在周期高点附近再筑犹豫K线形态。随着通胀数据成为过去时，我们可能发现基本面重新左右油价（整体继续看涨）。但在重拾上涨趋势之前，我们希望看到西得州油价在67.98上方寻获稳定的支撑。

后市展望 (AEST时间)



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