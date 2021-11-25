亚洲市场开盘报告：美联储缩表可能提速，美元飚升- 嘉盛集团官网

核心PCE创下30年高点，美联储开始切实感受到通胀的热度。

Matt Simpson 金融分析师
作者： 市场分析师
2021/11/25 14:00:00
Matt Simpson 金融分析师
作者： 市场分析师

 

亚洲股指期货：

  • 澳大利亚ASX200指数期货上涨7点，跌幅0.1%；目前看现货市场开盘可能报在7,406.40
  • 日本日经225指数期货上涨90点，涨幅0.31%；目前看现货市场开盘可能报在29,392.66
  • 香港恒指期货下跌103点，跌幅0.42%；目前看现货市场开盘可能报在24,582.50
  • 中国A50指数期货目前上涨1点，0.01%现货市场开盘可能报在15,720.85

 

英国和欧洲市场收盘情况：

  • 英国FTSE100指数上涨32.39点，涨幅0.27%，收报7,286.32
  • 欧洲Euro STOXX 50指数下跌27.23点，跌幅0.18%，收于4,276.25
  • 德国DAX指数下跌61.76点，跌幅0.37%，收于15,878.39
  • 法国CAC40指数下跌29.69点，跌幅0.03%，收报7,042.23

 

美国市场周三收盘情况：

  • 道指下跌9.42点，跌幅0.03%，收于35,804.38
  • 标普500指数上涨10.76点，涨幅0.23%，收在4,701.46
  • 纳斯达克100指数上涨61.098点，涨幅0.37%，收报16,367.81

  

 

通胀火热、消费者依然悲观、成长也不如从前。

这句话基本上就是对隔夜发布的美国数据的总结。另外，FOMC会议记录比预期稍微强硬点。美联储青睐的通胀指标，即核心PCE升至90年代初以来最高点4.1%PCE则升至5%。我们不清楚为什么原来期待该读数不要那么高，明明那只是同步追踪所有其它通胀指标的。GDP小幅上修至2.1%，但低于2.2%的预期值。密歇根大学消费者信心指数确认指数创下10年最低点，原因很简单，就是通胀的居高不下。

如果是在正常的环境，美联储应该加息，但因为缩表没有完成，所以不能（或许也不敢）妄动。如此一来，美联储需要做的很可能是加快缩表节奏。债券市场反映了这点，投资者蜂拥而入长端债券并逃离短端债券，推低前者收益率但推高后者收益率。

 

美元扩大反弹

对美联储做出更积极回应的押注造就隔夜最强主要货币美元。澳元/美元因投资者预期澳元正值息差优势丧失而跌破0.7200。但因为美国现在实际上已进入感恩节长周末假期，我们一直没有真正得到任何新的通胀消息。澳元/美元有可能在周末前守住其9月低点。

 

澳元/纽元突破 完成修正？

 

因为新西兰联储昨天的表态不如部分市场人士预期得强硬，澳元兑纽元大举上攻，创下3周高点。我们认为该货币对已在1119日形成重要的波段低点。过去数周里一直期待新西兰联储加息的交易者了结头寸，推动该货币对进入均值回归行情。澳元/纽元站上趋势线阻力与1.0418/33阻力区域，现在可望使其转为支撑。守住昨天低点我们继续看涨。

 

黄金在一周多的时间里暴跌100美元左右

金价再度交投于1800下方，过去6个时段总计跌幅接近100美元，现于9月趋势线企稳，后市或小幅回升。但请注意，200天指数移动均线落在1800，可能构成阻力。

 

ASX 200 市场内部情况

ASX200指数20211125日收于7399.4，跌幅为 0.15%

  • 板块方面，能源康最强，上涨1.22%，而信息技术最弱，下跌0.56%
  • 11个板块有4个板块收高
  • 11个板块有7个板块收低
  • 11个板块有5个板块跑赢大盘
  • 67只个股（占比33.50%）上涨，117只个股（占比58.50%）下跌
  • 60.5%的个股收上其200天均线
  • 52%的个股收上其50天均线
  • 48%的个股收上其20天均线

 

涨幅居前的个股：

  • + 3.52%-Polynovo Ltd(PNV.AX)
  • + 3.23%-LendLease Group(LLC.AX)
  • + 2.4%-Beach Energy Ltd(BPT.AX)

跌幅居前的个股:

  • ·-8.61%-TechnologyOne Ltd(TNE.AX)
  • ·-5.6%-Pinnacle Investment Management Group Ltd(PNI.AX)
  • ·-5.56%-Netwealth Group Ltd(NWL.AX)

 

韩国央行 最强硬的央行？

新西兰联储本来是最强硬的，但韩国央行抢先一步加息夺走了这个头衔。今天12:00可能“故伎重演”。根据Reuters调本，30名经济学家有29人预测韩国央行今天将利率自0.75%上调至1%（另外1人预期加息50个基点），而且预计韩国央行明年继续加息。所以，如果想要窥探亚洲货币政策的走向，请关注韩国央行的动态。

但在韩国央行决议公布之前，澳大利亚公布的四季度资本支出数据透露了GDP可能的表现。澳大利亚一季度GDP创下6.3%的峰值，二季度降至4.4%；鉴于维多利亚和新南威尔士州陷入封锁管控，三季度GDP预计降至-2%

 

 

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