亚洲市场开盘报告：美联储缩表可能提速，美元飚升- 嘉盛集团官网

亚洲股指期货：

澳大利亚 ASX200 指数期货上涨 7 点， 跌幅 0.1% ；目前看现货市场开盘可能报在 7,406.40

日本日经 225 指数期货上涨 90 点，涨幅 0.31 % ；目前看现货市场开盘可能报在 29,392.66

香港恒指期货下跌 103 点，跌幅 0.42 % ；目前看现货市场开盘可能报在 24,582.50

中国 A50 指数期货目前 上涨 1 点， 涨 幅 0.01% ， 现货市场开盘可能报在 15,720.85

英国和欧洲市场收盘情况：

英国 FTSE100 指数上涨 32.39 点，涨幅 0.27 % ，收报 7,286.32

欧洲 Euro STOXX 50 指数下跌 27.23 点，跌幅 0.18 % ，收于 4,276.25

德国 DAX 指数下跌 61.76 点，跌幅 0.37% ，收于 15,878.39

法国 CAC40 指数下跌 29.69 点，跌幅 0.03% ，收报 7,042.23

美国市场周三收盘情况：

道指下跌 9.42 点，跌幅 0.03% ，收于 35,804.38

标普 500 指数上涨 10.76 点，涨幅 0.23% ，收在 4,701.46

纳斯达克 100 指数上涨 61.098 点，涨幅 0.37% ，收报 16,367.81

通胀火热、消费者依然悲观、成长也不如从前。

这句话基本上就是对隔夜发布的美国数据的总结。另外，FOMC会议记录比预期稍微强硬点。美联储青睐的通胀指标，即核心PCE升至90年代初以来最高点4.1%，PCE则升至5%。我们不清楚为什么原来期待该读数不要那么高，明明那只是同步追踪所有其它通胀指标的。GDP小幅上修至2.1%，但低于2.2%的预期值。密歇根大学消费者信心指数确认指数创下10年最低点，原因很简单，就是通胀的居高不下。

如果是在正常的环境，美联储应该加息，但因为缩表没有完成，所以不能（或许也不敢）妄动。如此一来，美联储需要做的很可能是加快缩表节奏。债券市场反映了这点，投资者蜂拥而入长端债券并逃离短端债券，推低前者收益率但推高后者收益率。

美元扩大反弹

对美联储做出更积极回应的押注造就隔夜最强主要货币美元。澳元/美元因投资者预期澳元正值息差优势丧失而跌破0.7200。但因为美国现在实际上已进入感恩节长周末假期，我们一直没有真正得到任何新的通胀消息。澳元/美元有可能在周末前守住其9月低点。

澳元/纽元突破 – 完成修正？

因为新西兰联储昨天的表态不如部分市场人士预期得强硬，澳元兑纽元大举上攻，创下3周高点。我们认为该货币对已在11月19日形成重要的波段低点。过去数周里一直期待新西兰联储加息的交易者了结头寸，推动该货币对进入均值回归行情。澳元/纽元站上趋势线阻力与1.0418/33阻力区域，现在可望使其转为支撑。守住昨天低点我们继续看涨。

黄金在一周多的时间里暴跌100美元左右

金价再度交投于1800下方，过去6个时段总计跌幅接近100美元，现于9月趋势线企稳，后市或小幅回升。但请注意，200天指数移动均线落在1800，可能构成阻力。

ASX 200 市场内部情况

ASX200指数2021年11月25日收于7399.4，跌幅为 0.15%

板块方面，能源康最强，上涨 1.22 % ，而信息技术最弱，下跌 0.56%

11 个板块有 4 个板块收高

11 个板块有 7 个板块收低

11 个板块有 5 个板块跑赢大盘

67 只个股（占比 33.5 0 % ）上涨， 117 只个股（占比 58.5 0 % ）下跌

60.5 % 的个股收上其 200 天均线

52 % 的个股收上其 50 天均线

48 % 的个股收上其 20 天均线

涨幅居前的个股：

+ 3.52%-Polynovo Ltd(PNV.AX)

+ 3.23%-LendLease Group(LLC.AX)

+ 2.4%-Beach Energy Ltd(BPT.AX)

跌幅居前的个股:

· -8.61%-TechnologyOne Ltd(TNE.AX)

· -5.6%-Pinnacle Investment Management Group Ltd(PNI.AX)

· -5.56%-Netwealth Group Ltd(NWL.AX)

韩国央行 – 最强硬的央行？

新西兰联储本来是最强硬的，但韩国央行抢先一步加息夺走了这个头衔。今天12:00可能“故伎重演”。根据Reuters调本，30名经济学家有29人预测韩国央行今天将利率自0.75%上调至1%（另外1人预期加息50个基点），而且预计韩国央行明年继续加息。所以，如果想要窥探亚洲货币政策的走向，请关注韩国央行的动态。

但在韩国央行决议公布之前，澳大利亚公布的四季度资本支出数据透露了GDP可能的表现。澳大利亚一季度GDP创下6.3%的峰值，二季度降至4.4%；鉴于维多利亚和新南威尔士州陷入封锁管控，三季度GDP预计降至-2%。

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