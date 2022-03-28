亚洲市场开盘报告：美元有望上攻100？- 嘉盛官网

美国现货市场周五收盘情况：

道指涨 153.34 点，涨幅 0.44% ，收于 34,861.24

标普 500 涨 22.9 点，涨幅 0.51% ，收于 4,543.06

纳斯达克 100 指数跌 11.386 点，跌幅 0.08% ，收于 14,754.31

亚洲股指上周五收盘情况：

澳大利亚 ASX 200 收于 7,406.20

日本 Nikkei 225 收于 28,149.84

香港恒指收于 21,404.88

中国 A50 收于 13,529.79

欧洲市场上周五收盘情况：

英国 FTSE 100 上涨 15.97 点，涨幅 0.21% ，收报 7483.35

欧洲 Euro STOXX 50 上涨 4.34 点，涨幅 0.11% ，收报 3867.73

德国 DAX 上涨 1.97 点，涨幅 0.22% ，收于 14305.76

法国 CAC 40 跌 2.09 点，跌幅 0.03% ，收于 6553.68

纳斯达克100指数已自本月低点强力反弹，幅度达到13%左右（相比之下标普500指数和道指反弹幅度分别为9.4%和8.3%），确实连续第二个时段收上200天指数移动均线，但周五形成的看跌锤子K线表明多头对马上推高抱持犹豫心态。华尔街上周整体表现明显好于欧洲股市，后者的DAX和STOXX双双陷于横盘区间。中国A50和恒指则调头向下，人们不由得怀疑两者是否已各自触顶。而周末有关上海市将封城的消息，可能在今天进一步打击该地区股市。

上海为应对疫情将封锁部分地区

上海将封锁部分地区，展开为期9天的核酸检测工作。封锁期间暂停公共交通，只允许有证车辆通行，且暂停企业与工厂作业。上海于周六报告，新增2631例病例，占当天新增无症状病例的60%左右，另有47例有症状病例。

恒指周五跌至7天低点并连续第二天收于其50天指数移动均线下方，守住了2021年3月低点，但很可能在今天挑战该位。

ASX 200:

ASX200指数周五自1月中旬以来首次收上7400，领涨的是材料、公用事业和能源板块，涨幅都达到5%，垫底的是医疗健康板块，下跌2.5%。周五的上影线长度约为当天波幅的一半左右，后市价格大概率回撤或盘整，支撑区间在7340/58。

ASX200指数2022年3月25日收于7294.4，涨幅0.26%

板块方面，材料最强，上涨 1.29 % ，而医疗健康最弱，下跌 0.82%

11 个板块有 7 个板块收高

11 个板块有 4 个板块收低

11 个板块有 6 个板块跑赢大盘

135 只个股（占比 67.50% ）上涨， 53 只个股（占比 26.50% ）下跌

涨幅居前的个股:

+9.46% - Coronado Global Resources Inc (CRN.AX)

+5.09% - BlueScope Steel Ltd (BSL.AX)

+4.81% - Brickworks Ltd (BKW.AX)

跌幅居前的个股:

· -5.43% - Dicker Data Ltd (DDR.AX)

· -4.50% - Novonix Ltd (NVX.AX)

· -3.92% - Meridian Energy Ltd (MEZ.AX)

澳元、纽元和加元3月领涨

本月迄今表现最强的主要货币仍然是商品货币，领涨的是澳元和纽元，垫底的是日元。日本央行重申，将保持其超级宽松货币政策一段时间。

我们在周五援引0.8360附近筑有阻力带的理由表达了看跌欧元/英镑的观点。价格一开始站上该阻力带，但继续受制于50天指数移动均线，且当天收出看跌外包锤子K线。4小时图正在周五低点附近构筑潜在看跌旗形形态，期间目标保持为0.8300。

美元指数上攻100？

虽然3月大部分时候横盘震荡，美元指数日图仍处于强劲的上涨趋势中，20天指数移动均线不断提供支撑力量，而97.712的双底是一个上抬的低点。周五的K线可能是看涨锤子形态，表明该回档线下方存在买需。我们现在期待站上98.965后发出重拾涨势的信号，目标为100，期间目标可能在99.42高点。

后市展望 (AEDT 时间 )

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