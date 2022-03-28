亚洲市场开盘报告：美元有望上攻100？- 嘉盛官网

美元在3月份大部分时候横盘震荡，但整体趋势继续坚定看涨。

Matt Simpson 金融分析师
作者： 市场分析师
2022/3/28 16:02:00
Matt Simpson 金融分析师
作者： 市场分析师

美国现货市场周五收盘情况：

  • 道指涨153.34点，涨幅0.44%，收于34,861.24
  • 标普50022.9点，涨幅0.51%，收于4,543.06
  • 纳斯达克100指数跌11.386点，跌幅0.08%，收于14,754.31

 

亚洲股指上周五收盘情况：

  • 澳大利亚ASX 200收于7,406.20
  • 日本Nikkei 225收于28,149.84
  • 香港恒指收于21,404.88
  • 中国A50收于13,529.79

欧洲市场上周五收盘情况：

  • 英国FTSE 100上涨15.97点，涨幅0.21%，收报7483.35
  • 欧洲Euro STOXX 50上涨4.34点，涨幅0.11%，收报3867.73
  • 德国DAX上涨1.97点，涨幅0.22%，收于14305.76
  • 法国CAC 402.09点，跌幅0.03%，收于6553.68

 

 

 

纳斯达克100指数已自本月低点强力反弹，幅度达到13%左右（相比之下标普500指数和道指反弹幅度分别为9.4%8.3%），确实连续第二个时段收上200天指数移动均线，但周五形成的看跌锤子K线表明多头对马上推高抱持犹豫心态。华尔街上周整体表现明显好于欧洲股市，后者的DAXSTOXX双双陷于横盘区间。中国A50和恒指则调头向下，人们不由得怀疑两者是否已各自触顶。而周末有关上海市将封城的消息，可能在今天进一步打击该地区股市。

 

上海为应对疫情将封锁部分地区

上海将封锁部分地区，展开为期9天的核酸检测工作。封锁期间暂停公共交通，只允许有证车辆通行，且暂停企业与工厂作业。上海于周六报告，新增2631例病例，占当天新增无症状病例的60%左右，另有47例有症状病例。

恒指周五跌至7天低点并连续第二天收于其50天指数移动均线下方，守住了20213月低点，但很可能在今天挑战该位。

 

ASX 200:

ASX200指数周五自1月中旬以来首次收上7400，领涨的是材料、公用事业和能源板块，涨幅都达到5%，垫底的是医疗健康板块，下跌2.5%。周五的上影线长度约为当天波幅的一半左右，后市价格大概率回撤或盘整，支撑区间在7340/58

 

 

 

 

ASX200指数2022325日收于7294.4，涨幅0.26%

  • 板块方面，材料最强，上涨1.29%，而医疗健康最弱，下跌0.82%
  • 11个板块有7个板块收高
  • 11个板块有4个板块收低
  • 11个板块有6个板块跑赢大盘
  • 135只个股（占比67.50%）上涨，53只个股（占比26.50%）下跌

 

涨幅居前的个股:

  • +9.46% - Coronado Global Resources Inc (CRN.AX)
  • +5.09% - BlueScope Steel Ltd (BSL.AX)
  • +4.81% - Brickworks Ltd (BKW.AX)

跌幅居前的个股:

  • ·-5.43% - Dicker Data Ltd (DDR.AX)
  • ·-4.50% - Novonix Ltd (NVX.AX)
  • ·-3.92% - Meridian Energy Ltd (MEZ.AX)

 

澳元、纽元和加元3月领涨

本月迄今表现最强的主要货币仍然是商品货币，领涨的是澳元和纽元，垫底的是日元。日本央行重申，将保持其超级宽松货币政策一段时间。

我们在周五援引0.8360附近筑有阻力带的理由表达了看跌欧元/英镑的观点。价格一开始站上该阻力带，但继续受制于50天指数移动均线，且当天收出看跌外包锤子K线。4小时图正在周五低点附近构筑潜在看跌旗形形态，期间目标保持为0.8300

 

美元指数上攻100

 

虽然3月大部分时候横盘震荡，美元指数日图仍处于强劲的上涨趋势中，20天指数移动均线不断提供支撑力量，而97.712的双底是一个上抬的低点。周五的K线可能是看涨锤子形态，表明该回档线下方存在买需。我们现在期待站上98.965后发出重拾涨势的信号，目标为100，期间目标可能在99.42高点。

 

后市展望 (AEDT时间)

 

 

如何在嘉盛交易平台上交易货币对、贵金属、大宗商品、股指、美港股、ETF等金融市场场外产品？

 

请按照以下简单的步骤开户

 

1.      点击账户开户页面，选择适合您的交易平台账户进行开户

2.      账户开通后进行账户注资

3.      下载安装并登录交易平台即可交易

 

欲了解更多嘉盛汇评精彩文章，欢迎关注嘉盛集团官方微信jiashengjituan

相关主题： 交易观点 外汇 大宗商品 股指 Asia Australia 200 美元指数 美元

最新研究消息 

查看更多
黄金预测：金属下跌但前景乐观
五月 24, 2023 08:23 上午
一周展望：是否继续看涨欧元/美元？
五月 22, 2023 01:33 上午
挪威央行对加息踩下刹车
一月 26, 2023 03:18 上午
谁是最大赢家？2022年金融市场大盘点
一月 3, 2023 08:27 上午
英镑/美元再次跌破1.20
十二月 20, 2022 04:48 上午
英国经济前路坎坷，英镑/美元升势恐难维持
十二月 13, 2022 03:48 上午

立即开户

体验我们屡获殊荣的平台所带来的快速安全的交易执行。
开设账户

Web Trader平台

我们先进的网络交易平台具有丰富的功能。
了解更多
经济日历

挪威央行对加息踩下刹车
一月 26, 2023 03:18 上午
    英镑/美元再次跌破1.20
    Fawad Razaqzada
    十二月 20, 2022 04:48 上午
      英国经济前路坎坷，英镑/美元升势恐难维持
      Fawad Razaqzada
      十二月 13, 2022 03:48 上午
        Reddit上的热门股票趋势
        Joshua Warner
        十一月 28, 2022 04:00 上午

          StoneX Financial Pty Ltd（“我们”、“我们的”）网站可能会不时包含第三方提供的其他网站和/或资源的链接。这些链接和/或资源仅供参考，我们无法掌控这些资讯的内容，对其内容不提供任何认可。我们网站上的任何分析、意见、评论或基于研究的资讯仅供参考和教育目的，在任何情况下均不旨在成为投资邀请或要约，亦非买卖建议。如果您不确定，您应该始终就您是否适合在任何相关市场进行投机以及承担相关风险的能力寻求独立建议。对于我们网站上的资讯的完整性或准确性，我们不作任何明示或暗示的陈述或保证。我们没有义务更新任何此类资讯。

          因此，对于您或任何第三方因使用我们网站上的信息而引起或与之相关的任何损失或损害，我们（和/或我们的关联公司）概不负责或承担任何责任（我们无法根据法律或适用的监管制度限制或排除的任何义务或责任除外），并且在此明确否认任何此类责任。