亚洲市场开盘报告：英国确认首例Omicron致死病例- 嘉盛集团官网

华尔街收低，三大股指悉数下跌，其中纳指跌1%，道指和标普500指数双双下跌0.9%左右。在明天本年度最后一次美联储会议召开之前，投资者可能平仓，以防其届时宣告加速缩表。

美元指数在一个（可能的）看涨三角形内盘整

美元指数守住20天指数移动均线，日图继续在一个三角形内盘整。考虑到日图的看涨趋势，美元指数趋于上破，但可能需要等到美联储周三会议结束之后。

英国现在报告每日20万例Omicron变异病毒病例，并已确认首个全球已知Omicron变异病毒致死病例。英镑/美元回吐早盘涨幅，收低0.4%左右。英镑/澳元假上破10月高点后形成看跌锤子形态。FTSE100指数跌至5天低点且收在20天指数移动均线下方，但守住50天均线。

欧元/澳元中断持续了5天的下跌势头，形成阳线。所以，该货币对或已在1.5700上方不远处形成波段低点。

西得州原油守在70上方并探入趋势线阻力

OPEC将2022年一季度原油需求预测值上调，声称Omicron变异病毒可能只短暂地产生温和的影响。这样的表态与世卫组织的态度截然相反，后者警告该新冠病毒的新变异病毒构成严重的全球性威胁。目前还不清楚油价是将再度跌至70下方还是站上趋势线，但我们略微倾向于上破，原因是其在上周以看涨锤子形态开启可靠站上8月低点的行情。如果站上73.34，则趋势线阻力失效，可以假设涨势延续。

钯金自2020年3月以来首次收于1700下方，从其真实平均波幅判断，距离考验1600也只需一个交易日。黄金缓慢涨至3天高点后在20天指数移动均线处遇阻，而且200天指数移动均线落在1800附近，或难以一击即破。

ASX 200 市场内部情况：

ASX200指数自上周一低点以来反弹了3.8%，但在8月高点以来的趋势线处遇阻。考虑到反弹已经斩获相当高的涨幅，遇阻停顿似乎是健康的走势，可以为潜在突破蓄势。展望后市，我们期待价格守住7300后站上7440。

ASX200指数2021年12月13日收于7379.3，涨幅0.35%

板块方面，能源最强，上涨 1.68% ，而金融最弱，下跌 0.27%

11 个板块有 5 个板块收低

11 个板块有 4 个板块跑赢大盘

110 只个股（占比 55.0 0 % ）上涨， 82 只个股（占比 41.0 0 % ）下跌

58.5 % 的个股收上其 200 天均线

48.5 % 的个股收上其 50 天均线

53 % 的个股收上其 20 天均线

涨幅居前的个股：

+ 6.2% - Netwealth Group Ltd (NWL.AX)

+ 5.69% - St Barbara Ltd (SBM.AX)

+ 5.62% - Charter Hall Group (CHC.AX)

跌幅居前的个股:

· -3.64% - Insurance Australia Group Ltd (IAG.AX)

· -3.38% - NIB Holdings Ltd (NHF.AX)

· -3.32% - Pointsbet Holdings Ltd (PBH.AX)

后市展望 (AEDT 时间 )

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