亚洲市场开盘报告：英国确认首例Omicron致死病例- 嘉盛集团官网

英国确认首例全球已知Omicron变异病毒致死病例，与此同时世卫组织警告该变异病毒可能构成全球性风险。

Matt Simpson 金融分析师
作者： 市场分析师
2021/12/14 20:15:00
Matt Simpson 金融分析师
作者： 市场分析师

华尔街收低，三大股指悉数下跌，其中纳指跌1%，道指和标普500指数双双下跌0.9%左右。在明天本年度最后一次美联储会议召开之前，投资者可能平仓，以防其届时宣告加速缩表。

 

 

 

 

美元指数在一个（可能的）看涨三角形内盘整

美元指数守住20天指数移动均线，日图继续在一个三角形内盘整。考虑到日图的看涨趋势，美元指数趋于上破，但可能需要等到美联储周三会议结束之后。

英国现在报告每日20万例Omicron变异病毒病例，并已确认首个全球已知Omicron变异病毒致死病例。英镑/美元回吐早盘涨幅，收低0.4%左右。英镑/澳元假上破10月高点后形成看跌锤子形态。FTSE100指数跌至5天低点且收在20天指数移动均线下方，但守住50天均线。

欧元/澳元中断持续了5天的下跌势头，形成阳线。所以，该货币对或已在1.5700上方不远处形成波段低点。

 

西得州原油守在70上方并探入趋势线阻力


 

OPEC2022年一季度原油需求预测值上调，声称Omicron变异病毒可能只短暂地产生温和的影响。这样的表态与世卫组织的态度截然相反，后者警告该新冠病毒的新变异病毒构成严重的全球性威胁。目前还不清楚油价是将再度跌至70下方还是站上趋势线，但我们略微倾向于上破，原因是其在上周以看涨锤子形态开启可靠站上8月低点的行情。如果站上73.34，则趋势线阻力失效，可以假设涨势延续。

钯金自20203月以来首次收于1700下方，从其真实平均波幅判断，距离考验1600也只需一个交易日。黄金缓慢涨至3天高点后在20天指数移动均线处遇阻，而且200天指数移动均线落在1800附近，或难以一击即破。

 

ASX 200 市场内部情况：

 

 

ASX200指数自上周一低点以来反弹了3.8%，但在8月高点以来的趋势线处遇阻。考虑到反弹已经斩获相当高的涨幅，遇阻停顿似乎是健康的走势，可以为潜在突破蓄势。展望后市，我们期待价格守住7300后站上7440

 

ASX200指数20211213日收于7379.3，涨幅0.35%

  • 板块方面，能源最强，上涨1.68%，而金融最弱，下跌0.27%
  • 11个板块有5个板块收低
  • 11个板块有4个板块跑赢大盘
  • 110只个股（占比55.00%）上涨，82只个股（占比41.00%）下跌
  • 58.5%的个股收上其200天均线
  • 48.5%的个股收上其50天均线
  • 53%的个股收上其20天均线

 

涨幅居前的个股：

  • + 6.2% - Netwealth Group Ltd (NWL.AX)
  • + 5.69% - St Barbara Ltd (SBM.AX)
  • + 5.62% - Charter Hall Group (CHC.AX)

跌幅居前的个股:

  • ·-3.64% - Insurance Australia Group Ltd (IAG.AX)
  • ·-3.38% - NIB Holdings Ltd (NHF.AX)
  • ·-3.32% - Pointsbet Holdings Ltd (PBH.AX)

 

后市展望 (AEDT时间)

 

 

 

如何在嘉盛交易平台上交易外汇、贵金属、大宗商品、股指、美港股、ETF等金融市场场外产品？

 

请按照以下简单的步骤开户

 

1.      点击账户开户页面，选择适合您的交易平台账户进行开户

2.      账户开通后进行账户注资

3.      下载安装并登录交易平台即可交易

 

欲了解更多嘉盛汇评精彩文章，欢迎关注嘉盛集团官方微信jiashengjituan

相关主题： 交易观点 外汇 大宗商品 股指 新冠疫情与交易 WTI 石油

最新研究消息 

查看更多
黄金预测：金属下跌但前景乐观
五月 24, 2023 08:23 上午
一周展望：是否继续看涨欧元/美元？
五月 22, 2023 01:33 上午
挪威央行对加息踩下刹车
一月 26, 2023 03:18 上午
谁是最大赢家？2022年金融市场大盘点
一月 3, 2023 08:27 上午
英镑/美元再次跌破1.20
十二月 20, 2022 04:48 上午
英国经济前路坎坷，英镑/美元升势恐难维持
十二月 13, 2022 03:48 上午

立即开户

体验我们屡获殊荣的平台所带来的快速安全的交易执行。
开设账户

Web Trader平台

我们先进的网络交易平台具有丰富的功能。
了解更多
经济日历

挪威央行对加息踩下刹车
一月 26, 2023 03:18 上午
    英镑/美元再次跌破1.20
    Fawad Razaqzada
    十二月 20, 2022 04:48 上午
      英国经济前路坎坷，英镑/美元升势恐难维持
      Fawad Razaqzada
      十二月 13, 2022 03:48 上午
        Reddit上的热门股票趋势
        Joshua Warner
        十一月 28, 2022 04:00 上午

          StoneX Financial Pty Ltd（“我们”、“我们的”）网站可能会不时包含第三方提供的其他网站和/或资源的链接。这些链接和/或资源仅供参考，我们无法掌控这些资讯的内容，对其内容不提供任何认可。我们网站上的任何分析、意见、评论或基于研究的资讯仅供参考和教育目的，在任何情况下均不旨在成为投资邀请或要约，亦非买卖建议。如果您不确定，您应该始终就您是否适合在任何相关市场进行投机以及承担相关风险的能力寻求独立建议。对于我们网站上的资讯的完整性或准确性，我们不作任何明示或暗示的陈述或保证。我们没有义务更新任何此类资讯。

          因此，对于您或任何第三方因使用我们网站上的信息而引起或与之相关的任何损失或损害，我们（和/或我们的关联公司）概不负责或承担任何责任（我们无法根据法律或适用的监管制度限制或排除的任何义务或责任除外），并且在此明确否认任何此类责任。