亚洲市场开盘报告：成交量有望回升；关注澳洲联储决议

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2021/6/1 3:58:00
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亚洲股指期货：

  • 澳大利亚ASX200指数期货下跌36点，跌幅0.502%；目前看现货市场开盘可能报在7125.6
  • 日本日经225指数期货下跌40点，跌幅0.14%；目前看现货市场开盘可能报在28820.08
  • 香港恒指期货跌0点，走平；目前看现货市场开盘可能报在29151.8

欧洲市场上周五收盘情况：

  • 英国FTSE100指数涨 2.94点，涨幅0.04%，收报7022.61
  • 欧洲Euro STOXX 50指数下跌31.1点，跌幅0.76%，收于4039.46
  • 德国DAX指数跌98.85点，跌幅0.64%，收于15421.13
  • 法国CAC40指数跌36.94点，跌幅0.57%，收报6447.17

美国股指期货

  • S&P 500 E-minis跌11.25点，跌幅0.27%
  • Nasdaq 100 E-minis跌31.75点，跌幅0.23%
  • Dow Jones E-minis跌81点，跌幅0.23%

欧洲股市收低，美国股指期货目前下跌

欧洲股市在低成交量的时段内走低，其中euro STOXX 600指数跌0.5%、DAX和CAC收低0.6%。个股方面表现最差之一是德意志银行，下跌1.3%。《华尔街日报》报道，美联储告知这家银行，其在反洗钱控制方面始终表现不力。

期货市场指向低开，其中S&P 500 E-mini期货目前跌0.27%，落在4200下方的两天低点。ASX200指数昨天早盘创下历史新高，只是后来因维多利亚州新冠病例数增加拖累情绪而调头向下。今天大家将关注病例数数据，大墨尔本区延长为期七天的封锁期的可能性似乎越来越大。多头今天需要捍卫的关键支撑位在7138和7082。

ASX 200指数的内部情况：


ASX200指数2021年5月31日收于7161.6，跌幅0.25%

  • 板块方面，医疗健康最强，上涨0.47%，而能源最弱，下跌1.59%
  • 11个板块中有5个收高
  • 11个板块中有8个跑赢大盘
  • 85只个股（占比42.50%）上涨，103只个股（占比51.50%）下跌
  • 12只个股创下52周新高，1只个股创下52周新低
  • 69%的个股收上其200天均线
  • 67.5%的个股收上其20天均线

涨幅居前的个股：

  • + 4.27%   -  Resolute Mining Ltd  (RSG.AX) 
  • + 3.57%   -  Perseus Mining Ltd  (PRU.AX) 
  • + 3.52%   -  Inghams Group Ltd  (ING.AX) 

跌幅居前的个股:

  • -17.8%   -  Nuix Ltd  (NXL.AX) 
  • -6.79%   -  Link Administration Holdings Ltd  (LNK.AX) 
  • -5.04%   -  Austal Ltd  (ASB.AX) 

外汇市场：澳元在澳洲联储会议召开之前保持稳定

隔夜因为英国和美国处于休市状态，市场有限区间波动也在情理当中，大部分的波动集中于商品货币与日元货币对。美元指数日图下破两根看跌锤子K线后跌至3天低点。正如昨天视频所提到的，在89.50-90.40区间波动时，最好的交易策略是区间交易。

澳元/纽元在上周下破后进入修正阶段，两根下影线低点下降的K线表明1.0600附近筑有卖需，所以修正阶段尚未结束。

考虑到整体下跌动能之强，加上新西兰联储立场相对温和澳洲联储要强硬的事实，我们看好澳元/纽元扩大下行的前景。但不要忘了，澳洲联储今天召开货币政策会议，为波动性留下空间 – 除非“按兵不动”的共识准确无误，那种情况下，澳元/纽元有进一步下跌的潜力。

而且，考虑到这次会议召开时的背景，我们愿意在反攻1.0700整数位附近（50%回档位、1.0692和1.0714低点）阻力时逢高沽出。



澳元/加元正在蓄势下破0.9300，但昨天的倒锤子K线形态表明多头正尝试低位回升。如果小时图可以收于0.9300下方，可能打空下探10月低点0.9248的空间。

澳元/瑞郎陷于区间内盘整，但日图整体趋势仍在下跌。20天指数移动均线构成阻力位，而200天指数移动均线就落在2月11日低点0.6868。只需下破0.6925，空头就下看200天指数移动均线。

欧元/澳元尚未站上上周高点，但守住1.5724支撑位，那里形成了三根称为早晨之星的反转K线。站上1.5832的话，上看1.5900/47阻力区域。

大宗商品：金属守在高位（但缺少持续走高的信心）

铜期货守在上周高点附近，并且上周五的K线表明支撑位在突破位4.58。我们现在等待价格突破上周高点，延续日图当前上涨趋势。

黄金价格守在1900上方的高位，只是略低于上周高点。上周五的看涨锤子K线确认1880为支撑位，守住1872.80低点，我们继续看涨。白银正试图收上28.0的关键价位，但目前还是没有实现我们所期待的坚定上破。不过，交投于其上升通道内我们继续看涨，而一旦跌破27.20，我们可能转为看跌。从整个金属群体来看，需要美元指数下探两周区间的低点，才能助其上涨。

后市展望 (AEST时间)


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