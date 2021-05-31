亚洲市场开盘报告：成交量有望回升；关注澳洲联储决议

亚洲股指期货：

澳大利亚ASX200指数期货下跌36点，跌幅0.502%；目前看现货市场开盘可能报在7125.6

日本日经225指数期货下跌40点，跌幅0.14%；目前看现货市场开盘可能报在28820.08

香港恒指期货跌0点，走平；目前看现货市场开盘可能报在29151.8

欧洲市场上周五收盘情况：

英国FTSE100指数涨 2.94点，涨幅0.04%，收报7022.61

欧洲Euro STOXX 50指数下跌31.1点，跌幅0.76%，收于4039.46

德国DAX指数跌98.85点，跌幅0.64%，收于15421.13

法国CAC40指数跌36.94点，跌幅0.57%，收报6447.17

美国股指期货

S&P 500 E-minis跌11.25点，跌幅0.27%

Nasdaq 100 E-minis跌31.75点，跌幅0.23%

Dow Jones E-minis跌81点，跌幅0.23%

欧洲股市收低，美国股指期货目前下跌

欧洲股市在低成交量的时段内走低，其中euro STOXX 600指数跌0.5%、DAX和CAC收低0.6%。个股方面表现最差之一是德意志银行，下跌1.3%。《华尔街日报》报道，美联储告知这家银行，其在反洗钱控制方面始终表现不力。

期货市场指向低开，其中S&P 500 E-mini期货目前跌0.27%，落在4200下方的两天低点。ASX200指数昨天早盘创下历史新高，只是后来因维多利亚州新冠病例数增加拖累情绪而调头向下。今天大家将关注病例数数据，大墨尔本区延长为期七天的封锁期的可能性似乎越来越大。多头今天需要捍卫的关键支撑位在7138和7082。

ASX 200指数的内部情况：





ASX200指数2021年5月31日收于7161.6，跌幅0.25%

板块方面，医疗健康最强，上涨0.47%，而能源最弱，下跌1.59%

11个板块中有5个收高

11个板块中有8个跑赢大盘

85只个股（占比42.50%）上涨，103只个股（占比51.50%）下跌

12只个股创下52周新高，1只个股创下52周新低

69%的个股收上其200天均线

67.5%的个股收上其20天均线

涨幅居前的个股：

+ 4.27% - Resolute Mining Ltd (RSG.AX)

+ 3.57% - Perseus Mining Ltd (PRU.AX)

+ 3.52% - Inghams Group Ltd (ING.AX)

跌幅居前的个股:

-17.8% - Nuix Ltd (NXL.AX)

-6.79% - Link Administration Holdings Ltd (LNK.AX)

-5.04% - Austal Ltd (ASB.AX)

外汇市场：澳元在澳洲联储会议召开之前保持稳定

隔夜因为英国和美国处于休市状态，市场有限区间波动也在情理当中，大部分的波动集中于商品货币与日元货币对。美元指数日图下破两根看跌锤子K线后跌至3天低点。正如昨天视频所提到的，在89.50-90.40区间波动时，最好的交易策略是区间交易。

澳元/纽元在上周下破后进入修正阶段，两根下影线低点下降的K线表明1.0600附近筑有卖需，所以修正阶段尚未结束。

考虑到整体下跌动能之强，加上新西兰联储立场相对温和澳洲联储要强硬的事实，我们看好澳元/纽元扩大下行的前景。但不要忘了，澳洲联储今天召开货币政策会议，为波动性留下空间 – 除非“按兵不动”的共识准确无误，那种情况下，澳元/纽元有进一步下跌的潜力。

而且，考虑到这次会议召开时的背景，我们愿意在反攻1.0700整数位附近（50%回档位、1.0692和1.0714低点）阻力时逢高沽出。







澳元/加元正在蓄势下破0.9300，但昨天的倒锤子K线形态表明多头正尝试低位回升。如果小时图可以收于0.9300下方，可能打空下探10月低点0.9248的空间。

澳元/瑞郎陷于区间内盘整，但日图整体趋势仍在下跌。20天指数移动均线构成阻力位，而200天指数移动均线就落在2月11日低点0.6868。只需下破0.6925，空头就下看200天指数移动均线。

欧元/澳元尚未站上上周高点，但守住1.5724支撑位，那里形成了三根称为早晨之星的反转K线。站上1.5832的话，上看1.5900/47阻力区域。

大宗商品：金属守在高位（但缺少持续走高的信心）

铜期货守在上周高点附近，并且上周五的K线表明支撑位在突破位4.58。我们现在等待价格突破上周高点，延续日图当前上涨趋势。

黄金价格守在1900上方的高位，只是略低于上周高点。上周五的看涨锤子K线确认1880为支撑位，守住1872.80低点，我们继续看涨。白银正试图收上28.0的关键价位，但目前还是没有实现我们所期待的坚定上破。不过，交投于其上升通道内我们继续看涨，而一旦跌破27.20，我们可能转为看跌。从整个金属群体来看，需要美元指数下探两周区间的低点，才能助其上涨。

后市展望 (AEST时间)





如何在嘉盛交易平台上交易外汇、贵金属、大宗商品、股指、美港股、ETF等金融市场场外产品？

请按照以下简单的步骤立即开始交易。

1. 点击账户开户页面，选择您希望交易的平台账户进行开户

2. 下载安装交易平台，在登陆后搜索您想要交易的金融产品中搜索您要交易的市场与产品

3. 选择您的头寸和大小，以及止损和限价水平

4. 进行交易