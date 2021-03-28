亚洲市场开盘：交易员继续净做多美元；道指创下历史高点

美元指数期货净多头持仓连续第二周增加；华尔街在上周五最后一小时摸至历史高点。

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2021/3/29 4:50:00
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亚洲股市期货：

  • 澳大利亚ASX200指数目前有望开在6824.2
  • 日本的日经225指数期货涨340点，涨幅1.17%；现货市场目前有望开在29516.7
  • 香港恒指期货跌37点，跌幅0.13%；现货市场目前有望开在28299.43

欧洲市场周五收盘情况：

  • 英国FTSE100指数期货涨65.76点，涨幅0. 99%，收报6740.59
  • 欧洲Euro STOXX 50指数期货涨34.11点，涨幅0.89%，收报3866.68
  • 德国DAX指数期货涨127.58点，涨幅0.87%，收报14748.94
  • 法国CAC40指数涨36.4点，涨幅0.61%，收报5988.81

美国市场周五收盘情况：

  • 道指涨453.38点，涨幅1.39%，收报33,072.88
  • 标普500指数涨65.02点，涨幅1.66312%，收报3,974.54
  • 纳斯达克100指数涨198.606点，涨幅1.55%，收报12,979.12

上周五尾盘股指上涨

经济复苏的期盼升温并推动标普500指数与道指在上周五尾盘摸至历史高点。美联储优选的通胀衡量指标核心PCE上升至1.6%，前值为1.4%；密歇根大学消费者信心指数自83的前值上升至84.9。

标普500指数现在距离4000点只有区区25点，如果可以延续近期的上涨动能，今天可望触及该里程碑。纳斯达克100指数摸至2天高点，上周周图收出Rikshaw man 十字星（表明市场犹豫不决），但纳斯达克综合指数连续第二周下跌。Russell 2000指数在周四和周五反弹后收盘回到50天指数移动均线上方，但却是当周唯一收低的主要美国股指，跌幅2.9%。

ASX200指数上周收于8天高点，但2月末以来一直区间横盘。如果站上6850，后市上看2月高点。但在那之前，优选的策略是区间交投。

恒指在周四和周五反弹，现在反击头肩顶形态的颈线。如果站上周五高点，日图看跌反转形态落空。

了解如何交易指数

外汇市场：美元逼近4个月高点

美元指数周五形成看跌内包线，继续交投于200天指数移动均线附近，但收在11月末以来最高点，也处于三个时段内涨幅最大的一个时段，现落在4个月高点。而考虑到美元指数期货持仓保持净多头，我们的核心观点依然是看涨美元。

  • 得益于强于预期的零售销售，英镑上周五上涨。剔除燃油的零售销售月率增加2.4%，预期增1.9%，前值降8.7%。零售销售年率仅下跌1.1%，预期降1.5%，预测值降3.7%。
  • 美元上涨，但澳元周五还是创下2天高点。在此之前的周四，澳元构筑一根犹豫K线（Rikshaw man 十字星）并守住0.7557支撑位。
  • 欧元/澳元上周在50天指数移动均线处遇阻并在周五跌至4天低点。受制于1.5500（就在周三和周四低点下方），短线继续看跌。
  • 美元/日元上周五触达我们第一个目标109.85，并于6月以来最高点。如果站上110.00，后市上看3月高点111.50附近。


澳元/日元脱离50天指数移动均线

连跌5天后，澳元/日元在50天指数移动均线企稳，多头上周五再度翻身并带动价格强力上涨。事实上，上周五的K线是一根开盘长阳K线，低位开盘后强力上涨形成短上影线的长阳。


亚洲股市期货：

  • 澳大利亚ASX200指数目前有望开在6824.2
  • 日本的日经225指数期货涨340点，涨幅1.17%；现货市场目前有望开在29516.7
  • 香港恒指期货跌37点，跌幅0.13%；现货市场目前有望开在28299.43

欧洲市场周五收盘情况：

  • 英国FTSE100指数期货涨65.76点，涨幅0. 99%，收报6740.59
  • 欧洲Euro STOXX 50指数期货涨34.11点，涨幅0.89%，收报3866.68
  • 德国DAX指数期货涨127.58点，涨幅0.87%，收报14748.94
  • 法国CAC40指数涨36.4点，涨幅0.61%，收报5988.81

美国市场周五收盘情况：

  • 道指涨453.38点，涨幅1.39%，收报33,072.88
  • 标普500指数涨65.02点，涨幅1.66312%，收报3,974.54
  • 纳斯达克100指数涨198.606点，涨幅1.55%，收报12,979.12

上周五尾盘股指上涨

经济复苏的期盼升温并推动标普500指数与道指在上周五尾盘摸至历史高点。美联储优选的通胀衡量指标核心PCE上升至1.6%，前值为1.4%；密歇根大学消费者信心指数自83的前值上升至84.9。

标普500指数现在距离4000点只有区区25点，如果可以延续近期的上涨动能，今天可望触及该里程碑。纳斯达克100指数摸至2天高点，上周周图收出Rikshaw man 十字星（表明市场犹豫不决），但纳斯达克综合指数连续第二周下跌。Russell 2000指数在周四和周五反弹后收盘回到50天指数移动均线上方，但却是当周唯一收低的主要美国股指，跌幅2.9%。

ASX200指数上周收于8天高点，但2月末以来一直区间横盘。如果站上6850，后市上看2月高点。但在那之前，优选的策略是区间交投。

恒指在周四和周五反弹，现在反击头肩顶形态的颈线。如果站上周五高点，日图看跌反转形态落空。

了解如何交易指数

外汇市场：美元逼近4个月高点

美元指数周五形成看跌内包线，继续交投于200天指数移动均线附近，但收在11月末以来最高点，也处于三个时段内涨幅最大的一个时段，现落在4个月高点。而考虑到美元指数期货持仓保持净多头，我们的核心观点依然是看涨美元。

  • 得益于强于预期的零售销售，英镑上周五上涨。剔除燃油的零售销售月率增加2.4%，预期增1.9%，前值降8.7%。零售销售年率仅下跌1.1%，预期降1.5%，预测值降3.7%。
  • 美元上涨，但澳元周五还是创下2天高点。在此之前的周四，澳元构筑一根犹豫K线（Rikshaw man 十字星）并守住0.7557支撑位。
  • 欧元/澳元上周在50天指数移动均线处遇阻并在周五跌至4天低点。受制于1.5500（就在周三和周四低点下方），短线继续看跌。
  • 美元/日元上周五触达我们第一个目标109.85，并于6月以来最高点。如果站上110.00，后市上看3月高点111.50附近。


澳元/日元脱离50天指数移动均线

连跌5天后，澳元/日元在50天指数移动均线企稳，多头上周五再度翻身并带动价格强力上涨。事实上，上周五的K线是一根开盘长阳K线，低位开盘后强力上涨形成短上影线的长阳。



  • 日元期货净空头持仓扩大，至2020年3月以来之最。
  • 美元指数期货的大型投机者持仓连续第二周为净多头。
  • 纽元期货净多头持仓降至10月以来最低，仅有4700张。
  • 交易员净多头持仓降至2020年8月以来最低位。


后市展望 (AEDT时间)


关于今天所有将要发布的事件，请阅览我们的经济日历。单击此处，关注我们的最新市场消息与分析。

今天经济日历相当清淡，所以交投区间可能小于以往，除非发生新的刺激因素。

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