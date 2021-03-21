亚洲开盘：交易员转而净做多美元，土耳其里拉暴跌





亚洲股指期货：

澳大利亚ASX 200指数期货下跌13点(-0.19%)，现预计现货市场开于6695.20点

日本日经225指数期货下跌160点(-0.54%)，现预计现货市场开于29632.05点

香港恒生指数期货上涨107点(+0.37%)，现预计现货市场开于29097.94点

英国和欧洲：

英国富时100指数期货下跌0点(0%)

欧洲斯托克50指数期货下跌31点(-0.81%)

德国DAX指数指期货下跌162点(-1.09%)

美国周五收盘情况：

道琼斯工业指数下跌243.33点(-0.71%)，收于32627.97点

标普500指数下跌2.36点(-0.07%)，收于3913.10点

纳斯达克100指数上涨77.845点(+0.61%)，收于12866.99点

股指：下跌，但还有机会

尽管周五曾有小幅下破，周四也遭遇了4%跌幅，纳斯达克指数上周守住支撑位12755，什么原因? 因为债券殖利率下跌。但周五“反弹”幅度不大，且当周收于10周和20周指数均线间的看跌锤子线。因此，除非多头能更早夺回控制权，否则本周下破上述支撑位的可能性仍然存在。

标普500指数在上周五构筑一条小型犹疑K线(长腿十字线)后维持在20日指数均线上方，略低于10日指数均线。罗素2000指数情况类似，不过周二和周四的看跌吞没K线显然更为突出。最终，美国股指上周全线收低。

过去四周，ASZ200指数一直保持在6650-6800区间。上周最后3个交易日看跌，目前交投于6650略上方。因此，在动能下破6650或上破6800之前，我们首选区间交易策略 (顺便说一下，澳元/美元也出现类似情况)。

外汇：美联储周五小幅提振美元

美联储宣布将取消一项强制大型银行提高资本要求的临时规定，美元指数(DXY)周五收于8天高点。这项临时规定旨在应对大流行导致的市场动荡，将于3月31日之后取消。

尽管如此，美元指数虚假突破92.03后，仍收于周二高点之下，收盘时还形成一条犹疑K线(陀螺十字线)。

澳元/美元周五于50日指数均线获撑，但连续第二个交易日收低。汇价基本于0.7705-0.7838区间震荡，因此在实现区间突破前，后市或考虑区间 (这里为横盘) 交投策略。

纽元/日元周四在79.21阻力位以及2018年4月高点略下方构筑看跌外包线。鉴于其在下半年走势强劲，我们认为货币对重拾趋势前或经历一段时间的盘整或回调行情。

澳元/纽元尝试突破阻力位1.0843未果。我们一直在等待汇价转跌，因为货币对今年曾多次在1.0800附近下挫，但当前水平附近的价格走势已出现变化。因此，我们要警惕汇价一旦完成当前区间压缩后或展开上破。若能守住周五内包线上方，那么任何上破都应被认真对待。

纽元/加元在周三交投区间内连续构筑两条孕线，显示区间正在受到挤压。鉴于日线图趋势看跌，我们正在关注0.8926潜在下破情境。

欧元/纽元

过去一年，欧元/纽元一直处于下行趋势。但价格走势现埋下线索，暗示货币对可能尝试逆势推高。

在失守2019年7月低点且未能成功测试2019年3月低点后，货币对出现低点空头陷阱中的看涨反转。汇价此后一直横盘波动，但看跌趋势线作为阻力封顶，周四收高显示1.6488位置存在需求并发出低点抬高警告。

如果价格拿下趋势线及1.6667高点，我们怀疑货币对可能正在展开回撤。

多头可以等待升穿1.6667以确认上破。

1.6488上方仍然看涨，所以若失守该支撑，看涨落空。

埃尔多安导致土耳其里拉狂泻

在土耳其总统埃尔多安免职其最新一任央行行长后，美元/土耳其里拉今早惊人上涨14.8%。这是埃尔多安自2019年7月以来第三次撤换央行行长，人们对央行和政府的信心又一次恶化。已被免职的央行行长纳西•阿格巴“罪”在三天前以加息举措抵御通胀飙升 (而普遍认为应对两位数的通胀，加息是正确做法)。这一典型的央行举措为其5个月任期早早画上句号。接替他的是直言批评高利率的埃尔多安执政党正义与发展党前党内成员萨哈普·卡夫乔奥卢。随着土耳其里拉自由落体式暴跌，美元/土耳其里拉开盘自0.7200附近攻入0.8400。

大宗商品:钯金成为焦点

西德州中质油期货在周四下跌7%后自50日指数均线反弹，然后在周五自59.24支撑位构筑一条看涨孕线，并再度测试日线图已破趋势线。自此，空头需决定是否要重夺控制权并将价格推至新低，所以我们将密切关注上述趋势线附的价格走势。但我们倾向等待至少升穿63.13后再重回看涨倾向。

金价周五盘中构筑小型看涨内包日线，但在明确拿下1760/64阻力位之前，金价仍可能探向1700。

不过，上周人们更感兴趣的是钯金，其价格在突破数月区间后大涨11%。周五形成(相对)小型的看涨内包线，暗示价格正在展开一段时间的盘整或回调。2500下方仍然看跌，但目前阶段，我们对回调能否到达这个价位还存在怀疑，因此会关注一系列小型收缩K线的出现，若落实，则警告我们，一轮波动性即将到来(有望指向上行)。

每周持仓报告

截至2020年3月16日周二

美元指数自2020年6月以来首次转向净多头敞口。上周净多头增加逾14.95万份合约，创下2016年10月以来最大单周增幅。

另一端是日元，大型投机者自一年多来首次转向净做空日元。

交易员连续第四周减持欧元期货多仓。

纽元期货净多头上周大幅下跌，合约减少12.6万份。

瑞郎同样丧失吸引力，交易员净多头减少了10.3万，多头头寸降至2020年10月以来最低水平。

黄金期货交易员七周来首次增加净多头敞口，增幅仅5000。

接下来的经济日历 (澳大利亚东部夏令时间)

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