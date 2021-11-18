亚洲市场开盘报告：通胀挫伤情绪，日元重获青睐- 嘉盛集团官网

亚洲股指期货：

澳大利亚 ASX200 指数期货下跌 2 点， 跌幅 0.03% ；目前看现货市场开盘可能报在 7,367.90

日本日经 225 指数期货下跌 130 点，跌幅 0.44 % ；目前看现货市场开盘可能报在 29,558.33

香港恒指期货下跌 247 点，跌幅 0.96 % ；目前看现货市场开盘可能报在 25,403.0

中国 A50 指数期货目前 下跌 49 点， 跌 幅 0.31% ， 现货市场开盘可能报在 15,517.69

英国和欧洲市场收盘情况：

英国 FTSE100 指数下跌 35.77 点，跌幅 0.49 % ，收报 7,291.20

欧洲 Euro STOXX 50 指数下跌 0.68 点，跌幅 0.02 % ，收于 4,400.81

德国 DAX 指数上涨 3.27 点，涨幅 0.02% ，收于 16,251.13

法国 CAC40 指数上涨 4.25 点，涨幅 0.06% ，收报 7,156.85

美国市场周三收盘情况：

道指下跌 211.17 点，跌幅 0.58% ，收于 35,931.05

标普 500 指数下跌 12.23 点，跌幅 0.27% ，收在 4,688.67

纳斯达克 100 指数下跌 1.697 点，跌幅 0.01% ，收报 16,308.07

美国股市在加息押注作用下走弱

零售销售报告的喧嚣过去后华尔街再次想起通胀压力，其在昨天打压股市走势。新屋开工同样下降而未开工建筑数量继续上升。现在对于美联储6月加息的预期几率为74.1%，高于周二的46.5%。标普500指数早盘下跌0.4%左右，收低0.1%左右；道指跌0.6%，纳斯达克100指数基本走平。

英国通胀读数可能为英国央行加息打下最后的基础

继周二积极的就业报告之后，强劲的通胀数字也呼吁12月加息，这增添了英镑的上涨动力。英国央行在上次会议上因为就业数据“不完整”而拒绝加息，周二的数据却显示，在休假计划结束后，数百万被休假的员工并没有明显地削弱就业形势。10月CPI上涨1.1%（前值为0.3%），年率上涨3.4%（前值3.1%），而核心CPI上涨0.7%（前值0.4%），年率上升3.4%，高于2.9%的前值。

在英国央行加息预期和英欧在北爱尔兰问题上的对峙气氛解冻的双重作用下，欧元/英镑跌至2020年2月以来最低点。英镑兑商品货币同样取得不俗的成绩，其中英镑/澳元上涨1%左右，摸至1个月高点。

加拿大CPI同样明显高于加拿大央行的目标值，但正如我的同事Perry所指出的，因为结果符合预期促使交易者获利回吐，导致加元走弱。

日元重获买盘青睐

在中等程度的避险情绪中，日元吸引避险资金流后普遍走高。我们认为这样的走势温和，因为股市的下跌不能称之为熊市，但黄金确实上涨而日元走势相对不稳定。

在我们追捧的日元货币对中，澳元/日元可能最受空头重视。在恒大危机造成最后一击致其回到5月高点下方并筑顶后，澳元/日元形成了不错的下跌趋势，于38.2%回档位企稳后回撤至月图枢轴点并形成看跌pinbar，下跌动能现已回归。我们怀疑下一站在82.13支撑位，并且会在昨天区间内或下破昨天区间低点后寻找看跌结构。

ASX200指数的关键点位在7400

CBA利润缩水导致昨天股市下跌8%，也给整个板块与整体股指造成下行压力。ASX200指数跌至4天低点并探入9月趋势支撑（但收于其上）。因为现在不清楚股市是否已计入昨天的CBA财报，所以我们认为从前述支撑位反弹与下破前述趋势线的几率相等。但在做多之前我们更愿看到价格站上7400。

ASX200指数2021年11月17日收于7369.9，跌幅为 0.68%

板块方面，信息技术最强，上涨 1.64 % ，而金融最弱，下跌 2.74%

11 个板块有 9 个板块收高

11 个板块有 2 个板块收低

11 个板块有 9 个板块跑赢大盘

125 只个股（占比 62.5 0 % ）上涨， 63 只个股（占比 31.5 0 % ）下跌

60 % 的个股收上其 200 天均线

55 % 的个股收上其 50 天均线

48 % 的个股收上其 20 天均线



涨幅居前的个股：

+ 8.29%-Uniti Group Ltd(UWL.AX)

+ 5.96%-Nickel Mines Ltd(NIC.AX)

+ 4.52%-Appen Ltd(APX.AX)

跌幅居前的个股:

· -8.57%-Nufarm Ltd(NUF.AX)

· -8.07%-Commonwealth Bank of Australia(CBA.AX)

· -4.55%-Chalice Mining Ltd(CHN.AX)

· -4.22%-Iluka Resources Ltd(ILU.AX)

后市展望（ AEDT 时间）

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