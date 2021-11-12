亚洲市场开盘报告：美元守住优势地位，但银价不惧压力站上25 - 嘉盛集团官网

亚洲股指期货：

澳大利亚 ASX200 指数期货上涨 32 点， 涨幅 0.43% ；目前看现货市场开盘可能报在 7,413.90

日本日经 225 指数期货上涨 110 点，涨幅 0.38 % ；目前看现货市场开盘可能报在 29,387.86

香港恒指期货上涨 219 点，涨幅 0.87 % ；目前看现货市场开盘可能报在 25,466.99

中国 A50 指数期货目前 上涨 79 点， 涨 幅 0.5% ， 现货市场开盘可能报在 15,758.04

英国和欧洲市场收盘情况：

英国 FTSE100 指数上涨 44.03 点，涨幅 0.6 % ，收报 7,384.18

欧洲 Euro STOXX 50 指数上涨 9.18 点，涨幅 0.21 % ，收于 4,358.00

德国 DAX 指数上涨 15.28 点，涨幅 0.1% ，收于 16,083.11

法国 CAC40 指数上涨 14.39 点，涨幅 0.2% ，收报 7,059.55

美国市场周四收盘情况：

道指下跌 158.71 点，跌幅 0.44% ，收于 35,921.23

标普 500 指数上涨 2.56 点，涨幅 0.06% ，收在 4,649.27

纳斯达克 100 指数上涨 46.901 点，涨幅 0.29% ，收报 16,032.47

股票市场：

华尔街周三因通胀遭遇的失地在周四有所收复，其中标普500指数仅上涨0.06%，但纳斯达克取得的涨幅大一些，达到0.3%。波动率指数回落至18下方，回到周三突破之前的区间内。

日经200指数接近填补大选后出现的跳空缺口，在29000点上方不远处形成的看涨吞噬K线提醒我们今天监测该中枢价位。如果周末前能够守住29000，也许下周我们也要继续关注该价位。

ASX200指数收于7400下方并填补了7382下方的跳空缺口，之后在均值回归原理作用下收于该位上方1点的位置，7400-7411区间因此再度成为盘中交易者的关键区域。

ASX 200 指数的内部情况 :

ASX200指数2021年11月11日收于7381.9，跌幅为 0.57%

板块方面，材料最强，上涨 2.27 % ，而信息技术最弱，下跌 2.54%

11 个板块有 2 个板块收高

11 个板块有 9 个板块收低

11 个板块有 4 个板块跑赢大盘

52 只个股（占比 28.5 0 % ）上涨， 139 只个股（占比 69.5 0 % ）下跌

63 % 的个股收上其 200 天均线

51.5 % 的个股收上其 50 天均线

43.5 % 的个股收上其 20 天均线

涨幅居前的个股：

+ 9.64%-Chalice Mining Ltd(CHN.AX)

+ 8.19%-Fortescue Metals Group Ltd(FMG.AX)

+ 6.47%-Regis Resources Ltd(RRL.AX)

跌幅居前的个股:

· -12.33%-Nearmap Ltd(NEA.AX)

· -6.22%-Xero Ltd(XRO.AX)

· -5.16%-Zip Co Ltd(Z1P.AX)

外汇市场：

美元守住优势地位，推动美元指数再涨0.33%，摸至16个月高点，也是2020年7月以来首度站上95，其中表现最亮眼的是美元/加元。该货币对坚定站上1.25，我们因此看涨。虽然止步于1.26下方不远处，但只要守住1.25就继续看涨，目标在1.2648高点附近，而可靠的盘中支撑位分别在1.255和1.2520。

墨西哥央行连续第四次加息，加息幅度为25个基点，目标基准利率升至5%。央行成员以4：1的比例投票支持加息，应对截至10月年率升至6.24%的通胀。墨西哥央行对通胀率的目标在3%，所以今后可能再加息两次，将基准利率上调至6%。美元/墨西哥比索上涨1%，至6天高点20.7。

韩国出口价格指数涨幅创下2008年以来之最，表明过渡性通胀不似某些市场人士所期待的那样只是暂时现象的数据再添一组。而韩国数据是全球成长的风向标，也就是说进口国的压力增加 – 我们怀疑西方国家的PMI报告中的“物价支付”成分指标不大可能很快下降。

大宗商品市场：

白银价格8月以来首次收上25，现在从技术面验证了头肩底形态的有效性。该形态突破后的测量目标在28上方，但鉴于其可能持续数月，我们应该保持耐心。我们也需要银价斩获一次超过23美分的突破以确认正处于较长期反转行情中。所以，无论从哪个方面看银价都值得关注。

黄金保持向上的势能，在周三高点下方不远处形成看涨内包K线，多头下个目标在1870.50，但周末前能否达成尚需观察。

油价震荡。西得州原油冲向80但尚未捕获该位，当天确实收平但继续受制于盘中阻力区域82.60。

后市展望 ( AEDT 时间 )

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