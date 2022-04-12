亚洲市场开盘报告：科技股领跌；欧元/澳元连涨- 嘉盛官网

美国现货市场周一收盘情况：

道指跌 413.04 点，跌幅 1.19% ，收于 34,308.08

标普 500 涨 75.75 点，涨幅 2.51% ，收于 34,058.75

纳斯达克 100 指数跌 337.051 点，跌幅 2.35% ，收于 13,990.21

亚洲期货市场：

澳大利亚 ASX200 指数期货下跌 0 点，跌幅 0.15% ，现货市场开盘可能报在 7,485.20

日本日经 2250 指数期货下跌 100 点，跌幅 0.37% ，现货市场开盘可能报在 26,721.52

香港恒指期货上涨 298 点，涨幅 1.41% ，现货市场开盘可能报在 21,506.30

中国 A50 指数期货下跌 4 点，跌幅 0.03% ，现货市场开盘可能报在 13,565.10

随着美联储在下月会议上加息50个基点的预期升温，隔夜债券收益率继续上涨并削弱对股市的买需。联邦基金期货市场眼下计入82.1%的几率加息50个基点，推动纳斯达克指数以2.35%的跌幅领跌。另外，费城联储半导体指数下跌2.4%，标普500指数下跌1.7%且其所有板块悉数走低，领跌的是能源与科技股。道指跌1.2%。

ASX 200:

ASX200指数昨天几乎将早些时候涨幅回吐殆尽后勉强斩获0.1%的涨幅，有65%的成份股上涨，而11个板块有5个板块下跌，突显出股指涨跌互见的特点。但股指构筑单根K线反转形态并且收于7500下方，加上华尔街走弱，预示今天可能下跌。

回顾过去一周，股指一直是防御股唱主角，其中必需消费品板块收于年内高点，而公用事业股摸至2020年8月以来最高点。与此同时，科技板块昨天盘中跌至3周低点且休闲消费类技术股触及1个月低点。如果这些形态号没有逆转，则ASX200指数可能继续震荡且有潜力扩大回调后再恢复趋势。

ASX200指数2022年4月11日收于7485.2，涨幅0.10%

板块方面，金融最强，上涨 0.78 % ，而信息技术最弱，下跌 0.85%

11 个板块有 6 个板块收低

11 个板块有 4 个板块跑赢大盘

130 只个股（占比 65.00% ）上涨， 54 只个股（占比 27.00% ）下跌

涨幅居前的个股:

+10.14% - Zimplats Holdings Ltd (ZIM.AX)

+6.99% - Lake Resources NL (LKE.AX)

+5.99% - APM Human Services International Ltd (APM.AX)

跌幅居前的个股:

· -5.8% - AVZ Minerals Ltd (AVZ.AX)

· -5.61% - Yancoal Australia Ltd (YAL.AX)

· -5.36% - A2 Milk Company Ltd (A2M.AX)

美元保持坚挺，等待通胀数据

在今天美国CPI数据发布之前美元保持强劲，是事实上的月内最强主要货币。与此同时，日元垫底。两者携手推动美元/日元隔夜涨至距离2015年高触手可及的水平。另外，美元/加元升至3周高点并测试200天指数移动均线，澳元/美元和纽元/美元分别跌至14天和18天低点。

Macron在第一轮法国大选中击败了Le Pen，帮助欧元扩大反弹，兑日元上涨近1%，打破收缩区间并逼近3月高点。

欧元/澳元连续反弹4天后探入趋势线阻力，走势同样令人瞩目。该货币对处于明确的下跌趋势中，但第一轮法国大选为欧元注入信心，使其展开回调。不过，价格目前受制于下跌趋势线、61.8%回档位1.4710附近和20天指数移动均线1.4750。所以，欧元/澳元仍有机会自当前价位回调甚至形成波段高点。1.4710/50区域显然是短线枢轴区域，值得重点关注。

大宗商品涨跌互见

黄金先是触及4周高点且盘中站上1950，但随后反转且最终收于此关键阻力下方，表明缺少马上突破的信心。不过，金价每次下跌都迎来不错的逢低买盘，1900附近的买需明显。白银在震荡回调一个月后同样大举突破趋势线阻力并探入25，我们恢复看涨观点。

后市展望 (AEDT 时间 )

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