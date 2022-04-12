亚洲市场开盘报告：科技股领跌；欧元/澳元连涨- 嘉盛官网

美国现货市场周一收盘情况：
- 道指跌413.04点，跌幅1.19%，收于34,308.08
- 标普500涨75.75点，涨幅2.51%，收于34,058.75
- 纳斯达克100指数跌337.051点，跌幅2.35%，收于13,990.21
亚洲期货市场：
- 澳大利亚ASX200指数期货下跌0点，跌幅0.15%，现货市场开盘可能报在7,485.20
- 日本日经2250指数期货下跌100点，跌幅0.37%，现货市场开盘可能报在26,721.52
- 香港恒指期货上涨298点，涨幅1.41%，现货市场开盘可能报在21,506.30
- 中国A50指数期货下跌4点，跌幅0.03%，现货市场开盘可能报在13,565.10
随着美联储在下月会议上加息50个基点的预期升温，隔夜债券收益率继续上涨并削弱对股市的买需。联邦基金期货市场眼下计入82.1%的几率加息50个基点，推动纳斯达克指数以2.35%的跌幅领跌。另外，费城联储半导体指数下跌2.4%，标普500指数下跌1.7%且其所有板块悉数走低，领跌的是能源与科技股。道指跌1.2%。
ASX 200:
ASX200指数昨天几乎将早些时候涨幅回吐殆尽后勉强斩获0.1%的涨幅，有65%的成份股上涨，而11个板块有5个板块下跌，突显出股指涨跌互见的特点。但股指构筑单根K线反转形态并且收于7500下方，加上华尔街走弱，预示今天可能下跌。
回顾过去一周，股指一直是防御股唱主角，其中必需消费品板块收于年内高点，而公用事业股摸至2020年8月以来最高点。与此同时，科技板块昨天盘中跌至3周低点且休闲消费类技术股触及1个月低点。如果这些形态号没有逆转，则ASX200指数可能继续震荡且有潜力扩大回调后再恢复趋势。
ASX200指数2022年4月11日收于7485.2，涨幅0.10%
- 板块方面，金融最强，上涨0.78%，而信息技术最弱，下跌0.85%
- 11个板块有6个板块收低
- 11个板块有4个板块跑赢大盘
- 130只个股（占比65.00%）上涨，54只个股（占比27.00%）下跌
涨幅居前的个股:
- +10.14% - Zimplats Holdings Ltd (ZIM.AX)
- +6.99% - Lake Resources NL (LKE.AX)
- +5.99% - APM Human Services International Ltd (APM.AX)
跌幅居前的个股:
- ·-5.8% - AVZ Minerals Ltd (AVZ.AX)
- ·-5.61% - Yancoal Australia Ltd (YAL.AX)
- ·-5.36% - A2 Milk Company Ltd (A2M.AX)
美元保持坚挺，等待通胀数据
在今天美国CPI数据发布之前美元保持强劲，是事实上的月内最强主要货币。与此同时，日元垫底。两者携手推动美元/日元隔夜涨至距离2015年高触手可及的水平。另外，美元/加元升至3周高点并测试200天指数移动均线，澳元/美元和纽元/美元分别跌至14天和18天低点。
Macron在第一轮法国大选中击败了Le Pen，帮助欧元扩大反弹，兑日元上涨近1%，打破收缩区间并逼近3月高点。
欧元/澳元连续反弹4天后探入趋势线阻力，走势同样令人瞩目。该货币对处于明确的下跌趋势中，但第一轮法国大选为欧元注入信心，使其展开回调。不过，价格目前受制于下跌趋势线、61.8%回档位1.4710附近和20天指数移动均线1.4750。所以，欧元/澳元仍有机会自当前价位回调甚至形成波段高点。1.4710/50区域显然是短线枢轴区域，值得重点关注。
大宗商品涨跌互见
黄金先是触及4周高点且盘中站上1950，但随后反转且最终收于此关键阻力下方，表明缺少马上突破的信心。不过，金价每次下跌都迎来不错的逢低买盘，1900附近的买需明显。白银在震荡回调一个月后同样大举突破趋势线阻力并探入25，我们恢复看涨观点。
后市展望 (AEDT时间)
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