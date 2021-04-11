亚洲市场开盘报告：ASX200指数有望上攻7100

亚洲股指：

澳大利亚ASX200指数收在13个月高点6,995.20

日本的日经225指数上涨120.79点，涨幅0.41%，目前报在29,829.77

香港恒指期货跌309.27点，跌幅1.07%，目前报在28,698.80

欧洲市场情况：

欧洲Euro STOXX 50指数期货目前上涨12点，涨幅0.31%；现货市场目前有望开在3,990.84

德国DAX指数期货目前上涨61点，涨幅0.4%；现货市场目前有望开在15,295.16

美国市场上周五收盘情况：

道指涨297点，涨幅0.89%，收报33,800.60

标普500指数涨31.63点，涨幅0.78%，收报4,128.80

纳斯达克100指数涨86.55点，涨幅0.63%，收报13,845.06





欧洲与美国股指强劲收高

澳大利亚股市上周强力收高，创下13个月高点，逼近7000点。科技股领涨，这点和美国股市很像。鉴于逼近7000点带着强劲的动能，ASX200指数依然倾向于上攻7100点。不过，连续五天上涨后上周五形成了小型上吊K线形态，表明后市或展开盘整。守住初始上破位6938继续看涨。

标普500指数和道指上周收盘情况与澳大利亚股市相似：创下历史高点。纳斯达克100指数周五构筑看涨吞噬K线，收盘价就在2月创下的历史高点下方不远处。小盘股没有跟上，Russell 2000收低但守在20周指数移动均线上方。

ASX200指数：板块与个股表现





ASX200指数2021年4月8日收盘：下跌0.05%，报在6995.2

板块中信息技术最强、必需消费品最弱，前者上涨0.72%，后者下跌1.1%

11个板块中有6个跑赢大盘

100只个股上涨、81只个股下跌，分别占比50.00%和40.50%

5只个股创下52周新高

75.5%的个股收上其200天均线

81.5%的个股收上20天均线

表现出众的个股

涨6.14% - Silver Lake Resources Ltd (SLR.AX)

涨5.96% - Westgold Resources Ltd (WGX.AX)

涨5.89% - Kogan.com Ltd (KGN.AX)

表现滞后的个股

跌3.23% - Lynas Rare Earths Ltd (LYC.AX)

跌3.17% - Metcash Ltd (MTS.AX)

跌3.07% - A2 Milk Company Ltd (A2M.AX)

了解如何交易股指

外汇市场：美元是否已触顶？

美元指数在50周指数移动均线遇阻后跌至2周低点，必然引起对其是否已触顶的思考。上周0.91%的跌幅为今年之最，现落在2周低点。

美元的下跌阻止了澳元/美元继续沿着头肩顶形态交投。受制于颈线/0.7677，技术面仍处于头肩顶形态内。不过，我们一般认为突破头肩形态后的跌势又急又快，所以现在还不能肯定这个向下反转的形态。

英镑/澳元继续守住上涨通道的下轨趋势线，但依然倾向于下破。上周K线形成看跌吞噬K线，我们可能以突破上周低点为展开新一轮跌势的信号。

加拿大上周五稳健的就业数据带动加元交叉盘扩大领涨优势。英镑/加元在亚洲早盘跌至16个月低点；澳元/加元和纽元/加元似已筑顶；美元/加元似乎准备好在日图跌势内扩大下行。

加元/日元似已筑底而且动能与其上涨趋势一致。上周五的小型锤子形态表明持续6天的修正行情动能势竭，并且周五的阳线为低点已就位的佐证。

今天亚洲时段价格有所回撤，但现在反击上周高点，表明下档存在支撑。我们现在期待价格保持在上周四锤子K线高点之上并且站上上周高点。

站上上周高点暗示重拾涨势。

第一目标在88.30高点。

守住86.50继续看涨，但可以上周四高点辅助管理风险。





每周交易员持仓报告

截至周二（4月6日）

上周外汇主要货币的持仓只出现了微小的调整，其中澳元期货的持仓变化最大。澳元净多头减少9200张，至4000张。

交易员连续第三个月削减美元指数净多头，幅度为1300张。

日元期货连续第四周保持净空头，但略微减少1500张。

黄金与白银净多头持仓显著增加，增幅分别为12,250张和 3,345张。

了解如何交易外汇

大宗商品：黄金反弹受制于1755

黄金价格在1760附近遇阻，但守住20天指数移动均线。鉴于1764阻力位的重要性，价格可能在当前价位附近展开拉锯。趋势还是倾向于最终站上1764，但我们也提防其再度下跌。如果突破上周五低点，可能暗示其即将下探。

铜价守住4.00，但在最初跳空摆脱三角形后未能守住上涨动能和4.00，令多头忧心。我们将继续等待上涨动能回归，但在那之前持币观望。

后市展望(AEST时间)





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