亚洲市场开盘报告：ASX200指数有望上攻7100

ASX200指数上周收盘价逼近7000点，现在的动能似乎支持其反击疫情前高点。

作者： 
2021/4/12 4:56:00
作者： 

亚洲股指：

  • 澳大利亚ASX200指数收在13个月高点6,995.20
  • 日本的日经225指数上涨120.79点，涨幅0.41%，目前报在29,829.77
  • 香港恒指期货跌309.27点，跌幅1.07%，目前报在28,698.80

欧洲市场情况：

  • 欧洲Euro STOXX 50指数期货目前上涨12点，涨幅0.31%；现货市场目前有望开在3,990.84
  • 德国DAX指数期货目前上涨61点，涨幅0.4%；现货市场目前有望开在15,295.16

美国市场上周五收盘情况：

  • 道指涨297点，涨幅0.89%，收报33,800.60
  • 标普500指数涨31.63点，涨幅0.78%，收报4,128.80
  • 纳斯达克100指数涨86.55点，涨幅0.63%，收报13,845.06


欧洲与美国股指强劲收高

澳大利亚股市上周强力收高，创下13个月高点，逼近7000点。科技股领涨，这点和美国股市很像。鉴于逼近7000点带着强劲的动能，ASX200指数依然倾向于上攻7100点。不过，连续五天上涨后上周五形成了小型上吊K线形态，表明后市或展开盘整。守住初始上破位6938继续看涨。

标普500指数和道指上周收盘情况与澳大利亚股市相似：创下历史高点。纳斯达克100指数周五构筑看涨吞噬K线，收盘价就在2月创下的历史高点下方不远处。小盘股没有跟上，Russell 2000收低但守在20周指数移动均线上方。

ASX200指数：板块与个股表现


ASX200指数2021年4月8日收盘：下跌0.05%，报在6995.2

  • 板块中信息技术最强、必需消费品最弱，前者上涨0.72%，后者下跌1.1%
  • 11个板块中有6个跑赢大盘
  • 100只个股上涨、81只个股下跌，分别占比50.00%和40.50%
  • 5只个股创下52周新高
  • 75.5%的个股收上其200天均线
  • 81.5%的个股收上20天均线

表现出众的个股

涨6.14%   -  Silver Lake Resources Ltd  (SLR.AX) 

涨5.96%   -  Westgold Resources Ltd  (WGX.AX) 

涨5.89%   -  Kogan.com Ltd  (KGN.AX) 

表现滞后的个股

跌3.23%   -  Lynas Rare Earths Ltd  (LYC.AX) 

跌3.17%   -  Metcash Ltd  (MTS.AX) 

跌3.07%   -  A2 Milk Company Ltd  (A2M.AX) 

了解如何交易股指

外汇市场：美元是否已触顶？

美元指数在50周指数移动均线遇阻后跌至2周低点，必然引起对其是否已触顶的思考。上周0.91%的跌幅为今年之最，现落在2周低点。

美元的下跌阻止了澳元/美元继续沿着头肩顶形态交投。受制于颈线/0.7677，技术面仍处于头肩顶形态内。不过，我们一般认为突破头肩形态后的跌势又急又快，所以现在还不能肯定这个向下反转的形态。

英镑/澳元继续守住上涨通道的下轨趋势线，但依然倾向于下破。上周K线形成看跌吞噬K线，我们可能以突破上周低点为展开新一轮跌势的信号。

加拿大上周五稳健的就业数据带动加元交叉盘扩大领涨优势。英镑/加元在亚洲早盘跌至16个月低点；澳元/加元和纽元/加元似已筑顶；美元/加元似乎准备好在日图跌势内扩大下行。

加元/日元似已筑底而且动能与其上涨趋势一致。上周五的小型锤子形态表明持续6天的修正行情动能势竭，并且周五的阳线为低点已就位的佐证。

今天亚洲时段价格有所回撤，但现在反击上周高点，表明下档存在支撑。我们现在期待价格保持在上周四锤子K线高点之上并且站上上周高点。

  • 站上上周高点暗示重拾涨势。
  • 第一目标在88.30高点。
  • 守住86.50继续看涨，但可以上周四高点辅助管理风险。


每周交易员持仓报告

截至周二（4月6日）

  • 上周外汇主要货币的持仓只出现了微小的调整，其中澳元期货的持仓变化最大。澳元净多头减少9200张，至4000张。
  • 交易员连续第三个月削减美元指数净多头，幅度为1300张。
  • 日元期货连续第四周保持净空头，但略微减少1500张。
  • 黄金与白银净多头持仓显著增加，增幅分别为12,250张和 3,345张。

了解如何交易外汇

大宗商品：黄金反弹受制于1755

黄金价格在1760附近遇阻，但守住20天指数移动均线。鉴于1764阻力位的重要性，价格可能在当前价位附近展开拉锯。趋势还是倾向于最终站上1764，但我们也提防其再度下跌。如果突破上周五低点，可能暗示其即将下探。

铜价守住4.00，但在最初跳空摆脱三角形后未能守住上涨动能和4.00，令多头忧心。我们将继续等待上涨动能回归，但在那之前持币观望。

后市展望(AEST时间)


关于今天所有将要发布的事件，请阅览我们的经济日历。单击此处，关注我们的最新市场消息与分析。

相关主题： Asia 股指 外汇 大宗商品 交易观点

最新研究消息 

查看更多
黄金预测：金属下跌但前景乐观
五月 24, 2023 08:23 上午
一周展望：是否继续看涨欧元/美元？
五月 22, 2023 01:33 上午
挪威央行对加息踩下刹车
一月 26, 2023 03:18 上午
谁是最大赢家？2022年金融市场大盘点
一月 3, 2023 08:27 上午
英镑/美元再次跌破1.20
十二月 20, 2022 04:48 上午
英国经济前路坎坷，英镑/美元升势恐难维持
十二月 13, 2022 03:48 上午

立即开户

体验我们屡获殊荣的平台所带来的快速安全的交易执行。
开设账户

Web Trader平台

我们先进的网络交易平台具有丰富的功能。
了解更多
经济日历

亚洲市场开盘报告：科技股领跌美股；黄金收复1900 - 嘉盛官网
Matt Simpson
四月 27, 2022 06:45 上午
    亚洲市场开盘报告：美元指数创下25个高点；金价跌破1900 - 嘉盛官网
    Matt Simpson
    四月 26, 2022 05:26 上午
      亚洲市场开盘报告：加拿大CPI达到惊人的高度，提高了加息75-100个基点的可能性- 嘉盛官网
      Matt Simpson
      四月 21, 2022 02:59 上午
        亚洲市场开盘报告：IMF下修全球成长预测值；黄金进入修正阶段- 嘉盛官网
        Matt Simpson
        四月 20, 2022 04:16 上午

          StoneX Financial Pty Ltd（“我们”、“我们的”）网站可能会不时包含第三方提供的其他网站和/或资源的链接。这些链接和/或资源仅供参考，我们无法掌控这些资讯的内容，对其内容不提供任何认可。我们网站上的任何分析、意见、评论或基于研究的资讯仅供参考和教育目的，在任何情况下均不旨在成为投资邀请或要约，亦非买卖建议。如果您不确定，您应该始终就您是否适合在任何相关市场进行投机以及承担相关风险的能力寻求独立建议。对于我们网站上的资讯的完整性或准确性，我们不作任何明示或暗示的陈述或保证。我们没有义务更新任何此类资讯。

          因此，对于您或任何第三方因使用我们网站上的信息而引起或与之相关的任何损失或损害，我们（和/或我们的关联公司）概不负责或承担任何责任（我们无法根据法律或适用的监管制度限制或排除的任何义务或责任除外），并且在此明确否认任何此类责任。