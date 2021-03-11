亚洲开盘：标普和道指创出新高，美元如履薄冰

美国积极就业数据和成功的30年期国债标售提振华尔街人气，股市推高，美元走低。

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2021/3/12 4:06:00
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亚洲股指期货：

  • 澳大利亚ASX 200指数期货上涨37点(+0.55%)，现预计现货市场开于6750.90点
  • 日本日经225指数期货上涨60点(+0.21%)，现预计现货市场开于29271.64点
  • 香港恒生指数期货上涨161点(+0.55%)，现预计现货市场开于29546.61点

英国和欧洲：

  • 英国富时100指数期货上涨5.5点(+0.08%)
  • 欧洲斯托克50指数期货上涨20点(+0.52%)
  • 德国DAX指数期货上涨6点(+0.04%)

美股周四收盘情况：

  • 道琼斯工业指数上涨188.57点(+0.58%)，收于32485.59点
  • 标普500指数上涨40.53点(+1.04%)，收于3939.34点
  • 纳斯达克100指数上涨300.832点(+2.36%)，收于13052.90点

股指：风险偏好推高美股

1月JOLTS职位空缺跃升至690万，报于13个月以来最高水平，较预期多出了32万。初请失业金人数降至71.2万人，低于预期的72.5万和前值74.5万，续请失业金人数同样小幅下行。

科技股再度受宠，以逾2.5%涨幅领跑美股。纳斯达克指数稳稳守在日线图趋势线阻力上方，表明自高点以来的ABC三浪修正或已完成。不过，与其他股指略有不同，纳指仍受制于历史高点。

道琼斯指数、标普500指数和罗素2000指数均创下历史新高。罗素指数在三个指数中表现最为强劲，低开高收，凸显时段看涨动能。此外，尽管标普触及盘中记录高点，但于尾盘回落，收于前高点之下。

法国CAC指数创欧洲最强劲股指表现，DAX指数一路走高，再创新高。

欧央行加快PEPP购债步伐

欧央行隔夜政策决议并无重大变化，不过他们在新闻发布会上透露，下个季度将显著加快紧急抗疫购债计划(PEPP)购买速度。欧元兑英镑、日元和美元走高。请参阅Joe Perry的欧央行会议回顾文章。

外汇：美元重回低迷状态

利好消息推动美元全面走低，尤其兑墨西哥比索(USD/MXN -1.6%)和南非兰特(USD/ZAR -1.3%)跌幅最为迅猛。美元指数(DXY)探至5日低点，澳元和加元成为涨幅最大的主要货币，美元和日元走势最弱。澳元/日元和加元/日元位居涨幅前列，美元/瑞郎和美元/加元垫底。

  • 美元/瑞郎目前距我们0.9200目标不到40点。鉴于汇价于2020年7月低点遇阻并已上穿所有均线和克尔特纳通道上轨，货币对似乎可能面临均值回归。
  • 欧元/美元攻入一个月高点，在一个月以来最为看涨的交易日中斩获0.5%涨幅。随着动能于1.2000阻力积聚，汇价或有理由重回该水平之上。
  • 欧元/日元在昨天突破上升三角(昨天欧洲开盘报告中有所提及)后继续上扬，现正测试130。仍倾向货币对将攻向131.00一线4小时图三角预测目标。
  • 美元/加元跌至10天低点，仅高于今年迄今低点50点。美国和加拿大将在美东时间23:30发布经济数据，这对货币将成为关注焦点。
  • 美元/离岸人民币已探入5天低点，我们的看涨岌岌可危。尽管只要交投于6.4000上方，数月低点或仍已就位，但近期动能指向不妙。

美元/日元跟随美元/瑞郎走低?

美元/瑞郎的强劲涨势已在某个时刻不得不回落。我们怀疑美元/日元也会步其后尘。

美元/日元日线图自2020年6月以来于供应水平附近停滞不前并构筑三个反转形态(乌云盖顶和两条看跌pinbar)。考虑到汇价已上破克尔特纳通道上轨，我们怀疑汇价或面临均值回归。

  • 多头可能会在下破周三看跌pinbar低点时入场。更为保守的做法是等到汇价跌穿108.16高点再行做多
  • 本周高点下方继续看跌
  • 可考虑的看跌目标位在38.2%或50%回档水平
  • 更远处，多头或利用这些支撑水平寻求潜在做多机会

大宗商品：油价反弹，金属遇阻

大宗商品全线走高，汤森路透CRB商品指数升至两周高位，暗示将重新测试(并突破)数月高点。

油价也在美元疲弱的推动下反弹，西德州中质油(WTI)回升至66美元上方，符合我们的看涨。虽然2019年1月4日至2020年1月间高点表现乏力，但如果油价现能守住63.00美元上方，70美元仍是下一个目标。

金属的情况要更为复杂。黄金在隔夜上涨至1735后转跌，日线图构筑一条看跌锤子线，并收于10日均线下方。虽然这并不能打消我们对1680附近构筑重要低点的看法，但表明金价在未来一(几)周攻向1640前，或自当前价格展开小幅回调。银价同样走势艰难，于均线汇聚位置 (26.13-26.38之间的10、20和50均线)处遇阻。例外来自铜期货，价格收于本月高点以来回档线上方。现交投于4.14附近，倾向认为价格将再度测试4.36附近高点。


接下来的经济日历 (澳大利亚东部夏令时间)



这一周经济数据日程繁忙，不过大部分是二线数据。不过，17：00的数据流值得英镑和富时指数交易员关注。20:00将揭晓欧元区工业生产数据，23:30美元交易员需留意生产者价格(通胀来源)数据，同时间还将发布加拿大就业数据，美元/加元将成为消息交易员的关注焦点。


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