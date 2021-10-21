亚洲市场开盘报告：标普500指数收盘逼近历史高点

积极的财报继续支持隔夜股市，其中已自9月低点反弹6%的标普500指数收盘逼近历史高点，距其仅有9点。

Matt Simpson 金融分析师
作者： 市场分析师
2021/10/21 14:47:00
Matt Simpson 金融分析师
作者： 市场分析师

积极的财报继续支持隔夜股市，其中已自9月低点反弹6%的标普500指数收盘逼近历史高点，距其仅有9点。

  

 

亚洲股指期货：

  • 澳大利亚ASX200指数期货上涨12点，涨幅0.16%；目前看现货市场开盘可能报在7,425.70
  • 日本日经225指数期货下跌20点，跌幅0.07%；目前看现货市场开盘可能报在29,235.55
  • 香港恒指期货下跌17点，跌幅0.06%；目前看现货市场开盘可能报在26,119.02

 

英国和欧洲市场收盘情况：

  • 英国FTSE100指数上涨5.57点，涨幅0.08%，收报7,223.10
  • 欧洲Euro STOXX 50指数上涨5.34点，涨幅0.13%，收于4,172.17
  • 德国DAX指数上涨7.09点，涨幅0.05%，收于15,522.92
  • 法国CAC40指数上涨35.76点，涨幅0.54%，收报6,705.61

 

美国市场周三收盘情况：

  • 道指上涨152.03点，涨幅0.43%，收于35,609.34
  • 标普500指数上涨16.56点，涨幅0.37%，收在4,536.19
  • 纳斯达克100指数下跌22.012点，跌幅0.14%，收报15,388.71

 

股指：

如果要分得更细致，我们可以说标普500指数按收盘价衡量相较其历史高点低0.76点，但相较盘中创下的历史高点低9点。不管怎么说，美国各大股指因为三季度财报继续好于预期而同步上涨。标普500指数价值指数创下历史高点而标普500指数本身在公用事业股领涨下以0.21%的涨幅逼近自身的历史高点。不过，科技股表现落后，收低0.14%。特斯拉在盘后市场公布，三季度每股收益1.86美元（预期值1.59美元）；营收同样超过预期（166.3亿美元），达到137.9亿美元。

有媒体报道，因为民主党参议员Kyrsten Sinema反对，民主党正在重新考虑上调“企业所得税、高收入人群个人所得税和资本利得税”。华尔街可能乐见这样的结果。

 

ASX 200指数的内部情况:

 

ASX200指数2021年10月20日收于7413.7，涨幅0.53%

  • 板块方面，信息技术最强，上涨1.07%，而能源最弱，下跌1%
  • 11个板块有9个板块收高
  • 11个板块有2个板块收低
  • 11个板块有3个板块跑赢大盘
  • 127只个股（占比63.50%）上涨，53只个股（占比29.50%）下跌
  • 68%的个股收上其200天均线
  • 53%的个股收上其50天均线
  • 64%的个股收上其20天均线

 

涨幅居前的个股：

  • + 7.59%-Codan Ltd(CDA.AX)
  • + 7.53%-Worley Ltd(WOR.AX)
  • + 6.68%-Kogan.com Ltd(KGN.AX)

跌幅居前的个股:

  • ·-7.85%-Whitehaven Coal Ltd(WHC.AX)
  • ·-4.79%-Flight Centre Travel Group Ltd(FLT.AX)
  • ·-4.34%-Star Entertainment Group Ltd(SGR.AX)

 

外汇市场：

 

 

FOMC中立派Randal Quarles并不认为美联储在抗击通胀方面落后了，但也确实支持在11月缩表。这不同于其同事Christopher Weller昨天的评论，后者当时表示，通胀仍然是美联储面临的最大威胁。纵然如此，美元指数形成看跌内包K线并守住94.50支撑位。该位可能证实为未来几天的枢轴价位。

纽元仍然是最佳货币，收于0.72附近，创下6月以来最高点。纽元/日元纽元/欧元反弹至4年高点。英镑/纽元连续第五个时段下跌，触及略高于5月低点的目标。动能打破持续数周的回调，暗示价格可能重拾跌势，最终击破支撑位。但澳元欲与纽元一较高下，澳元/纽元正尝试守住12月低点，但我们怀疑时机合适时会失守。

加拿大通胀创下18年高点，但基本符合预期。但隔夜掉期的市场目前计入2022年年初加息，一年内有可能加息三次 这比加拿大央行目前展示的立场激进得多。美元/加元触及3个月低点但继续守住1.3000。但澳元/加元似将逆转。

 

 

 

澳元/加元之前试图突破至新低但以失败告终并且在0.91处企稳，形成由2根K线组成的看涨反转形态，结果构成头肩底形态的“头部”，而且该形态在昨天价格站上0.9200后得到了确认。今天收盘形成看跌锤子形态，预示短线势竭。所以，澳元/加元在再度上涨之前可能展开小级别回撤，目标为颈线。

 

大宗商品：

价已度过休整期。在最初突破至4天低点后，西得州原油受每周EIA报告显示原油需求依然旺盛而供应紧张的推动涨逾1.1%。油价当天收出看跌外包K线，伴随着高于平均水平的成交量。后市阻力先后在84和85.90。

白银日图触及24.40，那是头肩底形态的测量目标，也是4小时图看涨旗形突破后的目标。我们怀疑银价趋势正在转变，所以目前预计价格可以继续上涨，但日图当前价位附近的风报比并不理想。

 

后市展望 (AEDT时间)

 

 

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