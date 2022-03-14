亚洲市场开盘报告：情绪依然脆弱，纽元可能回归均值 - 嘉盛官网

美国现货市场周五收盘情况：

道指跌 229.91 点，跌幅 0.69% ，收于 32,944.19

标普 500 跌 55.21 点，跌幅 1.3% ，收于 4,204.31

纳斯达克 100 指数跌 289.165 点，跌幅 2.13% ，收于 13,301.83

亚洲股指上周五收盘情况：

澳大利亚 ASX 200 收于 7,063.60

日本 Nikkei 225 收于 25,162.78

香港恒指收于 20,553.79

中国 A50 收于 13,846.46

欧洲市场上周五收盘情况：

英国 FTSE 100 上涨 56.55 点，涨幅 0.8% ，收报 7155.64

欧洲 Euro STOXX 50 上涨 35.39 点，涨幅 0.97% ，收报 3686.78

德国 DAX 上涨 186.01 点，涨幅 1.38% ，收于 13628.11

法国 CAC 40 涨 53.05 点，涨幅 0.85% ，收于 6260.25

华尔街继续震荡。有关乌克兰和俄罗斯停火的期待一再落空，而有关化学战争的各种消息令人担心西方国家卷入此次战争。投资者因此难以找到方向。

美国股市上周最终收低2%-3%，但波动性有所减弱，当周高低点区间低于其10周指数移动均线。目前我们预测市场继续震荡，投资者保险起见可以二择一：缩短持有时间，灵活应对；离场观望，直到传统市场力量回归。今天期货市场尚未开盘，但从周末俄罗斯袭击北约成员国波兰的边境军事空军基地的消息来看，投资者不大可能重振信心。

ASX 200:

如果保持在当前水平，ASX200指数本月可能在低波动性中收平，相对其它股指属于强势表现。ASX200指数上周的高点止步于50周指数移动均线，当周低点高于7000。后市最佳交易策略可以说是区间交易，而且交易者在价格实现突破走出方向之前，要保持敏感，灵活调整头寸。

ASX200指数2022年3月11日收于7063.6，跌幅0.94%

板块方面，能源最强，上涨 0.34 % ，而医疗健康最弱，下跌 2.26%

11 个板块有 3 个板块收高

11 个板块有 8 个板块收低

11 个板块有 4 个板块跑赢大盘

64 只个股（占比 32.00% ）上涨， 121 只个股（占比 60.50% ）下跌

涨幅居前的个股

+7.19% - AVZ Minerals Ltd (AVZ.AX)

+4.96% - Allkem Ltd (AKE.AX)

+4.58% - Champion Iron Ltd (CIA.AX)

跌幅居前的个股

· -7.62% - Zip Co Ltd (Z1P.AX)

· -6.76% - Magellan Financial Group Ltd (MFG.AX)

· -6.57% - Pro Medicus Ltd (PME.AX)

上周主要货币最强的是美元

美国又一份火热的CPI报告重燃了美联储从本周开始贯彻积极加息路线的预期，美元上周因此收复领导地位。在此之前，随着地缘政治趋于紧张，市场对即将首次加息的预期有所动摇。不过，美联储官员明确表示，3月加息不变。

美元/日元周五自2017年1月以来首度收上117，创下2020年11月以来最大单日涨幅。加元/日元因为资金流出日元货币对且油价显著上涨而同样收复92.0。澳元/日元周五逼近86.0的目标，形成看跌pinbar，预示短线上涨动能势竭。英镑/美元跌至16个月低点，仅比1.30高17点子。

纽元/美元蓄势走出逆势行情

上周一，纽元追随大宗商品价格上涨，摸至15周高点。但油价回落携手美元上涨，令纽元/美元在其200天指数移动均线处调头向下，回到200周指数移动均线下方。日图形成了下降的高点和看跌外包吞噬K线，收于0.6800支撑位。

本周受制于200周指数移动均线/周五高点，则我们继续看跌，采取在小级别反弹时逢高沽出的策略，预计价格下破0.6795。

黄金与白银在大宗商品中脱颖而出

金价收高，但周图上走出看跌锤子K线，距离历史高点尚有5美元。金价下档支撑力量显然依然强劲，但在历史高点附近获利回吐的力量同等强劲。我们认为金价最终可能突破历史高点，但不清楚多头何时可以反攻。周五形成了看涨锤子K线并且似乎在1950上方构筑底部，所以要警惕上抬的低点就位后展开新一轮涨势。

铜与钯的价格到达历史高点后以同样快的速度回吐之前的涨幅，空头回补与镍交易关闭似乎诱发了其它金属价格的涨跌。目前市况似乎不利于做空或做多，我们选择暂时持币观望。

西得州原油在周三竭尽全力进入技术性熊市（即从周期高点下挫20%），但价格在104上方企稳。该位可能成为本周的中枢价位。不过，油价仍然存在于上周区间内震荡的风险，伴随着波动性的降低。在疯狂的行情之后往往出现这样区间震荡的模式。

后市展望 (AEDT 时间 )

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