亚洲市场开盘报告：“圣诞反弹”重回正轨？ - 嘉盛集团官网

亚洲股指期货：
- 澳大利亚ASX200指数期货上涨22点，涨幅0.3%；目前看现货市场开盘可能报在7,335.90
- 日本日经225指数期货上涨310点，涨幅1.09%；目前看现货市场开盘可能报在28,765.60
- 香港恒指期货上涨62点，涨幅0.26%；目前看现货市场开盘可能报在24,045.66
- 中国A50指数期货目前上涨13点，涨幅0.08%，现货市场开盘可能报在24,045.66
英国和欧洲市场收盘情况：
- 英国FTSE100指数上涨107.62点，涨幅1.49%，收报7,339.90
- 欧洲Euro STOXX 50指数上涨139.09点，涨幅3.36%，收于4,276.20
- 德国DAX指数上涨433.15点，涨幅2.82%，收于15,813.94
- 法国CAC40指数上涨199.61点，涨幅2.19%，收报7,065.39
美国市场周二收盘情况：
- 道指上涨492.4点，涨幅1.4%，收于35,719.43
- 标普500指数上涨95.08点，涨幅2.08%，收在4,686.75
- 纳斯达克100指数上涨479.503点，涨幅3.03%，收报16,325.66
“圣诞反弹”重回正轨？
越来越多的数据显示，Omicron变异病毒相比Delta变异病毒的传染性更强但感染者的症状较轻。市场随后进入常规的冒险模式，推动全球股市扩大涨幅、债券收益率上涨（投资者抛出债券，买进高风险资产）、VIX下降至8天低点22。而且，美国时段接近尾声时有报道称，共和党领导人Mitch McConnell声称已与Chuck Schumer达成上调债务上限的协议。
科技股显然领涨，纳斯达克100指数上涨2.7%左右。标普500指数上涨2%左右，道指上涨1.3%。期货市场的走势表明今天亚洲现货市场再度走高。我们敢说，随着疫情阴云消散，圣诞节前可能将要展开“圣诞反弹”行情。
商品货币主宰隔夜时段
商品货币随着疫情担忧减弱而继续反弹，当天的主要货币只有澳元、加元和纽元上涨。多个加元货币对突破了我们在昨天视频中强调的几个关键价位，我们也怀疑接下来有更大的行情。
鉴于冒险氛围与美国数据呈现的通胀信号，我们本来预期美元/日元的表现得更好。但只要守住112.53低点，我们继续看涨，只是可能需要周五的CPI数据高于预期的助力。美元/瑞郎形成陀螺顶十字星，但我们认为在0.9200上方形成一个上抬的低点后才有望再度上涨，攻击0.9300。
强劲Ivey PMI助力加元，关注今天的加拿大央行决议
市场目前计入加拿大央行明年加息5次，其有望成为主要央行中立场最强硬的央行。关于Omicron的忧虑正在减退，加拿大央行今天可能不会加息。但加拿大央行做出意料之外的决策的可能性总是存在的，所以我们也不能不警惕。我们关注加拿大央行对Omicron变异病毒及其对明年政策的影响（如有）的看法，如果央行看淡这方面的担忧，那效果可能如同加息。
澳元/加元可能形成看跌旗形
多个加元货币对都走出了大行情，但因为澳元/加元是唯一短线走势看起来没有过度的货币对，所以我们今天的重点关注图表选择了该货币对。我们从11月26日以来一直看跌，澳元/加元也走出了和我们的看法一样的行情，即突破了关键支撑位，随后盘绕着上涨，有望形成看跌旗形形态。日图下跌趋势强劲，我们选择在小级别反弹至0.9060下方沽出，或等待突破近期低点并且不设置看跌目标。
ASX 200 市场内部情况：
ASX200指数昨天创下5天高点，且收报7311-7337阻力区域内，今天开盘有望落在该区域顶部附近。守住7270的话，今天可能借昨天的人气上涨。
ASX200指数2021年12月7日收于7313.9，涨幅0.95%
- 板块方面，能源最强，上涨2.07%，而公用事业最弱，下跌0.08%
- 11个板块有10个板块收高
- 11个板块有5个板块跑赢大盘
- 59只个股（占比79.50%）上涨，37只个股（占比18.50%）下跌
- 57.5%的个股收上其200天均线
- 42.5%的个股收上其50天均线
- 39%的个股收上其20天均线
涨幅居前的个股：
- + 9.92% - Pointsbet Holdings Ltd (PBH.AX)
- + 9.91% - Zip Co Ltd (Z1P.AX)
- + 7.66% - Polynovo Ltd (PNV.AX)
跌幅居前的个股:
- ·-6.37% - Magellan Financial Group Ltd (MFG.AX)
- ·-4.30% - Nickel Mines Ltd (NIC.AX)
- ·-3.15% - Lynas Rare Earths Ltd (LYC.AX)
后市展望 (AEDT时间)
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