亚洲市场开盘报告：“圣诞反弹”重回正轨？ - 嘉盛集团官网

交易者昨天随着Omicron关切明显降温而乐于冒险，原油、股市、收益率和商品货币同步上涨。

Matt Simpson 金融分析师
作者： 市场分析师
2021/12/8 14:30:00
Matt Simpson 金融分析师
作者： 市场分析师

亚洲股指期货：

  • 澳大利亚ASX200指数期货上涨22点，涨幅0.3%；目前看现货市场开盘可能报在7,335.90
  • 日本日经225指数期货上涨310点，涨幅1.09%；目前看现货市场开盘可能报在28,765.60
  • 香港恒指期货上涨62点，涨幅0.26%；目前看现货市场开盘可能报在24,045.66
  • 中国A50指数期货目前上涨13点，0.08%现货市场开盘可能报在24,045.66

 

英国和欧洲市场收盘情况：

  • 英国FTSE100指数上涨107.62点，涨幅1.49%，收报7,339.90
  • 欧洲Euro STOXX 50指数上涨139.09点，涨幅3.36%，收于4,276.20
  • 德国DAX指数上涨433.15点，涨幅2.82%，收于15,813.94
  • 法国CAC40指数上涨199.61点，涨幅2.19%，收报7,065.39

 

美国市场周二收盘情况：

  • 道指上涨492.4点，涨幅1.4%，收于35,719.43
  • 标普500指数上涨95.08点，涨幅2.08%，收在4,686.75
  • 纳斯达克100指数上涨479.503点，涨幅3.03%，收报16,325.66

 

 

 

“圣诞反弹”重回正轨？

越来越多的数据显示，Omicron变异病毒相比Delta变异病毒的传染性更强但感染者的症状较轻。市场随后进入常规的冒险模式，推动全球股市扩大涨幅、债券收益率上涨（投资者抛出债券，买进高风险资产）、VIX下降至8天低点22。而且，美国时段接近尾声时有报道称，共和党领导人Mitch McConnell声称已与Chuck Schumer达成上调债务上限的协议。

科技股显然领涨，纳斯达克100指数上涨2.7%左右。标普500指数上涨2%左右，道指上涨1.3%。期货市场的走势表明今天亚洲现货市场再度走高。我们敢说，随着疫情阴云消散，圣诞节前可能将要展开“圣诞反弹”行情。

 

商品货币主宰隔夜时段

商品货币随着疫情担忧减弱而继续反弹，当天的主要货币只有澳元、加元和纽元上涨。多个加元货币对突破了我们在昨天视频中强调的几个关键价位，我们也怀疑接下来有更大的行情。

鉴于冒险氛围与美国数据呈现的通胀信号，我们本来预期美元/日元的表现得更好。但只要守住112.53低点，我们继续看涨，只是可能需要周五的CPI数据高于预期的助力。美元/瑞郎形成陀螺顶十字星，但我们认为在0.9200上方形成一个上抬的低点后才有望再度上涨，攻击0.9300

 

强劲Ivey PMI助力加元，关注今天的加拿大央行决议

市场目前计入加拿大央行明年加息5次，其有望成为主要央行中立场最强硬的央行。关于Omicron的忧虑正在减退，加拿大央行今天可能不会加息。但加拿大央行做出意料之外的决策的可能性总是存在的，所以我们也不能不警惕。我们关注加拿大央行对Omicron变异病毒及其对明年政策的影响（如有）的看法，如果央行看淡这方面的担忧，那效果可能如同加息。

 

澳元/加元可能形成看跌旗形

多个加元货币对都走出了大行情，但因为澳元/加元是唯一短线走势看起来没有过度的货币对，所以我们今天的重点关注图表选择了该货币对。我们从1126日以来一直看跌，澳元/加元也走出了和我们的看法一样的行情，即突破了关键支撑位，随后盘绕着上涨，有望形成看跌旗形形态。日图下跌趋势强劲，我们选择在小级别反弹至0.9060下方沽出，或等待突破近期低点并且不设置看跌目标。

 

ASX 200 市场内部情况：

ASX200指数昨天创下5天高点，且收报7311-7337阻力区域内，今天开盘有望落在该区域顶部附近。守住7270的话，今天可能借昨天的人气上涨。

 

 

ASX200指数2021127日收于7313.9，涨幅0.95%

  • 板块方面，能源最强，上涨2.07%，而公用事业最弱，下跌0.08%
  • 11个板块有10个板块收高
  • 11个板块有5个板块跑赢大盘
  • 59只个股（占比79.50%）上涨，37只个股（占比18.50%）下跌
  • 57.5%的个股收上其200天均线
  • 42.5%的个股收上其50天均线
  • 39%的个股收上其20天均线

 

涨幅居前的个股：

  • + 9.92% - Pointsbet Holdings Ltd (PBH.AX)
  • + 9.91% - Zip Co Ltd (Z1P.AX)
  • + 7.66% - Polynovo Ltd (PNV.AX)

跌幅居前的个股:

  • ·-6.37% - Magellan Financial Group Ltd (MFG.AX)
  • ·-4.30% - Nickel Mines Ltd (NIC.AX)
  • ·-3.15% - Lynas Rare Earths Ltd (LYC.AX)

 

后市展望 (AEDT时间)

 

 

 

 

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