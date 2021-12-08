亚洲市场开盘报告：“圣诞反弹”重回正轨？ - 嘉盛集团官网

亚洲股指期货：

澳大利亚 ASX200 指数期货上涨 22 点， 涨幅 0.3% ；目前看现货市场开盘可能报在 7,335.90

日本日经 225 指数期货上涨 310 点，涨幅 1.09 % ；目前看现货市场开盘可能报在 28,765.60

香港恒指期货上涨 62 点，涨幅 0.26 % ；目前看现货市场开盘可能报在 24,045.66

中国 A50 指数期货目前 上涨 13 点， 涨 幅 0.08% ， 现货市场开盘可能报在 24,045.66

英国和欧洲市场收盘情况：

英国 FTSE100 指数上涨 107.62 点，涨幅 1.49 % ，收报 7,339.90

欧洲 Euro STOXX 50 指数上涨 139.09 点，涨幅 3.36 % ，收于 4,276.20

德国 DAX 指数上涨 433.15 点，涨幅 2.82% ，收于 15,813.94

法国 CAC40 指数上涨 199.61 点，涨幅 2.19% ，收报 7,065.39

美国市场周二收盘情况：

道指上涨 492.4 点，涨幅 1.4% ，收于 35,719.43

标普 500 指数上涨 95.08 点，涨幅 2.08% ，收在 4,686.75

纳斯达克 100 指数上涨 479.503 点，涨幅 3.03% ，收报 16,325.66

“圣诞反弹”重回正轨？

越来越多的数据显示，Omicron变异病毒相比Delta变异病毒的传染性更强但感染者的症状较轻。市场随后进入常规的冒险模式，推动全球股市扩大涨幅、债券收益率上涨（投资者抛出债券，买进高风险资产）、VIX下降至8天低点22。而且，美国时段接近尾声时有报道称，共和党领导人Mitch McConnell声称已与Chuck Schumer达成上调债务上限的协议。

科技股显然领涨，纳斯达克100指数上涨2.7%左右。标普500指数上涨2%左右，道指上涨1.3%。期货市场的走势表明今天亚洲现货市场再度走高。我们敢说，随着疫情阴云消散，圣诞节前可能将要展开“圣诞反弹”行情。

商品货币主宰隔夜时段

商品货币随着疫情担忧减弱而继续反弹，当天的主要货币只有澳元、加元和纽元上涨。多个加元货币对突破了我们在昨天视频中强调的几个关键价位，我们也怀疑接下来有更大的行情。

鉴于冒险氛围与美国数据呈现的通胀信号，我们本来预期美元/日元的表现得更好。但只要守住112.53低点，我们继续看涨，只是可能需要周五的CPI数据高于预期的助力。美元/瑞郎形成陀螺顶十字星，但我们认为在0.9200上方形成一个上抬的低点后才有望再度上涨，攻击0.9300。

强劲Ivey PMI助力加元，关注今天的加拿大央行决议

市场目前计入加拿大央行明年加息5次，其有望成为主要央行中立场最强硬的央行。关于Omicron的忧虑正在减退，加拿大央行今天可能不会加息。但加拿大央行做出意料之外的决策的可能性总是存在的，所以我们也不能不警惕。我们关注加拿大央行对Omicron变异病毒及其对明年政策的影响（如有）的看法，如果央行看淡这方面的担忧，那效果可能如同加息。

澳元/加元可能形成看跌旗形

多个加元货币对都走出了大行情，但因为澳元/加元是唯一短线走势看起来没有过度的货币对，所以我们今天的重点关注图表选择了该货币对。我们从11月26日以来一直看跌，澳元/加元也走出了和我们的看法一样的行情，即突破了关键支撑位，随后盘绕着上涨，有望形成看跌旗形形态。日图下跌趋势强劲，我们选择在小级别反弹至0.9060下方沽出，或等待突破近期低点并且不设置看跌目标。

ASX 200 市场内部情况：

ASX200指数昨天创下5天高点，且收报7311-7337阻力区域内，今天开盘有望落在该区域顶部附近。守住7270的话，今天可能借昨天的人气上涨。

ASX200指数2021年12月7日收于7313.9，涨幅0.95%

板块方面，能源最强，上涨 2.07% ，而公用事业最弱，下跌 0.08%

11 个板块有 10 个板块收高

11 个板块有 5 个板块跑赢大盘

59 只个股（占比 79.5 0 % ）上涨， 37 只个股（占比 18.5 0 % ）下跌

57.5 % 的个股收上其 200 天均线

42.5 % 的个股收上其 50 天均线

39 % 的个股收上其 20 天均线

涨幅居前的个股：

+ 9.92% - Pointsbet Holdings Ltd (PBH.AX)

+ 9.91% - Zip Co Ltd (Z1P.AX)

+ 7.66% - Polynovo Ltd (PNV.AX)

跌幅居前的个股:

· -6.37% - Magellan Financial Group Ltd (MFG.AX)

· -4.30% - Nickel Mines Ltd (NIC.AX)

· -3.15% - Lynas Rare Earths Ltd (LYC.AX)

后市展望 (AEDT 时间 )

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