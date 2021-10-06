亚洲市场开盘报告：新西兰联储有望7年中首次加息

亚洲股指期货：

澳大利亚ASX200指数期货上涨36点，涨幅0.5%；目前看现货市场开盘可能报在7,284.40

日本日经225指数期货上涨450点，涨幅1.62%；目前看现货市场开盘可能报在28,272.12

香港恒指期货上涨 218 点，涨幅0.91%；目前看现货市场开盘可能报在24,322.15

英国和欧洲市场收盘情况：

英国FTSE100指数上涨66.09点，涨幅0.94%，收报7,077.10

欧洲Euro STOXX 50指数上涨69.02点，涨幅1.73%，收于4,065.43

德国DAX指数上涨157.94点，涨幅1.05%，收于15,194.49

法国CAC40指数上涨98.62点，涨幅1.52%，收报6,576.28

美国市场周二收盘情况：

道指上涨 92 点，涨幅3.1175%，收于34,313.67

点，涨幅3.1175%，收于34,313.67 标普500指数上涨 45.26 点，涨幅1.06%，收在4,345.72

点，涨幅1.06%，收在4,345.72 纳斯达克100指数上涨 202.021 点，涨幅1.4%，收报14,674.15

美国股指低位反弹

ISM服务业指数自61.7上升至61.9，创下历史高位，并且其企业活动、新订单和物价支付指数同样上升。Markit服务业与综合指数同样上涨，帮助提振华尔街信心、推高股指。昨天我们评估了纳斯达克100指数，发现其一直守住两个关键支撑位，当天以1.4%的涨幅遥遥领先。标普500指数上涨的幅度仅略高于1%，道指上涨0.9%左右。

ASX200指数日图方向连续第五天转变，但因为日图波动区间降至创下7416.4高点之后迄今的最低点，震荡起伏的走势或许接近尾声。虽然盘中出现一些噪音，ASX200指数收盘仍未能回到5月11日高点下方，所以该位上方和附近可能累积了微弱的需求。期货市场指向现货市场今天高开，加上华尔街上涨的引领，如果站上7333，可能暗示修正低点已就位。

ASX 200 指数的内部情况 :

ASX200指数2021年10月5日收于7248.4，跌幅0.41%

板块方面，能源最强，上涨2.44%，而信息技术最弱，下跌2.97%

11个板块有9个板块收高

11个板块有5个板块跑赢大盘

55只个股（占比27.50%）上涨，141只个股（占比70.50%）下跌

59%的个股收上其200天均线

40.5%的个股收上其50天均线

35%的个股收上其20天均线

涨幅居前的个股：

+ 7.23%-Gold Road Resources Ltd(GOR.AX)

+ 7.19%-Redbubble Ltd(RBL.AX)

+ 5.67%-Silver Lake Resources Ltd(SLR.AX)

跌幅居前的个股:

··-6.27%-Sealink Travel Group Ltd(SLK.AX)

··-5.03%-Appen Ltd(APX.AX)

··-5.02%-Afterpay Ltd(APT.AX)

外汇市场：美元/日元再度剑指112？

能源价格持续上涨，加上加拿大进口下降（同时出口增加）带来贸易盈余扩大，加元随之走强。欧元/加元跌至2020年2月以来最低点、加元/日元涨至3个月高点。

法国、德国乃至整个欧元区的Markit PMI悉数被小幅上调，但仍明显低于8月读数，原因是通胀压力制约需求。欧元/美元打破2天的反弹势头，下跌0.2%；欧元/英镑连续第四个时段下跌，至2周低点。

今天亚洲时段的主要事件是新西兰联储的货币政策会议。新西兰联储的影子委员会，即新西兰经济研究会对是否应当加息的看法依然有分歧，但有媒体调查显示，新西兰联储在今天的会议上可能一致投票加息25个基点。但货币市场已经将此全部计入，所以，交易者需要“偏强硬”的加息（即加息的同时暗示今后继续紧缩银根）才可能在今天给予纽元又一上涨刺激。

从价格走势来看，美元/日元值得关注。该货币对持续6天的上涨打破了三角形形态，现已回撤，并在月图枢轴点和8月高点处企稳，形成了看涨吞噬K线，表明多头重新掌握主动。所以，我们迫切地希望看到回撤局限于昨天K线范围内或者突破高点从而奠定看涨结构。111.20是昨天的控制点，可以像磁铁一样在价格回撤时构成支撑位。

大宗商品：

原油继续反弹，西得州原油和布伦特原油上涨1.7%左右。在9月上涨7.5%的基础上，布伦特原油本月斩获5.3%的涨幅。油价无疑会在某个阶段筑顶，但暂时没有马上触顶的信号。所以，多头很可能继续青睐西得州原油和布伦特原油，在盘中逢低买入，直到动能变得不利。

黄金未能站上周一看涨外包K线，甚至接近于击破其低点。站上周一高点的话触发看涨倾向，但暂时尚未实现。

白银昨天形成看跌内包K线/上吊线反转K线，所以也可能构筑波段高点，但我们谨慎以待，观察在23下方筑顶的更多确认信号。

后市展望 (AEDT 时间 )

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