亚洲市场开盘报告：新西兰联储有望7年中首次加息

新西兰联储已经7年没有加息了，但因为经济学家和市场已计入加息预期，纽元要想取得主导地位可能需要新西兰联储今天加息的同时暗示今后继续紧缩银根。

Matt Simpson 金融分析师
作者： 市场分析师
2021/10/6 21:29:00
Matt Simpson 金融分析师
作者： 市场分析师

亚洲股指期货：

  • 澳大利亚ASX200指数期货上涨36点，涨幅0.5%；目前看现货市场开盘可能报在7,284.40
  • 日本日经225指数期货上涨450点，涨幅1.62%；目前看现货市场开盘可能报在28,272.12
  • 香港恒指期货上涨218点，涨幅0.91%；目前看现货市场开盘可能报在24,322.15

英国和欧洲市场收盘情况：

  • 英国FTSE100指数上涨66.09点，涨幅0.94%，收报7,077.10
  • 欧洲Euro STOXX 50指数上涨69.02点，涨幅1.73%，收于4,065.43
  • 德国DAX指数上涨157.94点，涨幅1.05%，收于15,194.49
  • 法国CAC40指数上涨98.62点，涨幅1.52%，收报6,576.28

美国市场周二收盘情况：

  • 道指上涨92点，涨幅3.1175%，收于34,313.67
  • 标普500指数上涨45.26点，涨幅1.06%，收在4,345.72
  • 纳斯达克100指数上涨202.021点，涨幅1.4%，收报14,674.15

美国股指低位反弹

ISM服务业指数自61.7上升至61.9，创下历史高位，并且其企业活动、新订单和物价支付指数同样上升。Markit服务业与综合指数同样上涨，帮助提振华尔街信心、推高股指。昨天我们评估了纳斯达克100指数，发现其一直守住两个关键支撑位，当天以1.4%的涨幅遥遥领先。标普500指数上涨的幅度仅略高于1%，道指上涨0.9%左右。

ASX200指数日图方向连续第五天转变，但因为日图波动区间降至创下7416.4高点之后迄今的最低点，震荡起伏的走势或许接近尾声。虽然盘中出现一些噪音，ASX200指数收盘仍未能回到5月11日高点下方，所以该位上方和附近可能累积了微弱的需求。期货市场指向现货市场今天高开，加上华尔街上涨的引领，如果站上7333，可能暗示修正低点已就位。

ASX 200指数的内部情况:

ASX200指数2021105日收于7248.4，跌幅0.41%

  • 板块方面，能源最强，上涨2.44%，而信息技术最弱，下跌2.97%
  • 11个板块有9个板块收高
  • 11个板块有5个板块跑赢大盘
  • 55只个股（占比27.50%）上涨，141只个股（占比70.50%）下跌
  • 59%的个股收上其200天均线
  • 40.5%的个股收上其50天均线
  • 35%的个股收上其20天均线

涨幅居前的个股：

  • + 7.23%-Gold Road Resources Ltd(GOR.AX)
  • + 7.19%-Redbubble Ltd(RBL.AX)
  • + 5.67%-Silver Lake Resources Ltd(SLR.AX)

跌幅居前的个股:

  • ··-6.27%-Sealink Travel Group Ltd(SLK.AX)
  • ··-5.03%-Appen Ltd(APX.AX)
  • ··-5.02%-Afterpay Ltd(APT.AX)

外汇市场：美元/日元再度剑指112

能源价格持续上涨，加上加拿大进口下降（同时出口增加）带来贸易盈余扩大，加元随之走强。欧元/加元跌至2020年2月以来最低点、加元/日元涨至3个月高点。

法国、德国乃至整个欧元区的Markit PMI悉数被小幅上调，但仍明显低于8月读数，原因是通胀压力制约需求。欧元/美元打破2天的反弹势头，下跌0.2%；欧元/英镑连续第四个时段下跌，至2周低点。

今天亚洲时段的主要事件是新西兰联储的货币政策会议。新西兰联储的影子委员会，即新西兰经济研究会对是否应当加息的看法依然有分歧，但有媒体调查显示，新西兰联储在今天的会议上可能一致投票加息25个基点。但货币市场已经将此全部计入，所以，交易者需要“偏强硬”的加息（即加息的同时暗示今后继续紧缩银根）才可能在今天给予纽元又一上涨刺激。

从价格走势来看，美元/日元值得关注。该货币对持续6天的上涨打破了三角形形态，现已回撤，并在月图枢轴点和8月高点处企稳，形成了看涨吞噬K线，表明多头重新掌握主动。所以，我们迫切地希望看到回撤局限于昨天K线范围内或者突破高点从而奠定看涨结构。111.20是昨天的控制点，可以像磁铁一样在价格回撤时构成支撑位。

 

大宗商品：

原油继续反弹，西得州原油布伦特原油上涨1.7%左右。在9月上涨7.5%的基础上，布伦特原油本月斩获5.3%的涨幅。油价无疑会在某个阶段筑顶，但暂时没有马上触顶的信号。所以，多头很可能继续青睐西得州原油和布伦特原油，在盘中逢低买入，直到动能变得不利。

黄金未能站上周一看涨外包K线，甚至接近于击破其低点。站上周一高点的话触发看涨倾向，但暂时尚未实现。

白银昨天形成看跌内包K线/上吊线反转K线，所以也可能构筑波段高点，但我们谨慎以待，观察在23下方筑顶的更多确认信号。

 

后市展望 (AEDT时间)

20211006calendarAEST

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