亚洲市场开盘报告：Omicron病毒扩散至29个国家- 嘉盛集团官网

在南部非洲爆发Omicron病毒疫情后，一名完全接种过疫苗的旅客从南非抵美后被检测出新冠病毒阳性。在展开检测的数小时前，航空公司刚被要求提供来自南部非洲的乘客名单。根据世界卫生组织（WHO）的数据，Omicron变异病毒现已扩散到29个国家。

美国股市不出意料地下跌， Russel 2000和道琼斯交通运输股领跌。VIX升至30下方不远处，创下3月以来最高点。道指2002年6月以来首次跌破其200天简单移动均线，而纳斯达克100指数日图形成头肩顶形态。

美国制造业继续身陷供应链困境

ISM报告佐证了我们之前的预期，即制造业仍陷于“需求驱动、供应受限的环境”，伴随着就业和供应商交货情况的轻微改善。原材料与固定资产的交货时长创下历史高点，而大宗商品居高不下继续打击所有子板块。

而随着新冠病毒新变异病毒的出现并迫使全球落实更严格的疫情管控措施，上述情况改善的可能性微乎其微。另外，物价支付分项指标下跌，但我们不要忘了这份调查报告没有将Omicron的潜在影响因素纳入考虑。所以，我们认为通胀从目前和以前来看，过渡性的属性都不强。

美元/日元的重要战场仍在113

股市下跌和日元上涨仍是本周的主题。美元/日元的重要战场还在113，过去48个小时围绕该位剧烈起伏。该货币对无法收于新低的事实不应被忽视，而本周日图如果收于113上方，则可能带来11月10日那样的强烈反应，那是113上次作为重要战场的时刻。我们只需避险情绪略微缓和，到时收益率差应可再度发挥利好作用。

纽元/加元在OPEC会议召开前形成潜在看跌楔形

该商品货币交叉盘4小时图正向上盘绕，进入潜在看跌楔形形态。价格在形成该形态之前猛烈下跌，所以趋于最终下破。这类形态在突然突破红色线之前的交投可能缓慢磨人，所以我们要谨慎对待并做出相应的调整。但我们有意在阻力区域下方寻找做空机会。

需求关切推低大宗商品

新冠病例数增加引发旅行限制与封锁管控的担忧，再结合需求关切，令大宗商品普遍走弱。Thomson Reuters CRB指数跌至218的6周低点，现在的水平相较高点下跌9.5%左右。

西得州原油未能反击70即颓然下行，目前守在周二低点上方不远处，等待今天的OPEC会议。OPEC有很大的可能性不会增产，而且交易者还要做好该机构减产以期支持油价的准备。

黄金的走势看起来令人困惑，其试图以微弱的涨幅彰显避险资产的地位，但出于对经济复苏的担忧再美联储的强硬立场，投资者可能抛售黄金头寸弥补其它交易产品的亏损，或干脆沽出黄金持有现金。

ASX 200 市场内部情况：

ASX200指数2021年12月1日收于7235.9，跌幅0. 28%

板块方面，材料最强，上涨 0.57% ，而必需消费品最弱，下跌 1.87%

11 个板块有 8 个板块收低

11 个板块有 4 个板块跑赢大盘

41 只个股（占比 20.5 0 % ）上涨， 149 只个股（占比 74.5 0 % ）下跌

55 % 的个股收上其 200 天均线

31 % 的个股收上其 50 天均线

23 % 的个股收上其 20 天均线

涨幅居前的个股：

+ 3.97%-South32 Ltd(S32.AX)

+ 3.11%-Waypoint REIT Ltd(WPR.AX)

+ 2.71%-Lynas Rare Earths Ltd(LYC.AX)

跌幅居前的个股:

· -7.58%-GUD Holdings Ltd(GUD.AX)

· -7.39%-Pro Medicus Ltd(PME.AX)

· -6.00%-IDP Education Ltd(IEL.AX)

后市展望 (AEDT 时间 )

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