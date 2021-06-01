亚洲市场开盘报告：OPEC+决议推高油价

亚洲股指期货：

澳大利亚ASX200指数期货上涨12点，涨幅0.17%；目前看现货市场开盘可能报在7,154.60

日本日经225指数期货下跌0点，跌幅0%；目前看现货市场开盘可能报在28,814.34

香港恒指期货跌53点，跌幅0.18%；目前看现货市场开盘可能报在29,415.00

英国和欧洲市场：

英国FTSE100指数涨57.85点，涨幅0.82%，收报7,080.46

欧洲Euro STOXX 50指数上涨32.29点，涨幅0.8%，收于4,071.75

德国DAX指数上涨146.23点，涨幅0.95%，收于15,567.36

法国CAC40指数上涨42.23点，涨幅0.66%，收报6,489.40

美国市场周二收盘情况：

道指上涨45.86点，涨幅0.13%，收于34,575.31

标普500指数跌2.07点，跌幅0.05%，收在4,202.04

纳斯达克100指数跌31.923点，跌幅0.23%，收报13,654.59

华尔街涨跌互见，标普500指数可能形成双顶形态

5月ISM制造业指数从60.7上升至61.2，为连续第12个月扩张。分项指标方面，新订单指数上涨2.7点，至67（略低于数年高点）但支付价格（通胀）从89.6下跌至88；就业指标报在50.9，因为劳动力不足与原材料短缺造成订单积压，使其扩张速度为半年最慢。通胀方面，支付价格指标88的读数仍属于高位，而且无疑由供应短缺造成。如若供应问题迟迟得不到解决，可能悄悄渗透进通胀数字，令其慢慢脱离美联储目前预期的“临时”性质。

华尔街涨跌互见，其中标普500指数和纳斯达克100指数分别收低0.05%和0.23%，而道指和Russell 2000分别上涨0.13%和1.14%。但更引人瞩目的信号是标普500指数形成看跌外包K线且其上影线未能反击历史高点，有可能在4235/38附近形成双顶形态。

ASX200指数在上周创下历史新高后已回撤两天。昨天我们暗示多头需要守住7136支撑位，多头一定程度也做到了。一根看涨锤子K线收盘价堪堪回到此位和Marabuzo线（大阳线实体的50%回档位）上方，所以后市非常清楚：如果站上昨天高点，则确认看涨K线并上攻7200，而若早盘跌破7136描绘出日内下跌趋势并且下破昨天低点，则日图看涨倾向落空。

ASX 200指数的内部情况：





ASX200指数2021年6月1日收于7142.6，跌幅0.27%

板块方面，能源最强，上涨1.34%，而医疗健康最弱，下跌0.7%

11个板块中有10个收低

11个板块中有7个跑赢大盘

65只个股（占比32.50%）上涨，122只个股（占比61.00%）下跌

1只个股创下52周新高，0只个股创下52周新低

68%的个股收上其200天均线

57.5%的个股收上其50天均线

65.5%的个股收上其20天均线

涨幅居前的个股：

+ 5.71% - Whitehaven Coal Ltd (WHC.AX)

+ 3.22% - Reece Ltd (REH.AX)

+ 3.07% - Megaport Ltd (MP1.AX)

跌幅居前的个股:

-4.99% - Blackmores Ltd (BKL.AX)

-4.89% - Lynas Rare Earths Ltd (LYC.AX)

-4.43% - Polynovo Ltd (PNV.AX)

外汇市场：新的新冠病毒变异体利空英镑

新冠病毒在英国出现新的变异，威胁对封锁管控措施的及时解除，英镑随后承压下挫。英镑/美元盘中创下3年高点后形成看跌吞噬K线。由于澳元上涨，英镑/澳元沦为交叉盘中最弱的货币，但英镑兑日元和瑞郎等避险货币同样走弱。

澳元是隔夜最强的主要货币（目前也是本周迄今最强的主要货币）。澳元/纽元继上周在1.0600附近遇到买盘后反弹，直入昨天报告中提到的阻力区域。我们一开始的想法是在当前价位附近寻找看跌结构，但昨天的向上扩张力度强于预期。不过，GDP数据将在今天晚些时候出炉，如果表现疲弱，可能消除澳元/纽元的上涨动能并使其筑顶。站上1.0714的话，将自做空观察列表中移除。澳元/加元继续交投于0.6925-0.6980区间内，区间突破的方向可能暗示下一步波动的方向。

油价的上涨利多加元，使得美元/加元一度触及6年最低点。美元/加元在支撑位上方收出看涨pinbar，未能测试1.2000。如果油价确实高位回落，美元/加元或许力图在短期内走出逆势结构。

大宗商品：油价上涨、黄金和白银遇挫

OPEC+成员同意维持原来的计划，在整个7月慢慢放松对供应的限制。OPEC秘书长Barkindo表示，伊朗恢复供油的进程也将平稳有序。随着中国需求继续回暖、全球解除封锁管控，需求一如预期增加，并且到目前为止抵御住了伊朗供应过度的担心。OPEC下次会议定于7月1日召开。

布伦特原油期货收在3月最高点，但盘中创下2年高点，此前上冲至71.0上方。西得州原油期货摸至68.87后收在2021年3月高点67.98。

黄金高位摇摇欲坠，此前构筑不稳定的看跌外包K线。金价收在1900，但昨天的看跌反转K线是五天中的第四根。我们现在趋于认为朝1875震荡回撤。

白银正更加努力地想要扩大涨幅，看跌pinbar未能守住2月23日高点，并且在5月高点下方形成下降的高点。白银现已被从看涨观察列表中移除（即使其上涨通道保持完好）。如果下破27.20，可能确认趋势反转。

后市展望 (AEST时间)





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