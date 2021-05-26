亚洲市场开盘报告：纽元冲高、加元多头获利回吐

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2021/5/27 4:04:00
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亚洲股指期货：

  • 澳大利亚ASX200指数期货上涨3点，涨幅0.04%；目前看现货市场开盘可能报在7,095.50
  • 日本日经225指数期货上涨30点，涨幅0.1%；目前看现货市场开盘可能报在28,672.19
  • 香港恒指期货上涨25点，涨幅0.09%；目前看现货市场开盘可能报在29,191.01

英国欧洲市场收盘情况：

  • 英国FTSE100指数跌2.86点，跌幅0.04%，收报7,026.93
  • 欧洲Euro STOXX 50指数下跌4.37点，跌幅0.11%，收于4,031.67
  • 德国DAX指数跌14.37点，跌幅0.09%，收于15,450.72
  • 法国CAC40指数上涨1.33点，涨幅0.02%，收报6,279.35

美国市场周三收盘情况：

  • 道指上涨10.59点，涨幅0.03%，收报34,323.05
  • 标普500指数涨7.86点，涨幅0.19%，收报4,195.99
  • 纳斯达克100指数涨45.011点，涨幅0.33%，收报13,702.74

美国股指窄幅波动

华尔街窄幅波动，其中纳斯达克100指数、标普500指数和道指小幅上扬，但小盘股领涨，Russell 2000上涨近2%后构筑看涨吞噬K线。

日经225指数昨天构筑看涨吞噬K线，虽然目前正在逼近4月30日低点28,760，但似乎仍处于逆趋势行情中。一旦受制于阻力位且下跌动能回归，我们将以下破日图趋势线为展开新一轮跌势的信号。

澳大利亚维多利亚州爆发的疫情对ASX200指数昨天的走势产生了不利影响。澳大利亚现在可能面临重新实施管控的前景。ASX200指数收盘回到7100下方并打破反弹四天的势头，目前关注澳洲政府的潜在宣告。政府昨天表示，应对新冠病例数增加，“未来4个小时至关重要”。多头当天要捍卫的关键支撑是7083、7066和7053。

ASX 200指数的内部情况：


ASX200指数2021年5月26日收于7092.5，跌幅0.32%

  • 板块方面，信息技术最强，上涨1.11%，而材料最弱，下跌1.15%
  • 11个板块中有6个收高
  • 11个板块中有7个跑赢大盘
  • 82只个股（占比41.00%）上涨，102只个股（占比52.00%）下跌
  • 16只个股创下52周新高，无个股创下52周新低
  • 67.5%的个股收上其200天均线
  • 51.5%的个股收上其50天均线
  • 57%的个股收上其20天均线

涨幅居前的个股：

  • + 12.8%   -  ALS Ltd  (ALQ.AX) 
  • + 5.26%   -  Domain Holdings Australia Ltd  (DHG.AX) 
  • + 5.17%   -  NEXTDC Ltd  (NXT.AX) 

跌幅居前的个股:

  • -5.73%   -  Kogan.com Ltd  (KGN.AX) 
  • -5.01%   -  OZ Minerals Ltd  (OZL.AX) 
  • -4.91%   -  Redbubble Ltd  (RBL.AX) 

外汇市场：美元指数回到90上方

在90.0下方仅一天，美元指数收盘就收复该位，本周周图K线有望构筑第二个小型看涨锤子形态（也是低位连续第二个）。做空美元并不是什么新想法，但对于美元以如此直线形式持续下跌的趋势，我们还是心存疑虑，特别是其此时没有保留在90.0下方，也高于1月低点。这本身可能不足以支撑做多美元，但或许需要空头在这些低位处孤注一掷之前三思。

隔夜欧元因美元走强而全线下跌，迅速打败我们看涨欧元/英镑的观点，也将欧元/美元带回到前一天的突破位下方。欧元/日元周二触及看涨旗形突破目标，现在同样回到2018年9月高点下方，暂时偃旗息鼓。

纽元自新西兰联储昨天的强硬表态中汲取反弹力量，将涨势扩展到整个欧洲和美国时段。新西兰联储立场意外强硬，成为第三个谈论正常化货币政策的央行。在这样的背景下，纽元到目前为止在外汇市场表现最强，收盘普遍走高。

澳元/纽元隔夜暴跌并跌穿我们的第一目标1.0640。考虑到澳洲联储在未来两年内无意正常化其货币政策，我们的核心观点还是看跌这个货币对，即使其短线技术面超卖。

我们在周一的亚洲市场开盘报告中提到，加元多头头寸处于+2.6标准差，技术面可能达到极端状态。Matt Weller认为美元/加元有筑底的基础，且有其它信号表明加元可能切实开始回调。我们在上周提到，正在观察加元/瑞郎，因其两根看跌锤子K线未能反击3月高点，我们寻找潜在做空机会。价格现已缓慢下跌并跌破低点，激发跟风抛盘可能只需要一波避险情绪（因为紧张不安的多头权衡避险情绪和加元的极端看涨情绪）。

我们可以看到日图价格收盘回到了近期低点下方，现在低于其20天指数移动均线。这可能是一个潜在顶部，而且是来自较长时间周期周图的信号，所以放宽后的“无效点”可能在0.7466高点。但若避险情绪确实回归，加元/瑞郎这样的交叉盘极易迅速下跌。

大宗商品：黄金和白银“高处不胜寒”

黄金与白银未能守住早前涨幅，其中黄金收盘回到1900下方，伴随着看跌pinbar警示趋势势竭，而白银构筑看跌吞噬K线且回到28.0下方。黄金因此出现回调或盘整前景，但白银在情况最好的时候震荡，目前仍保持在上涨通道内，也守住27.20支撑位。所以，如果后市形成新的支撑位，我们可能重新考虑看涨白银。直线下挫的前景退居次席。

隔夜油价守住高位但最终走平。西得州原油期货合约收报66.16，在5月高点附近交投于一个狭窄的日内通道内。布伦特原油交投于68.84。

铂金期货形成看跌pinbar，收盘回到第一个涨势失效点位1207.90的下方，所以我们继续看跌，但需要动能回归且价格保持在修正后的价位，即昨天高点1217.60下方。

后市展望 (AEST时间)


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