亚洲市场开盘报告：新西兰失业率跌至历史新低 - 嘉盛集团官网

美国现货市场周二收盘情况：

道指上涨 273.38 点，涨幅 0.78% ，收于 35,405.24

标普 500 指数上涨 30.99 点，涨幅 0.69% ，收在 4,546.54

纳斯达克 100 指数上涨 89.624 点，涨幅 0.6% ，收报 15,019.68

亚洲股指期货：

澳大利亚 ASX200 指数期货上涨 55 点， 涨幅 0.8% ；目前看现货市场开盘可能报在 7,061.00

日本日经 225 指数期货上涨 130 点，涨幅 0.48 % ；目前看现货市场开盘可能报在 27,208.48

香港恒指期货下跌 0 点，跌幅 0 % ；目前看现货市场开盘可能报在 23,802.26

中国 A50 指数期货目前 上涨 3 点， 涨 幅 0.02% ， 现货市场开盘可能报在 14,772.78

华尔街扩大反弹（伴随着成交量的萎缩）

美国股指连续第三天上涨，但上行波动性为3天最弱。在股市暴跌之后出现反弹是好事，但我们也注意到此次反弹伴随着成交量萎缩的事实。所以，现在还不清楚这是牛市的初期阶段或只是熊市的反弹。标准普尔500指数上涨0.7%，纳斯达克指数上涨0.6%，道琼斯指数以0.8%的涨幅领涨。

美元走弱，澳新货币趁势走高

在又一强劲就业报告的支持下，纽元昨天守住涨幅榜榜首的地位。不过，澳元和纽元本来就已因美元下跌而走强。失业率创下3.2%的新低，只是就业新增人数幅度仅有0.1%，低于0.3%的预期值和2%的前值。劳动力成本季率上涨0.7%，年率上涨2.8%。纽元过去几周经历了幅度不小的下跌后具备了自周期低点反弹的空间，兑澳元以外的所有主要货币悉数回升。

美元继续修正

在部分美联储成员的评论助力下，美元指数保持下行，连续第三天走弱。立场强硬的美联储官员Bullard认为，下份就业报告“不会好”；加息50个基点对美联储有好处。如果读者押注3月加息，应当注意这样的言论。

美国制造业放缓至14个月低点

ISM 制造业扩张速度为 14 个月最慢，读数自 57.9 下跌至 57.6 。这样的报告继续证实成长已触顶，但读数确实仍高于长期均值 53 。新订单指数跌至 19 个月低点 57.9 ，而物价支付指数（通胀分项指标）升至 2 个月高点 76.1 – 相对长期均值 60 仍属高位。

黄金在200天指数移动均线遇阻

金价升至3天高点1808，到达我们的短线上行目标。但上档仍然面临200天和50天指数移动均线的阻力，日图可能走出看跌锤子形态。4小时图显示，月图枢轴点和38.2%回档位同样构成阻力。在探入阻力之际，金价交投于一个狭窄的上涨通道内。

后市可能有两个结果。一个结果是，金价守住通道并站上1810，暗示4小时图的趋势延续。另一个结果是，空头回归带动价格下破1797，打破上述通道。那样的话，短线重点关注1797 – 1810区间。考虑到黄金只是兑美元上涨，而兑其它所有主要货币悉数下跌，再结合隔夜真实收益率上涨，我们倾向于金价下破。但我们不能因此不再关注另一种可能的结果。

ASX 200指数（堪堪）收上7,000

ASX 200指数收盘设法挤入7,000上方，但又一次受制于7042.80高点，再度证实了该位的重要性。价格正在上涨，但上行波动性不起眼，表明当前反弹只是“回光返照”。

ASX200指数2022年2月1日收于7006，跌幅0.49%

板块方面，公用事业最强，上涨 2.57 % ，而材料最弱，下跌 1.21 %

11 个板块有 10 个板块收高

11 个板块有 1 个板块收低

11 个板块有 9 个板块跑赢大盘

35 只个股（占比 17.50% ）上涨， 155 只个股（占比 77.50% ）下跌

涨幅居前的个股：

+7.28% - Pendal Group Ltd (PDL.AX)

+6.56% - Judo Capital Holdings Ltd (JDO.AX)

+6.45% - Imugene Ltd (IMU.AX)

跌幅居前的个股:

· ·-5.42% - Genesis Energy Ltd (GNE.AX)

· ·-3.06% - BHP Group Ltd (BHP.AX)

· ·-2.48% - Brambles Ltd (BXB.AX)

后市展望 (AEDT 时间 )

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