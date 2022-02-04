亚洲市场开盘报告：营收指导意见下调重创Meta；澳元/纽元上看1.0800- 嘉盛集团官网

美股收高，但Meta糟糕的财报导致美国股指期货下跌。

Matt Simpson 金融分析师
作者： 市场分析师
2022/2/4 17:34:00
Matt Simpson 金融分析师
作者： 市场分析师

美国现货市场周二收盘情况：

  • 道指上涨224.09点，涨幅0.63%，收于35,629.33
  • 标普500指数上涨42.84点，涨幅0.95%，收在4,589.38
  • 纳斯达克100指数上涨120.062点，涨幅0.8%，收报15,139.74

 

亚洲股指期货：

  • 澳大利亚ASX200指数期货上涨7点，涨幅0.1%；目前看现货市场开盘可能报在7,094.70
  • 日本日经225指数期货下跌100点，跌幅0.36%；目前看现货市场开盘可能报在27,433.60
  • 香港恒指期货下跌0点，跌幅0%；目前看现货市场开盘可能报在23,802.26
  • 中国A50指数期货目前下跌90点，0.6%现货市场开盘可能报在14,679.78

 

 

 

美股涨势持续到收盘，创下9天高点，当天收高0.9%。纳斯达克100指数以0.8%的涨幅紧随其后，但因为Meta Platforms（脸书网）在盘后市场暴跌18%，股指日图上形成的倒锤子形态对后市可能具有非常重要的意义。Meta宣布，一季度营收预计为270亿-290亿美元，低于之前的预估值302.5亿美元。而此时美国各股指继续攀升且伴随着成交量的萎缩，意味着近期的上涨可能属于熊市反弹的范畴而不是健康的反弹。

纳斯达克期货业已攻克昨天开盘价并回到15,000下方，波段高点已经形成的可能性因此日增。ASX 200指数的科技股今天可能承压，结合过去三天的上涨伴随着成交量的低迷，可以判断昨天触及的7100是其高点。日经225指数昨天的反弹止步于12月低点附近，所以也可以做出同样的判断。

 

今天数据繁多，澳元/纽元上看1.0800

澳大利亚交易者今天将迎来PMI、住房信贷与贸易帐，这些数据或许帮助澳元/纽元到达我们的目标1.0800附近。该交叉盘守在趋势线支撑上方，系列下影线也确认了1.0700附近的支撑地位。所以，只要守住这些低点，我们继续上看1.0800目标，其落在周图第三阻力中枢与月图第一阻力中枢附近。

 

 

 

其它货币方面，英镑和欧元是最强主要货币，而纽元和美元为最弱主要货币。欧元/美元在创下记录的欧元区通胀数据的帮助下，已经收复FOMC会后的所有失地。HCIP CPI上涨5.1%，高于5.0%的前值，也远高于4.4%的预测值。欧元/美元摸至6天高点并收上1.13，现测试趋势阻力。美元/日元连续第四天下跌，至50天指数移动均线上方。RSI (2)逼近超卖区域。

 

西得州原油逼近90

昨天油价先是摸至7年新高并触及我们的上行目标，即周图第一中枢阻力，之后止步于90大关下方不远处。OPEC+宣布日增产40万桶，符合预期。但原油库存下降，且供应链依然不顺畅。这些因素利多油价，但90是一个大关，可能暂时无法攻破。日图K线序列形成上影线，表明没有马上坚定上破的信心。

 

ASX 200指数顺势探入7100

ASX 200指数昨天收盘表现不俗，盘中一度探入7100，之后收在该位下方不远处。有一个轻微的不利因素是，该股指和美国市场一样，价格的上涨伴随着成交量的萎缩。也就是说，当前反弹可能仍然属于熊市反弹。但这种反弹具备扩大的潜力，也就是说，如果守住当前价位附近，短线仍有上行空间。昨天的价值区域，即70%行情发生的区域在7068 7103之间。今天理想情况下是价格在7068上方交投，然后继续上冲。价格在7089的交投最为活跃，可能起到吸附的作用。如果价格站上7110，可能奠定近期上摸7140目标的基础。

 

 

 

ASX200指数202222日收于7087.7，涨幅1.17%

  • 板块方面，能源最强，上涨2.84%，而公用事业最弱，下跌0.43%
  • 11个板块有9个板块收高
  • 11个板块有2个板块收低
  • 11个板块有2个板块跑赢大盘
  • 27只个股（占比13.50%）上涨，166只个股（占比83.00%）下跌

 

涨幅居前的个股：

  • +6.15% - Champion Iron Ltd (CIA.AX)
  • +5.91% - Judo Capital Holdings Ltd (JDO.AX)
  • +5.37% - Auckland International Airport Ltd (AIA.AX)

跌幅居前的个股:

  • ·-6.34% - Credit Corp Group Ltd (CCP.AX)
  • ·-3.54% - Amcor PLC (AMC.AX)
  • ·-2.72% - Zip Co Ltd (Z1P.AX)

后市展望 (AEDT时间)

 

 

 

如何在嘉盛交易平台上交易外汇、贵金属、大宗商品、股指、美港股、ETF等金融市场场外产品？

 

请按照以下简单的步骤开户

 

1.      点击账户开户页面，选择适合您的交易平台账户进行开户

2.      账户开通后进行账户注资

3.      下载安装并登录交易平台即可交易

 

欲了解更多嘉盛汇评精彩文章，欢迎关注嘉盛集团官方微信jiashengjituan

相关主题： 交易观点 外汇 大宗商品 股指 AUD/NZD Asia

最新研究消息 

查看更多
黄金预测：金属下跌但前景乐观
五月 24, 2023 08:23 上午
一周展望：是否继续看涨欧元/美元？
五月 22, 2023 01:33 上午
挪威央行对加息踩下刹车
一月 26, 2023 03:18 上午
谁是最大赢家？2022年金融市场大盘点
一月 3, 2023 08:27 上午
英镑/美元再次跌破1.20
十二月 20, 2022 04:48 上午
英国经济前路坎坷，英镑/美元升势恐难维持
十二月 13, 2022 03:48 上午

立即开户

体验我们屡获殊荣的平台所带来的快速安全的交易执行。
开设账户

Web Trader平台

我们先进的网络交易平台具有丰富的功能。
了解更多
经济日历

挪威央行对加息踩下刹车
一月 26, 2023 03:18 上午
    英镑/美元再次跌破1.20
    Fawad Razaqzada
    十二月 20, 2022 04:48 上午
      英国经济前路坎坷，英镑/美元升势恐难维持
      Fawad Razaqzada
      十二月 13, 2022 03:48 上午
        Reddit上的热门股票趋势
        Joshua Warner
        十一月 28, 2022 04:00 上午

          StoneX Financial Pty Ltd（“我们”、“我们的”）网站可能会不时包含第三方提供的其他网站和/或资源的链接。这些链接和/或资源仅供参考，我们无法掌控这些资讯的内容，对其内容不提供任何认可。我们网站上的任何分析、意见、评论或基于研究的资讯仅供参考和教育目的，在任何情况下均不旨在成为投资邀请或要约，亦非买卖建议。如果您不确定，您应该始终就您是否适合在任何相关市场进行投机以及承担相关风险的能力寻求独立建议。对于我们网站上的资讯的完整性或准确性，我们不作任何明示或暗示的陈述或保证。我们没有义务更新任何此类资讯。

          因此，对于您或任何第三方因使用我们网站上的信息而引起或与之相关的任何损失或损害，我们（和/或我们的关联公司）概不负责或承担任何责任（我们无法根据法律或适用的监管制度限制或排除的任何义务或责任除外），并且在此明确否认任何此类责任。