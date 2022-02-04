亚洲市场开盘报告：营收指导意见下调重创Meta；澳元/纽元上看1.0800- 嘉盛集团官网

美国现货市场周二收盘情况：

道指上涨 224.09 点，涨幅 0.63% ，收于 35,629.33

标普 500 指数上涨 42.84 点，涨幅 0.95% ，收在 4,589.38

纳斯达克 100 指数上涨 120.062 点，涨幅 0.8% ，收报 15,139.74

亚洲股指期货：

澳大利亚 ASX200 指数期货上涨 7 点， 涨幅 0.1% ；目前看现货市场开盘可能报在 7,094.70

日本日经 225 指数期货下跌 100 点，跌幅 0.36 % ；目前看现货市场开盘可能报在 27,433.60

香港恒指期货下跌 0 点，跌幅 0 % ；目前看现货市场开盘可能报在 23,802.26

中国 A50 指数期货目前 下跌 90 点， 跌 幅 0.6% ， 现货市场开盘可能报在 14,679.78

美股涨势持续到收盘，创下9天高点，当天收高0.9%。纳斯达克100指数以0.8%的涨幅紧随其后，但因为Meta Platforms（脸书网）在盘后市场暴跌18%，股指日图上形成的倒锤子形态对后市可能具有非常重要的意义。Meta宣布，一季度营收预计为270亿-290亿美元，低于之前的预估值302.5亿美元。而此时美国各股指继续攀升且伴随着成交量的萎缩，意味着近期的上涨可能属于熊市反弹的范畴而不是健康的反弹。

纳斯达克期货业已攻克昨天开盘价并回到15,000下方，波段高点已经形成的可能性因此日增。ASX 200指数的科技股今天可能承压，结合过去三天的上涨伴随着成交量的低迷，可以判断昨天触及的7100是其高点。日经225指数昨天的反弹止步于12月低点附近，所以也可以做出同样的判断。

今天数据繁多，澳元/纽元上看1.0800

澳大利亚交易者今天将迎来PMI、住房信贷与贸易帐，这些数据或许帮助澳元/纽元到达我们的目标1.0800附近。该交叉盘守在趋势线支撑上方，系列下影线也确认了1.0700附近的支撑地位。所以，只要守住这些低点，我们继续上看1.0800目标，其落在周图第三阻力中枢与月图第一阻力中枢附近。

其它货币方面，英镑和欧元是最强主要货币，而纽元和美元为最弱主要货币。欧元/美元在创下记录的欧元区通胀数据的帮助下，已经收复FOMC会后的所有失地。HCIP CPI上涨5.1%，高于5.0%的前值，也远高于4.4%的预测值。欧元/美元摸至6天高点并收上1.13，现测试趋势阻力。美元/日元连续第四天下跌，至50天指数移动均线上方。RSI (2)逼近超卖区域。

西得州原油逼近90

昨天油价先是摸至7年新高并触及我们的上行目标，即周图第一中枢阻力，之后止步于90大关下方不远处。OPEC+宣布日增产40万桶，符合预期。但原油库存下降，且供应链依然不顺畅。这些因素利多油价，但90是一个大关，可能暂时无法攻破。日图K线序列形成上影线，表明没有马上坚定上破的信心。

ASX 200指数顺势探入7100

ASX 200指数昨天收盘表现不俗，盘中一度探入7100，之后收在该位下方不远处。有一个轻微的不利因素是，该股指和美国市场一样，价格的上涨伴随着成交量的萎缩。也就是说，当前反弹可能仍然属于熊市反弹。但这种反弹具备扩大的潜力，也就是说，如果守住当前价位附近，短线仍有上行空间。昨天的价值区域，即70%行情发生的区域在7068 – 7103之间。今天理想情况下是价格在7068上方交投，然后继续上冲。价格在7089的交投最为活跃，可能起到吸附的作用。如果价格站上7110，可能奠定近期上摸7140目标的基础。

ASX200指数2022年2月2日收于7087.7，涨幅1.17%

板块方面，能源最强，上涨 2.84 % ，而公用事业最弱，下跌 0.43 %

11 个板块有 9 个板块收高

11 个板块有 2 个板块收低

11 个板块有 2 个板块跑赢大盘

27 只个股（占比 13.50% ）上涨， 166 只个股（占比 83.00% ）下跌

涨幅居前的个股：

+6.15% - Champion Iron Ltd (CIA.AX)

+5.91% - Judo Capital Holdings Ltd (JDO.AX)

+5.37% - Auckland International Airport Ltd (AIA.AX)

跌幅居前的个股:

· -6.34% - Credit Corp Group Ltd (CCP.AX)

· -3.54% - Amcor PLC (AMC.AX)

· -2.72% - Zip Co Ltd (Z1P.AX)

后市展望 (AEDT 时间 )

如何在嘉盛交易平台上交易外汇、贵金属、大宗商品、股指、美港股、ETF等金融市场场外产品？

请按照以下简单的步骤开户

1. 点击账户开户页面，选择适合您的交易平台账户进行开户

2. 账户开通后进行账户注资

3. 下载安装并登录交易平台即可交易

欲了解更多嘉盛汇评精彩文章，欢迎关注嘉盛集团官方微信jiashengjituan