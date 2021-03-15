亚洲市场开盘：欧美股市冰火两重天





亚洲股指期货：

澳大利亚ASX200指数期货涨26点，涨幅0.38%；现货市场目前有望开在6,799.00

日本的日经225指数期货涨120点，涨幅0.41%；现货市场目前有望开在29,886.97

香港恒指期货涨159点，涨幅0.55%；现货市场目前有望开在28,992.76

英国与欧洲：

英国FTSE100指数期货上涨11点，涨幅0.16%

Euro STOXX 50指数期货涨5点，涨幅0.13%

德国DAX指数期货跌2点，跌幅0.01%

周一美国收盘情况：

道指上涨174.82点，没给0.53%，收报32,953.46

标普500指数上涨25.6点，涨幅0.65%，收报3,968.94

纳斯达克100指数涨145.246点，涨幅1.12%，收报13,082.54

殖利率下滑带来喘息空间，美国股市隔夜扩大上涨。在迎来周三FOMC会议之前波动性低迷。纳斯达克100指数以1.12%的涨幅成为华尔街更强的股指，收于9天高点，回到了50天指数均线上方。所以，守住12755支撑位，我们继续看涨，倾向于反击13300。

标普500现货指数创下历史新高，逼近4000点里程碑。标普E-mini期货尚未跟风，仍锚定在当前历史高点处。所以，我们需要期货市场的跟风买盘来继续相信现货指数可以守住当前高位。

股指：疫苗投放中断利空欧洲股市

欧洲股市隔夜在高点处有所承压。基于阿斯利康疫苗导致部分患者出现血凝块的主张，德国等多个国家中断对其疫苗的使用。这类报道导致投资者忧心忡忡。DAX与CAC日图形成了外包阴线，而Euro STOXX 50指数形成小看跌锤子K线。因为美国尚未批准阿斯利康疫苗投入使用，所以前述报道只影响到了欧洲市场。阿斯利康曾表示，前述主张没有任何科学证据，并且世卫组织还是支持其疫苗的使用，声称出现血凝块的概率很低。

临床试验与疫苗投放中断的情况比较常见，也不是疫情“复苏阶段”第一次发生这种情况。随着更多检测展开，我们务必观察人们的担心是否被放大。如果放大，到时欧洲市场可能面临更多的下行压力。

外汇市场：小区间交投，美元涨跌互见

隔夜主要货币中，纽元和瑞郎最强，欧元和日元最弱。美元涨跌互见，表现不上不下。（欧元权重占比57%左右的）美元指数小幅上涨，上涨0.1%左右。

欧元/美元试图跌至1.1900但暂时缺少跟风抛盘。我们怀疑在FOMC会议之前缺少新的刺激因素的环境中，欧元/美元或继续窄幅波动。

美元/日元就在抛盘区域以（阴线种类中的）小阳线创下9个月新高，上次进入该区域后启动了幅度为6.5%的下跌行情。历史是否重复无人知晓，但市场明显不愿在周三的FOMC会议召开之前扩大其涨势。

澳元/纽元未能守住1.0800后在日图形成了看跌吞噬K线。以前我们也看到过在此区域顶部形成看跌反转K线后的几个时段下跌180-300点子。所以，受制于上周高点，我们继续看跌澳元/纽元。

我们昨天在亚洲市场开盘报告中讨论了澳元/加元，但其目前以一根小看跌锤子K线收上潜在突破位，所以对0.9570支撑位的突破可能是假突破。这不足以改变日图的看跌结构，但足以在当前价位附近引起警惕。空头可能继续监测下跌潜力，如果下破昨天低点，可能重新入场，并在其高点上方设置近距离止损位。当然，这种可能性是基于对价格不会就此反弹的假设。

纽元/日元还是澳元/纽元？

纽元/日元日图结构依然坚定看涨，目前正在试图进一步远离其10天指数移动均线。昨天的K线收出小小的看涨吞噬形态，且其低点再次确认了附近的支撑位在78.05。

周四的K线强力突破小小的三角旗一样的形态，所以我们现在期待价格走高。请注意，当澳洲联储释放温和信号时，纽元通常从中受益。另请关注今天早上的澳洲联储会议记录。

如果站上昨天高点，可能延续涨势，多头或因此介入

守住77.52低点（看涨外包K线）我们继续看涨，但也可用78.05精细管理风险

第一目标是79.21高点，但2018年4月高点也是可行的目标





大宗商品：金属表现好于原油

油价第二个时段走弱，布伦特与西得州油价双双构筑外包阴线。我们刚在昨天指出，在近期高点下方低成交量交投持续的时间越长，出现某种俯冲行情的可能性越大。所以，我们暂时撤出，直到确认油价构筑修正低点或上破至新高。

金属隔夜上涨，其中白银以1.8%的涨幅领涨，目前报在26.22。黄金小涨0.27%，回到了1730上方。但要想清除上攻我们的目标1760的障碍，需要突破1740波段高点。

铂金的时段低点守住10天与20天指数移动均线支撑，并且朝11天高点挪动，但上涨动能不具有爆发性。此文发稿时钯金试图站上2400，但四季度以来钯金价格一直在2200-2500的宽泛区间内交投，所以价格走势整体依然震荡。

后市展望（AEDT时间）