亚洲市场开盘报告：股市可能回归均值、金价下跌，等待美国CPI - 嘉盛集团官网

亚洲股指期货：

澳大利亚 ASX200 指数期货上涨 22 点， 涨幅 0.3% ；目前看现货市场开盘可能报在 7,451.30

日本日经 225 指数期货上涨 360 点，涨幅 1.26 % ；目前看现货市场开盘可能报在 28,815.60

香港恒指期货下跌 62 点，跌幅 0.26 % ；目前看现货市场开盘可能报在 23,892.91

中国 A50 指数期货目前 上涨 184 点， 涨 幅 1.16% ， 现货市场开盘可能报在 16,153.88

美国市场周四收盘情况：

道指下跌 0.06 点，跌幅 0% ，收于 35,754.69

标普 500 指数上涨 95.08 点，涨幅 2.08% ，收在 4,686.75

纳斯达克 100 指数上涨 479.503 点，涨幅 3.03% ，收报 16,325.66

美国失业金申请人数降至52年低点；美国参议院通过两个必要议案中的一个，清除上调债务上限（目前为28.9万亿美元）的又一障碍。前美联储主席、现任美国财长耶伦希望可以在12月15日通过第二个议案，从而实现债务上调。但因为缺少新的主题且交易者可能在美国重量级通胀数据发布之前了结前三天的可观盈利，股市基本上收低。各国政府为了阻止Omicron变异病毒继续蔓延而重新实施管控，这点同样削弱市场信心。

加拿大央行将于1月审查通胀力量

加拿大央行警告，通胀可能保持在目标水平之上并且持续的时间可能超过最初的猜测。助理行长宣布，央行将在1月全面审视通胀力量。如果央行届时审查的结果与想法有出入，会不会可能在一季度加息？

日元、美元和英镑同列最强主要货币阵营。英镑货币对因为“B计划”传言而连续暴跌三天，现已收复部分失地。欧元/美元回到了1.13下方，但依然守住周三低点，在美国通胀数据发布之前料窄幅交投。

澳元/日元因冒险情绪回暖而走出的反弹行情业已止步于趋势线阻力，如果突破该趋势线但没有站上82或下破80.67，我们也不要高兴得太早。从形成看跌内包线来看，澳元/日元还是没有马上突破的强烈意愿。

政府疫情管控措施不利于原油需求前景

疫情管控措施给需求前景罩上阴影，油价同样下跌。西得州原油最高到达73上方不远处，止步于20天指数移动均线，随后下跌2.6%左右，最终形成看跌外包线。该K线本身是构成所谓黄昏之星反转形态的三根K线中的一根。加上RSI (2)同样处于超买区域，后市趋于延续昨天的回调势头。

黄金在美国通胀数据发布之前形成看跌楔形

在美国关键的通胀数据发布之前黄金一直窄幅交投。如果通胀火热，基本代表着美联储紧缩银根，即缩表提速，从而可能将潜在加息的时间提前。今天的通胀读数如果疲弱，黄金多头求之不得。疲弱的读数并未被广泛讨论，如果发生可以激发更加剧烈的市场回应，走出反共识行情。所以，我们应当予以考虑。但若最终读数确实强劲全为美联储提前行动奠定基础，那我们认为金价可能下探11月低点1758。该位本身是非常重要的价位，如果被攻克，可能引发大型止损单（继而更多抛盘）。

金价周三形成看跌pinbar，止步于20天指数移动均线和61.8%回档位，隔夜或已打破小型楔形。如果确实打破，预测目标在该形态的底部，即1762附近。而该形态是否成立则可能取决于今天的通胀报告。

ASX 200 市场内部情况：

ASX200指数2021年12月9日收于7384.35，跌幅0.28%

板块方面，材料最强，上涨 0.51% ，而公用事业最弱，上涨 0.4%

11 个板块有 8 个板块收低

11 个板块有 5 个板块跑赢大盘

76 只个股（占比 38.0 0 % ）上涨， 108 只个股（占比 54.0 0 % ）下跌

60 % 的个股收上其 200 天均线

56 % 的个股收上其 50 天均线

49.5 % 的个股收上其 20 天均线

涨幅居前的个股：

+ 4.66% - AGL Energy Ltd (AGL.AX)

+ 3.18% - Appen Ltd (APX.AX)

+ 2.87% - Sydney Airport (SYD.AX)

跌幅居前的个股:

· -9.31% - Redbubble Ltd (RBL.AX)

· -4.88% - Magellan Financial Group Ltd (MFG.AX)

· -4.16% - Zip Co Ltd (Z1P.AX)

后市展望 (AEDT 时间 )

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