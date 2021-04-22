亚洲市场开盘报告：拜登加税计划震惊华尔街





亚洲股指期货：

澳大利亚ASX200指数期货跌15点，跌幅0.21%；目前看现货市场开盘可能报在7,040.40

日本日经225指数期货下跌220点，跌幅0.76%；目前看现货市场开盘可能报在28,968.17

香港恒指期货跌38点，跌幅0.13%；目前看现货市场开盘可能报在28,717.34

英国与欧洲市场：

英国FTSE100指数涨42.95点，涨幅0.62%，收报6,938.24

欧洲Euro STOXX 50指数涨38.39点，涨幅0.97%，收于4,014.80

德国DAX指数涨124.55点，涨幅0.82%，收于15,320.52

法国CAC40指数涨56.73点，涨幅0.91%，收报6,267.28

美国市场周四收盘情况：

道指跌321.41点，跌幅0.94%，收报33,815.90

标普500指数跌38.44点，跌幅0.93%，收报4,134.98

纳斯达克100指数跌172.794点，跌幅1.24%，收报13,762.36





拜登加税提议惊掉美国股市的下巴

拜登政府想要加税并不意外，但（至少从市场的回应判断）出人意料的是计划将收入超过100万美元人群的资本利税税率几乎翻倍，至39.6%。当然，这还只是计划，但拜登显然铁了心要推进。而鉴于高收入者某种程度上在华尔街更为活跃，上述消息推低股市。

华尔街跌幅最大的指数是纳斯达克100指数，下跌1.24%并将周三“反弹”幅度悉数回吐后回踩本周低点。该股指在周末到来之前失守10天指数移动均线，看起来后市易于扩大下行。标普500指数受材料、能源与科技股拖累下跌0.92%。除医疗保健板块外尽墨。相比之下Russell 2000指数相对坚挺，收盘跌幅只有0.3%。

欧洲股市收高，其中DAX、CAC和STOXX 50悉数摸至2天高点，坚定收在各自的10天指数移动均线上方。但这些指数周图都显示有可能在高点构筑看跌锤子K线，如果从时间周期越长形态越可靠的经验法则判断，这样的前景有点令人担心。

至于ASX200指数，我们认为美国税收方面的消息对它今天的走势可能影响不大。该指数昨天甫一开盘即站上周三锤子高点，进一步表明6900上方的“买入尾巴”有效。除非（本土或国际）信心突变，ASX200继续趋于上攻或站上7100。但和其欧洲对手股指一样，ASX200指数也正在形成一根长看跌锤子K线。要想为下周消除这个技术预警信号，ASX200指数需要坚定地收上本周高点。从根本上来说，守在昨天低点上方，则今天继续趋于上涨。





ASX200指数内部情况：





ASX 200: 2021年4月22日收报7055.4 (涨0. 83%)

板块方面，医疗保健最强，上涨1.74%，能源最弱，下跌0.57%

11个板块中5个板块跑赢大盘

11个板块中9个板块收高

6只个股创下52周新高，3只个股创下52周新低

76.5%的股票收上其200天均线

65.5%的股票收上其20天均线

涨幅居前的个股

涨9.74% - Megaport Ltd (MP1.AX)

涨5.76% - Monadelphous Group Ltd (MND.AX)

涨5.73% - Westgold Resources Ltd (WGX.AX)

跌幅居前的个股：

跌23.05% - Redbubble Ltd (RBL.AX)

跌10.8% - Pilbara Minerals Ltd (PLS.AX)

跌4.32% - Blackmores Ltd (BKL.AX)

大宗商品：油价正在筑底？

华尔街交易员信心遭到资本利得税上调忧虑（与美元上涨）的挫伤，隔夜金属走弱。黄金回到其200天指数移动均线下方，在首次尝试突破此均线时以失败告终是常态。白银自3月18日阻力回落。钯金也要触达头肩底形态目标2895后调头向下。

我们猜想油价正在构筑底部。西得州原油在（上周三低点）60.38上方企稳，加重了该支撑在多头阵营心中的分量，也使其成为需要关注的中枢价位。布伦特原油构筑看涨锤子K线并收上20天指数移动均线支撑65.50，此前盘中一度下破该支撑。从长期上涨趋势判断我们继续看涨，并且在近期的回调中，布伦特原油的幅度小于西得州原油，所以我们更好于前者。









守住昨天低点短线继续看涨。 站上昨天高点确认看涨锤子K线。 上档目标待定，也交由时间决定（取决于时间周期与周末前的冒险情绪）。

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