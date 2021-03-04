亚洲市场开盘：鲍威尔坚持“宽松”基调，美元大涨

亚洲期货：

澳大利亚ASX200指数期货目前下跌17点，跌幅0.25%；现货市场目前估计开在6,743.70

日经225指数期货目前下跌50点，跌幅0.17%；现货市场目前预估开在28,880.11

恒指期货目前下跌340点，跌幅1.17%；现货市场目前预估开在28,896.79

英国和欧洲期货：

英国FTSE100指数期货目前下跌47点，跌幅0.71%

Euro STOXX 50指数期货跌35点，跌幅0.94%

德国DAX期货跌96点，跌幅0.68%

周四美国收盘情况：

道指跌345.95点，跌幅0.0111%，收报30,924.14

标普500指数跌51.25点，跌幅1.35%，收报3,768.47

纳斯达克100指数跌219.325点，跌幅1.73%，收报12,464.00

股指与殖利率继续反向波动。债券交易员推高殖利率，带动10年期和30年期美债分别上涨至1.54%和2.31%。两者目前都只是略低于上周创下的1年高点，而且从趋势判断， 不久将站上该高点。所以我们预测，澳大利亚殖利率今天将跟风，再次考验澳洲联储的耐心及其3年期殖利率保持在1%的目标（目前交投于1.5%附近）。

股市普遍走弱，但领跌华尔街的是小盘股，Russell 2000下跌2.8%。与此同时，科技权重股纳斯达克100指数再跌2.7%；标普500指数跌1.3%。而且，标普500指数e-mini期货收在11月低点以来的上涨趋势线下方（请予以关注）。

标普500指数：2021年3月4日

标普500指数收盘价相较52周高点下跌4.61%

77.03%的个股收在200天均线上方





鲍威尔：美联储将继续耐心以待

虽然债券交易员挑战美联储宽松并容忍通胀过火的政策，鲍威尔依然坚持誓言维持利率在低点直到经济复苏。他警告称，美联储可能要经过“漫长的日子”才会行动。即使这个春季利率确实上升，预计美联储耐心以待。美联储希望看到所有族裔的薪资普遍增加的同时失业率保持在低位、就业岗位增加。所以，在经济“在复苏的道路上走出很远”之前，美联储可能一直维持宽松政策。

空头回补推高美元

美元指数隔夜反弹至3个月高点，走出第二根大阳线。美元投机性空头头寸达到2011年以来最高点，在某个时点出现空头回补也在意料之中。最近几周一直有美元调头向上的线索，现在则是明显体现于价格走势上。

瑞郎是主要货币中表现最弱的货币，美元/瑞郎击穿0.9200，一度摸至2018年7月以来最高点。美元/日元自107轻松上涨至108，走出四个月最强时段。

加元也因为油价在OPEC+会议后走高而上扬。美元/墨西哥比索日图收上21.00，符合我们在昨天亚洲市场开盘报告中的预测。波动性的上升导致美元、瑞郎和日元多个货币对波幅超过其每日平均真实区间，亚洲市场交易员的核心问题在于，这些行情是否将延续，以及如果延续，还有多少空间（比如，我们很可能不希望看到隔夜那种相似幅度的趋势延续）。

澳元/美元：转折点已现？

澳元正在缓慢给出或已触顶的线索，首先是日图上在80处形成看跌吞噬K线，然后是高点下降与收于11月上涨趋势线下方。

澳元/美元已在其50天指数移动均线处企稳，但下破0.7700的话同样可能攻克此均线。

下破0.7700下看0.7557

亚洲时段美元若回调，应为澳元/美元自当前价位小级别反弹留下空间（看涨日内交易员或对此感兴趣），并且可能证明突破趋势线为“假突破”。

如果回到0.7820高点上方，则日图回归上涨趋势





OPEC+决策出人意料，油价反弹

OPEC+决定维持原油产出不变，这令市场措手不及，油价隔夜因此急涨。市场本来普遍预期OPEC+上调日产出120-150万桶之间以控制价格上涨、需求增加与供应减少的综合作用，所以正如我的同事Joe Perry所指出，这样的决定真地相当出人意料。

西得州原油期货一度反弹逾7%，站上2008年7月以来长期下跌趋势线，创下历史高点，目前交投于64附近。守在波段低点59.24上方，日图结构依然看涨。布伦特原油反弹至67.70，接近于突破周期新高。两大原油合约都自10月低点上涨85%左右，而且看起来都具备继续上涨的条件。

后市展望 (AEDT时间)





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