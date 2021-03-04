亚洲市场开盘：鲍威尔坚持“宽松”基调，美元大涨

亚洲期货：
- 澳大利亚ASX200指数期货目前下跌17点，跌幅0.25%；现货市场目前估计开在6,743.70
- 日经225指数期货目前下跌50点，跌幅0.17%；现货市场目前预估开在28,880.11
- 恒指期货目前下跌340点，跌幅1.17%；现货市场目前预估开在28,896.79
英国和欧洲期货：
- 英国FTSE100指数期货目前下跌47点，跌幅0.71%
- Euro STOXX 50指数期货跌35点，跌幅0.94%
- 德国DAX期货跌96点，跌幅0.68%
周四美国收盘情况：
- 道指跌345.95点，跌幅0.0111%，收报30,924.14
- 标普500指数跌51.25点，跌幅1.35%，收报3,768.47
- 纳斯达克100指数跌219.325点，跌幅1.73%，收报12,464.00
股指与殖利率继续反向波动。债券交易员推高殖利率，带动10年期和30年期美债分别上涨至1.54%和2.31%。两者目前都只是略低于上周创下的1年高点，而且从趋势判断， 不久将站上该高点。所以我们预测，澳大利亚殖利率今天将跟风，再次考验澳洲联储的耐心及其3年期殖利率保持在1%的目标（目前交投于1.5%附近）。
股市普遍走弱，但领跌华尔街的是小盘股，Russell 2000下跌2.8%。与此同时，科技权重股纳斯达克100指数再跌2.7%；标普500指数跌1.3%。而且，标普500指数e-mini期货收在11月低点以来的上涨趋势线下方（请予以关注）。
标普500指数：2021年3月4日
- 标普500指数收盘价相较52周高点下跌4.61%
- 77.03%的个股收在200天均线上方
鲍威尔：美联储将继续耐心以待
虽然债券交易员挑战美联储宽松并容忍通胀过火的政策，鲍威尔依然坚持誓言维持利率在低点直到经济复苏。他警告称，美联储可能要经过“漫长的日子”才会行动。即使这个春季利率确实上升，预计美联储耐心以待。美联储希望看到所有族裔的薪资普遍增加的同时失业率保持在低位、就业岗位增加。所以，在经济“在复苏的道路上走出很远”之前，美联储可能一直维持宽松政策。
空头回补推高美元
美元指数隔夜反弹至3个月高点，走出第二根大阳线。美元投机性空头头寸达到2011年以来最高点，在某个时点出现空头回补也在意料之中。最近几周一直有美元调头向上的线索，现在则是明显体现于价格走势上。
瑞郎是主要货币中表现最弱的货币，美元/瑞郎击穿0.9200，一度摸至2018年7月以来最高点。美元/日元自107轻松上涨至108，走出四个月最强时段。
加元也因为油价在OPEC+会议后走高而上扬。美元/墨西哥比索日图收上21.00，符合我们在昨天亚洲市场开盘报告中的预测。波动性的上升导致美元、瑞郎和日元多个货币对波幅超过其每日平均真实区间，亚洲市场交易员的核心问题在于，这些行情是否将延续，以及如果延续，还有多少空间（比如，我们很可能不希望看到隔夜那种相似幅度的趋势延续）。
澳元/美元：转折点已现？
澳元正在缓慢给出或已触顶的线索，首先是日图上在80处形成看跌吞噬K线，然后是高点下降与收于11月上涨趋势线下方。
澳元/美元已在其50天指数移动均线处企稳，但下破0.7700的话同样可能攻克此均线。
- 下破0.7700下看0.7557
- 亚洲时段美元若回调，应为澳元/美元自当前价位小级别反弹留下空间（看涨日内交易员或对此感兴趣），并且可能证明突破趋势线为“假突破”。
- 如果回到0.7820高点上方，则日图回归上涨趋势
OPEC+决策出人意料，油价反弹
OPEC+决定维持原油产出不变，这令市场措手不及，油价隔夜因此急涨。市场本来普遍预期OPEC+上调日产出120-150万桶之间以控制价格上涨、需求增加与供应减少的综合作用，所以正如我的同事Joe Perry所指出，这样的决定真地相当出人意料。
西得州原油期货一度反弹逾7%，站上2008年7月以来长期下跌趋势线，创下历史高点，目前交投于64附近。守在波段低点59.24上方，日图结构依然看涨。布伦特原油反弹至67.70，接近于突破周期新高。两大原油合约都自10月低点上涨85%左右，而且看起来都具备继续上涨的条件。
后市展望 (AEDT时间)
关于今天所有将要发布的事件，请阅览我们的经济日历。单击此处，关注我们的最新市场消息与分析。
- 我们预计殖利率以及投资者对殖利率上涨的反应仍是主导今天的主题。另外，澳洲联储今天或下周是否再度入市干预值得关注。澳洲联储的目标是将3年期殖利率保持在1%，而殖利率目前高于这个目标。
- 非农就业报告是今天经济日历上的主要事件。请单击此处，阅读Matt Weller关于非农就业报告的完整预测报告。