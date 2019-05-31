亚洲股市一览 - “关税人”再度惊扰市场

股市概览[截至31/5/2019 0530 GMT]
股市概览[截至31/5/2019 0530 GMT]
- 贸易紧张局势并未显露缓和迹象，亚洲股市继续动荡。美国总统特朗普向南部邻国墨西哥发出警告，威胁说如后者不解决非法移民进入美国的趋势，美国将对其商品征收5%关税，关税税率甚至可能高达25%。
- E-迷你标普500指数期货今天亚盘自昨天美国收盘水平2788下跌0.9%，回吐所有日涨幅。该股指期货已探入亚洲今日盘中低点2763，下破本周低点2766和关键的200天移动均线。技术面要素目前不支持任何反弹迹象，后市或继续下跌，探向中期支撑/目标2730（如我们5月27日周一《每周展望报告》所强调的那样）。
- 表现最差的是日本股市，日经225指数自关键技术水平20800下破，跌幅1.26%。日元强势复苏进一步加剧了日本股市的持续疲弱，美元/日元目前失守心理水平109.00。
- 欧洲股指CFD期货也面临看跌热浪，富时100指数下跌了0.50%（请参阅我同事Matt Simpson的详细分析）。此外，德国DAX指数遭遇近1.00%跌幅，现正测试关键支撑1180，技术面要素疲弱。
宏观经济数据日程
*数据来自 Refinitiv。股指名称或并不反映可交易金融工具，并非每一地区都能提供所有市场交易。
最新研究消息
五月 24, 2023 08:23 上午
五月 22, 2023 01:33 上午
一月 26, 2023 03:18 上午
一月 3, 2023 08:27 上午
十二月 20, 2022 04:48 上午
十二月 13, 2022 03:48 上午
立即开户
体验我们屡获殊荣的平台所带来的快速安全的交易执行。
Web Trader平台
我们先进的网络交易平台具有丰富的功能。
十二月 16, 2019 06:47 上午
十二月 2, 2019 06:48 上午
十一月 24, 2019 11:01 下午
十一月 18, 2019 05:22 上午