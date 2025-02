股市截至标准时间0630的概览





由于美国和墨西哥达成协议,美国总统之前拟对墨西哥征收的关税取消。在这样的背景下,亚洲股市周一延续上涨。

此外,上周五公布的远低于预期的美国非农就业报告(新增7.5万人,预期增18.5万人)增加了美联储在7月降息的概率。

在温和美联储及全球贸易紧张局势按下“暂停”键的推动下,依赖于出口且对利率敏感(香港特区实行挂钩美元的固定汇率制度)的恒生指数以2.18%的涨幅成为今天表现最佳的亚洲股指。

从1-3周的中线前景看,我们认为大多数主要股指在某种小级别回撤后仍有扩大上涨的潜力 。

FTSE与德国DAX差价合约分别以0.30%和0.42%的涨幅实现温和上涨。

宏观经济日历





