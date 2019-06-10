亚洲股市一览

由于美国和墨西哥达成协议，美国总统之前拟对墨西哥征收的关税取消。

作者： 
2019/6/10 12:57:00
作者： 

股市截至标准时间0630的概览


  • 由于美国和墨西哥达成协议，美国总统之前拟对墨西哥征收的关税取消。在这样的背景下，亚洲股市周一延续上涨。
  • 此外，上周五公布的远低于预期的美国非农就业报告（新增7.5万人，预期增18.5万人）增加了美联储在7月降息的概率。
  • 在温和美联储及全球贸易紧张局势按下“暂停”键的推动下，依赖于出口且对利率敏感（香港特区实行挂钩美元的固定汇率制度）的恒生指数以2.18%的涨幅成为今天表现最佳的亚洲股指。
  • 从1-3周的中线前景看，我们认为大多数主要股指在某种小级别回撤后仍有扩大上涨的潜力
  • FTSE与德国DAX差价合约分别以0.30%和0.42%的涨幅实现温和上涨。

宏观经济日历



*Data from Refinitiv. Index names may not reflect tradable instruments and not all markets are available in all regions.



相关主题： 股指

最新研究消息 

查看更多
黄金预测：金属下跌但前景乐观
五月 24, 2023 08:23 上午
一周展望：是否继续看涨欧元/美元？
五月 22, 2023 01:33 上午
挪威央行对加息踩下刹车
一月 26, 2023 03:18 上午
谁是最大赢家？2022年金融市场大盘点
一月 3, 2023 08:27 上午
英镑/美元再次跌破1.20
十二月 20, 2022 04:48 上午
英国经济前路坎坷，英镑/美元升势恐难维持
十二月 13, 2022 03:48 上午

立即开户

体验我们屡获殊荣的平台所带来的快速安全的交易执行。
开设账户

Web Trader平台

我们先进的网络交易平台具有丰富的功能。
了解更多
经济日历

科技股业绩不佳，纳指难以继续反弹
Fawad Razaqzada
十月 31, 2022 04:13 上午
    警惕，纳指见看跌反转信号- 嘉盛官网
    Fawad Razaqzada
    八月 9, 2022 04:56 上午
      美国市场开盘报告：股市在上周大跌后反弹-嘉盛集团官网
      Fiona Cincotta
      五月 24, 2022 04:06 上午
        重点关注：DAX与英镑/美元- 嘉盛官网
        Fiona Cincotta
        五月 24, 2022 03:58 上午

          StoneX Financial Pty Ltd（“我们”、“我们的”）网站可能会不时包含第三方提供的其他网站和/或资源的链接。这些链接和/或资源仅供参考，我们无法掌控这些资讯的内容，对其内容不提供任何认可。我们网站上的任何分析、意见、评论或基于研究的资讯仅供参考和教育目的，在任何情况下均不旨在成为投资邀请或要约，亦非买卖建议。如果您不确定，您应该始终就您是否适合在任何相关市场进行投机以及承担相关风险的能力寻求独立建议。对于我们网站上的资讯的完整性或准确性，我们不作任何明示或暗示的陈述或保证。我们没有义务更新任何此类资讯。

          因此，对于您或任何第三方因使用我们网站上的信息而引起或与之相关的任何损失或损害，我们（和/或我们的关联公司）概不负责或承担任何责任（我们无法根据法律或适用的监管制度限制或排除的任何义务或责任除外），并且在此明确否认任何此类责任。