股市截至标准时间0630的概览
- 由于美国和墨西哥达成协议，美国总统之前拟对墨西哥征收的关税取消。在这样的背景下，亚洲股市周一延续上涨。
- 此外，上周五公布的远低于预期的美国非农就业报告（新增7.5万人，预期增18.5万人）增加了美联储在7月降息的概率。
- 在温和美联储及全球贸易紧张局势按下“暂停”键的推动下，依赖于出口且对利率敏感（香港特区实行挂钩美元的固定汇率制度）的恒生指数以2.18%的涨幅成为今天表现最佳的亚洲股指。
- 从1-3周的中线前景看，我们认为大多数主要股指在某种小级别回撤后仍有扩大上涨的潜力。
- FTSE与德国DAX差价合约分别以0.30%和0.42%的涨幅实现温和上涨。
宏观经济日历
*Data from Refinitiv. Index names may not reflect tradable instruments and not all markets are available in all regions.
最新研究消息
五月 24, 2023 08:23 上午
五月 22, 2023 01:33 上午
一月 26, 2023 03:18 上午
一月 3, 2023 08:27 上午
十二月 20, 2022 04:48 上午
十二月 13, 2022 03:48 上午
立即开户
体验我们屡获殊荣的平台所带来的快速安全的交易执行。
Web Trader平台
我们先进的网络交易平台具有丰富的功能。
十月 31, 2022 04:13 上午
八月 9, 2022 04:56 上午
五月 24, 2022 04:06 上午
五月 24, 2022 03:58 上午