亚洲股市一览：对最近的下跌展开休整

股市截至标准时间5月15日04:42的概览
- 最近由美国与中国贸易紧张局势升温引发的下跌已经展开休整，大多数基准股指都在今天盘中上涨，跟随美国股市的收高，后者中的标普500反弹了0.8%。
- 关键的中国数据弱于预期引燃政府推出更多刺激政策的希望，使得中国、香港特区和澳大利亚股市成为到目前为止表现最好的股市。中国4月社会消费品零售总额年率7.2%，预期8.6%；4月工业增加值年率5.4%，预期6.5%。
- 尽管全球股市当下向好，从技术分析的角度看，中线/数周下跌趋势保持完好，并且进行中的反弹可能属于修正，具备“死猫弹”的特征。
- 欧洲股指差价合约期货温和上涨，其中FTSE 100和德国DAX分别上涨0.30%和0.07%。
重点企业新闻（英国与欧洲）
NTS: 没定下具体时间
宏观经济日历
*数据来自Refinitiv。股指的名称跟其是否可供交易没有关系，且并非所有的市场可以在所有地区被交易。
最新研究消息
五月 24, 2023 08:23 上午
五月 22, 2023 01:33 上午
一月 26, 2023 03:18 上午
一月 3, 2023 08:27 上午
十二月 20, 2022 04:48 上午
十二月 13, 2022 03:48 上午
立即开户
体验我们屡获殊荣的平台所带来的快速安全的交易执行。
Web Trader平台
我们先进的网络交易平台具有丰富的功能。
十月 31, 2022 04:13 上午
八月 9, 2022 04:56 上午
五月 24, 2022 04:06 上午
五月 24, 2022 03:58 上午