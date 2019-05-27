亚洲股市一览：安静的一天

亚洲市场本周平静开局，并且英国与美国现货市场今天将双双因公众假期休市。

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2019/5/27 14:02:00
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股市截至标准时间0610的概览


  • 亚洲市场本周平静开局，并且英国与美国现货市场今天将双双因公众假期休市。今天亚洲时段盘中，平静的市场中有两个例外，即中国与日本股市。中国A50与日经225指数分别上涨0.83%和0.32%。
  • 中国A50反弹的主要动力来自对人民币的口头干预。中国银保监会一高官在5月25日指出，投机者“做空人民币最终将不可避免地遭遇巨大的亏损”。今天亚洲时段，美元/离岸人民币相对上周五美国时段收盘下跌近200个点子，最低到6.8980。
  • 贸易相关消息方面，正在访日的美国总统在与日本首相的新闻发布会上宣布，美国可能在8月份与日本达成贸易协议。这点缓解了美国对价值500亿美元的日本汽车及配件加征关税的忧虑。美国总统补充指出，在最近几次的谈判破裂后，美国没有准备与中国签署贸易协议。美中谈判破裂后，美国政府将华为列入黑名单。

宏观经济数据



*数据来自Refinitiv。股指的名称跟其是否可供交易没有关系，且并非所有的市场可以在所有地区被交易。





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