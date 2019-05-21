亚洲股市一览：可能又是一次“死猫弹”

从上周五（5月17日）开始连续下跌两天后，大多数亚洲股市追随标普500 e-min期货在今天亚洲时段盘中自5月20日美国时段低点2831反弹0.79%的走势。

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2019/5/21 12:46:00
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股市截至标准时间0530的概览


  • 从上周五（5月17日）开始连续下跌两天后，大多数亚洲股市追随标普500 e-min期货在今天亚洲时段盘中自5月20日美国时段低点2831反弹0.79%的走势。
  • 美国政府禁止美国科技公司与中国通讯公司华为开展业务后，美国与中国继续发表针锋相对的言论。美国总统在接受媒体采访时称，乐见当下与中国的贸易战。与此同时，中国驻欧盟大使回应称，中国可能对美国针对中国企业的不公平做法予以反制。
  • 从短期来看，美中贸易协议似乎仍然具有深远的意义，所以亚洲股市今天的上涨可能又是一次“死猫弹”。此外，日经225指数与恒指中线技术面下跌趋势保持完好。
  • 欧洲股指差价合约同样收复部分失地，其中FTSE 100与德国的DAX分别上涨0.40%和0.30%。


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*数据来自Refinitiv。股指的名称跟其是否可供交易没有关系，且并非所有的市场可以在所有地区被交易。

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