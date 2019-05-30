亚洲股市一览：没有明显的反弹信号

股市截至标准时间0650的概览
- 除了Kospi 200反弹并且亚洲时段盘中反弹近1%之外，大部分亚洲股市继续下跌。
- 对全球成长放缓的担心加上升温的贸易紧张关系，继续笼罩着全球股市，其中标普500指数可能创下5月以来首根月线阴线。在此之前，该股指从1月初以来连续4个月上涨。
- 另一需要关注的关键避险指标美元/离岸人民币，在中国高官对贬值的人民币发出口头干预后在5月27日创下低点6.8980，随后继续上扬，并且5月月线也有望收阳，成为2018年6月以来表现最好的一个月。美元/离岸人民币的上涨不利于全球股市。
- 今天欧洲与英国没有关键数据将要公布。
- 欧洲股指差价合约收复昨天急跌失地的一部分，其中FTSE 100与德国DAX分别小幅上涨0.25%与0.28%。
宏观经济日历
*数据来自Refinitiv。股指的名称跟其是否可供交易没有关系，且并非所有的市场可以在所有地区被交易。
最新研究消息
五月 24, 2023 08:23 上午
五月 22, 2023 01:33 上午
一月 26, 2023 03:18 上午
一月 3, 2023 08:27 上午
十二月 20, 2022 04:48 上午
十二月 13, 2022 03:48 上午
立即开户
体验我们屡获殊荣的平台所带来的快速安全的交易执行。
Web Trader平台
我们先进的网络交易平台具有丰富的功能。
十月 31, 2022 04:13 上午
八月 9, 2022 04:56 上午
五月 24, 2022 04:06 上午
五月 24, 2022 03:58 上午