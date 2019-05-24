亚洲股市一览：没有明确的反转信号

股市截至0502的概览
- 标普500指数在隔夜美国时段下滑1.9%，逼近上周波段低点2801。但标普500 e-mini期货在今天亚洲时段反弹0.4%，最高到2829。尽管如此，今天亚洲时段盘中，大部分亚洲股市继续下跌。
- 美国总统表示，美国政府有“很大的可能性”与中国达成协议，结束当下升级的贸易冲突，并且最近被列入黑名单的通讯技术公司华为可纳入协议中。
- 上述“平滑的”言论可能促成中国A50与恒指当下的反弹，但两者还是走在连续第三周下跌的路上。
- 关键的欧洲股指，即FTSE 100与德国DAX差价合约继昨天现货市场分别下跌1.5%与1.8%之后双双呈现可见的涨幅，分别为0.28%与0.50%。
- 英国或欧洲今天没有重要企业公布财报，并且欧洲时段需要关注的关键经济数据将是定于标准时间0830公布的英国4月零售销售报告。
宏观经济日历
*数据来自Refinitiv。股指的名称跟其是否可供交易没有关系，且并非所有的市场可以在所有地区被交易。
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