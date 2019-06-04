亚洲股市一览：空头继续肆虐，关注美联储主席讲话

由于Facebook、Apple和Google或遭到新的反垄断调查，6月3日FAANG带领纳斯达克100暴跌1.61%，成为表现最差的美国主要基准股指之一。

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2019/6/4 13:01:00
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股市截至标准时间0640的概览


  • 由于Facebook、Apple和Google或遭到新的反垄断调查，6月3日FAANG带领纳斯达克100暴跌1.61%，成为表现最差的美国主要基准股指之一。由于其负面技术要素，我们5月31日就在一个短视频中强调了这种“血洗”情境（单击此处简单回顾接下来要关注的关键支撑位）
  • 昨天在好于预期的中国5月财新制造业PMI的影响下，中国相关股市休整。但今天继续重拾跌势，其中中国A50的表现最差。截至今天亚洲时段盘中，中国A50下滑1.00%，恒指以0.86%的跌幅紧随其后。
  • 澳洲联储一如预期下调基准利率25个基点，至1.25%的历史新低，单击此处了解澳洲联储今日会议的三个关键点。温和澳洲联储可能是ASX 200今天上涨的原因。尽管中国股市下跌，ASX还是微涨0.19%。但从技术分析的角度看，该股指仍然面临扩大下跌的风险（单击此处简单回顾我们的最新技术展望周评）。
  • 继昨天几大欧洲股指温和上涨0.50%-0.60%之后，欧洲股指期货现在下跌。FTSE 100与德国DAX期货分别下跌0.37%与0.47%。
  • 今天晚些时候要关注的关键英国/欧洲经济数据有英国5月建筑业PMI、欧洲CPI数据。美联储官员讲话主题仍在延续。“货币政策战略、工具与沟通实践大会”在芝加哥召开并进入第二天，美联储主席将于标准时间1355在大会上讲话。有必要关注他是否回应Bullard昨天的温和讲话。Bullard昨天表示，或许很快证实降息具备基础。

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 *数据来自Refinitiv。股指的名称跟其是否可供交易没有关系，且并非所有的市场可以在所有地区被交易。





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