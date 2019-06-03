亚洲股市一览：财新制造业好于预期，空头避其锋芒

股市截至标准时间0600的概览





6月第1个交易日延续下跌，标普500 E-Mini期货在今天亚洲时段跳空下跌0.72%，日内最低到2732。上周五，标普500现货指数收于2752。

今天盘中，亚洲股市涨跌互见，其中Kospi 200反弹1.51%、中国A50涨幅适中，为0.25%。日经225指数与澳大利亚ASX 200指数的表现则最差，两者分别下滑1.07%与1.18%。

中国相关股市（中国A50与恒指）的下跌目前得到了好于预期的中国5月财新制造业PMI的缓冲。数据显示，财新制造业PMI报在50.2，高于预期的50，也好于国家统计局编制的制造业PMI（报在49.4）。

技术分析的角度看，主要股指当前跌势过度，眼下增加了马上上修的风险（单击此处阅读我们最新的每周技术面展望报告）。

欧洲股指差价合约追随标普500 E-Mini期货目前的跌势，其中FTSE 100与德国DAX分别下跌0.43%和0.55%。

接下来将要公布的欧洲数据，值得关注的将是德国5月制造业PMI（于标准时间0755公布）、英国制造业PMI（公布时间为标准时间0830）。

宏观经济日历

*数据来自Refinitiv。股指的名称跟其是否可供交易没有关系，且并非所有的市场可以在所有地区被交易。

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