贸易紧张局势中立场谨慎

股市概览 [13/5/2019 0628 GMT]

作者： 
2019/5/13 12:36:00
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股市概览 [13/5/2019 0628 GMT]


  • 新交易周伊始，波动性再度加剧，在中美近期贸易谈判破裂从而导致美国政府向中国进口商品加征关税后，市场参与者们现正等待双方下步动作，E-迷你标普500期货下跌1.4%后，于今天亚盘探入当前日内低点2852。
  • 亚洲股市今天时段中期除恒指外悉数走低，香港股指今天因公共假期休市，于香港证交所上市买卖的中国A50指数ETF今天同样暂停交易。亚洲股市持续走低也支持了美元/离岸人民币（USD/CNH）的积极动能；尤其USD/CNH已于上周五（5月10日）美国尾盘决定性上破关键中期阻力6.80，今天亚盘交投上扬，明确拿下上周高点6.8648。
  • 亚洲、美国和欧洲主要基准股指仍面临进一步下跌风险。详情参阅我们最新《每周技术面展望报告》。
  •  欧洲股指CFD期货交投下行，富时100和德国DAX分别下跌0.93%和0.97%。今天无重要英国和欧洲经济数据待发。

重点公司新闻（英国和欧洲）


BMO:市场开盘前

*数据来自 Refinitiv。股指名称或并不反映可交易金融工具，并非每一地区都能提供所有市场交易。




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