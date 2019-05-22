亚洲股市一览：情绪谨慎，关注美联储会议记录

股市截至标准时间0600的概览
- 虽然美股昨晚大涨，其中标普500与纳斯达克100各自上涨0.85%和1.01%，亚洲股市在亚洲时段迄今的表现只能说是小心谨慎并伴随着小幅的上涨。
- 亚洲股市今天的区间波动似乎表明市场参与者正等待演变成“科技冷战”的美中贸易紧张关系出现新的进展。媒体报道暗示，美国政府正计划将更多的中国公司列入黑名单，接下来的目标是五家中国安防公司，包括海康威视、浙江大华科技。市场也将关注定于标准时间今天晚些时候的1800揭晓的美联储4月30日-5月1日会议的记录，从中寻找FOMC关于未来货币政策姿态的线索。
- 此外，美元/离岸人民币（冒险/避险关键指标）仍稳稳地守在关键的短线支撑位6.9160上方。
- 欧洲股指差价合约表现良莠不齐，其中FTSE 100小涨0.29%而德国DAX几乎持平昨天收盘价12143。
接下来重点关注的企业动态（英国）
宏观经济日历
*数据来自Refinitiv。股指的名称跟其是否可供交易没有关系，且并非所有的市场可以在所有地区被交易。
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