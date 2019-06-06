亚洲股市一览：下跌力量减弱

6月5日，美国各大基准股指继续飚升，其中标普500指数上涨0.82%，当天收于2826，高于关键的中线阻力位2802/12。

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2019/6/6 12:05:00
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股市截至标准时间0550的概览


  • 6月5日，美国各大基准股指继续飚升，其中标普500指数上涨0.82%，当天收于2826，高于关键的中线阻力位2802/12。5月1日以来的下修结束（单击此处阅读更新文章）。标普500 E-Mini期货自亚洲时段早盘的下跌中（最低到2812）回升，至2826，该位是昨天美国时段的收盘价。
  • 市场参与者忽略了美墨没有达成协议以及周五之前没有达成协议则美国将于6月10日起对墨西哥商品征收5%关税的负面影响。全球股市当下的乐观情绪由美联储日渐温和推动。美联储主席呼应鸽泊同事的言论，声称美联储对降息持开放态度。
  • 亚洲股市的做空力量同样减弱，今天亚洲时段盘中涨跌互见，其中ASX 200与日经225取得一定的涨幅，分别为0.38%和0.17%。
  • 欧洲股指期货没有展示任何重大进展，其中FTSE 100上涨0.06%，而德国DAX下跌0.28%。
  • 晚些时候要关注的关键欧洲/英国数据与事件将是英国央行行长的讲话、欧元区一季度GDP与欧洲央行货币政策公告。

宏观经济日历



*数据来自Refinitiv。股指的名称跟其是否可供交易没有关系，且并非所有的市场可以在所有地区被交易。





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