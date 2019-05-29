亚洲股市一览 - 重拾下行
- 截至今天亚洲午盘，除中国股市以外，亚洲股市几乎跌声一片。中国A50指数小幅上涨0.38%。
- 隔夜美国时段收低0.84%后，E迷你标普500指数期货今天亚盘全线走低。股指继续下跌0.5%，创下当前亚洲盘中低点2792，失守心理关口2800以及2019年5月13日低点区域。
- 表现最差的是韩国Kospi 200和日经225指数，分别下跌1.22%和1.25%。20800位置是日经225指数一个值得关注的重点技术价位，下破将面临进一步潜在下行风险（请参阅我们每周技术展望报告）。
- 欧洲股指CFD期货也感受到了“看跌热浪”，富时100指数和德国DAX指数分别遭遇0.70%和0.60%跌幅。
宏观经济数据日程
*数据来自 Refinitiv。股指名称或并不反映可交易金融工具，并非每一地区都能提供所有市场交易。
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