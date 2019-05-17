亚洲股市一览：下跌寒意挥之不去

股市截至标准时间5月17日06:28的概览
- 美国各大基准股指昨天表现积极，其中标普500与纳斯达克100分别反弹0.8%和1%，但亚洲市场未见追随。
- 在今天的亚洲市场盘中，中国、香港特区和新加坡的股市全部承压下挫，因为中国A50、恒指和新加坡海峡指数分别下挫1.28%、1.05%和0.70%。导致这些股指表现黯淡的原因是，美元/离岸人民币重现活力信号。该货币对自6.9190（5月14/15日形成）的小区间阻力向上突破，现正逼近2017年1月主波段高点6.9875。
- 亚洲股市表现不佳的另一原因是负面贸易相关消息。中国国家媒体曾暗示，没有兴趣重启与美国的贸易谈判。另外，中国商务部一发言人表示，没有听说任何正式访美并展开新一轮贸易谈判的消息。这与美国财长周三言论截然不同，后者当时暗示，“很快”将访华。
- 欧洲股指差价合约同样“感受到寒意”，其中FTSE 100与德国DAX跌幅接近0.40%。
重点关注企业（英国）
宏观经济日历
*数据来自Refinitiv。股指的名称跟其是否可供交易没有关系，且并非所有的市场可以在所有地区被交易。
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