亚洲股市一览：普涨，关注美国非农报告

股市截至标准时间0513的概览
股市截至标准时间0513的概览
- 截至今天亚洲时段盘中，所有亚洲股市继续上涨，跟随美国主要基准股指隔夜涨势。隔夜标普500指数与纳斯达克100指数分别上涨0.61%与0.76%。今天中国与香港特区股市因公众假期休市。
- 亚洲股市忽略了中国人民银行行长易纲的讲话。他指出，如果与美国的贸易战深化，中国拥有调整货币政策的“巨大空间”。这暗示，中国可能允许人民币汇率贬值超过7。美元/离岸人民币反弹了160点子（本周最大涨幅），日内最高到6.9430。5月17日以来的小区间阻力0.9490近在咫尺。
- 主要焦点将在标准时间1230公布的美国5月非农就业数据，对其的共识是新增18.5万人。如果结果明显低于这个数字，美元美联储7月前降息的可能性将上升（CME的FedWatch工具显示，这个数字目前报在70%左右）。那可进一步激励全球股市上涨。
- 近期另一需要注意的重要日期是6月29日，那是在日本召开的G20会议的第二天，也是最后一天。需要关注的原因是，美国总统昨天曾对媒体表示，将在G20会议之后决定是否再对3250亿美元中国进口商品实施关税。
- FTSE 100指数与德国DAX差价合约温和上涨，涨幅分别为0.27%与0.34%。
宏观经济日历
*数据来自Refinitiv。股指的名称跟其是否可供交易没有关系，且并非所有的市场可以在所有地区被交易。
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