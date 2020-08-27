亚洲早盘：鲍威尔宣布政策调整，美国股市涨跌互现

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2020/8/28 6:40:00
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周四，美国股市涨跌互现。标普500指数连续第6个交易日走高，上涨5点(+0.2%)至3484点。道琼斯工业平均指数上涨160点（+0.6%）至28492点，纳斯达克100指数下跌45点(-0.4%)至11926点。

道琼斯工业平均指数日线图：

来源: Gain Capital, TradingView

食品零售(+2.58%)、银行(+2.5%)和保险(+1.7%)板块涨幅居前，媒体(-1.5%)、零售(-1.13%)和半导体及半导体设备(-1.06%)板块跌幅最大。

标普500指数中，约59.8%的股票交投于200日均线上方，61.0%的股票交投于20日均线上方。

美联储主席杰罗姆·鲍威尔表示，他们“将寻求在一段时间内令通胀平均达到2%水平”，这意味着“在通胀持续低于2%一段时期之后，适当货币政策的目标很可能是实现一段时间略高于2%的通胀率”。

美国经济数据方面，第二季度年化GDP季率修正至-31.7%(预期-32.5%，前值-32.9%)，而8月22日当周初请失业金人数自前一周的110.4万降至100.6万(预期100万)。

今天晚些时候将发布美国7月个人支出(预期月率+1.5%)和Market News International的8月芝加哥PMI(预期52.6)。

欧洲股市整体走低。欧洲斯托克600指数下跌0.8%，德国DAX 30指数下跌0.7%，法国CAC 40指数下跌0.6%，英国富时100指数下跌0.8%。

基准10年期美债殖利率自周三的0.6884%跃升至两个月来最高点0.7522%。

WTI原油期货(10月)下跌0.8%至每桶43.04美元。造成墨西哥湾石油生产中断的飓风劳拉已经减弱，降级为热带风暴。

现货黄金交投剧烈波动，触及每盎司近1976美元日内高点后，最终收于1929美元，下跌1.3%。

外汇方面，洲际交易所(ICE)美元指数触及92.44日内低点后，收盘上涨0.2%，报92.99，市场对美联储主席杰罗姆•鲍威尔讲话反应不一。

欧元/美元下跌0.1%至1.1820。今天晚些时候，欧元区将公布8月经济信心指数(预期85.0)。

英镑/美元下跌0.1%至1.3198。

美元/日元反弹0.6%至106.57。今天上午出炉的官方数据显示，日本东京8月CPI年率增长0.3%(预期+0.6%)。

美元/加元小幅下跌0.1%至1.3125，连续三天走低。加拿大第二季度年化GDP将于当天晚些时候公布(预期季率-39.4%)。

大宗商品相关货币兑美元全线上行。澳元/美元上涨0.4%至0.7260，纽元/美元上涨0.3%至0.6640，均为连续第三个交易日走高。

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