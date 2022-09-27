美元/日元：政府干预是否有效？ - 嘉盛官网

Fawad Razaqzada
作者： 市场分析师
2022/9/27 16:42:00
Fawad Razaqzada
作者： 市场分析师

英镑周一遭遇小型闪崩，创下历史低点，吸引了所有人的注意。但我们也不要遗忘日元，其最近同样在暴跌，使得日本政府上周入市干预，阻止日元下跌或约束“过度的波动性”。按日本当局的说法，担心招来美国的指责。然而，在政府介入并警告会推出更多举措对抗日元过度波动的同时，美元/日元却企稳并再度上攻145整数位。该位证实为日本的警戒位。现在的关键问题是：日元后市会怎么走？会不顾政府干预继续下跌吗？

日本央行上周维持政策不变，美元/日元在周四几乎到达 146。日本政府随后进入外汇市场买进日元，数量迄今未披露。这是1998年以来政府首度干预。美元/日元旋即暴跌至140附近，但之后又开始回升，此文发稿时交投于144附近。

日本财务大臣曾表示，如果日元的波动再次变得过于震荡，政府准备再次出手，声称汇率近期快速单向波动不受欢迎，日本政府将“高度警惕”并监测外汇市场。

就连日本央行行长也站出来呼应财务大臣的立场，声称汇率单向波动过速不利于经济发展，干预举措适当。

但央行行长同时表示，央行必须维持当前超级宽松政策以支持经济发展。他在上周表示，未来两三年，央行的指导意见将保持不变。

换言之，日本央行踩下油门的同时政府踩下了刹车。这样做肯定会造成破坏，日本需要尽快协调一致，快速行动，否则不可持续。

也许在政府眼中并没有145整数位这样的警戒线，而是像自己所表述的那样，着重于抑制波动性。如果进一步买进日元，数量可能有限，否则可能招致美国等发达国家的批评。

日本政府或任由美元/日元自己进一步下跌后找到底部，或改变日本央行履行使命的方式 可能替换央行行长等央行决策层人员。政府干预要想更有效，需要日本央行填补与美联储等主要央行之间货币政策的差距。

所以我猜测，美元/日元可能回升并切实考验日本政府的决心。日本央行调整策略或美联储停止加息之前，日元无法找到持久的支撑位。日本政府需要和日本央行协同合作，否则，美元/日元很可能继续上冲，或至少在145.00一线居高不下。

 

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