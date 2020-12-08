Ashtead在上调全年展望后创历史新高

受益于新冠病毒大流行期间不可或缺的业务地位，这家英国建筑设备租赁公司在上半年销售和利润降幅低于先前预期后，提高了全年展望。

尽管由于新冠危机导致交易量下降，但该公司的紧急应对措施抵消了这一不利影响。Ashtead通过向医院、急救人员和食品服务公司提供设备，帮助美国、加拿大和英国政府应对新冠疫情。

第二季度营收下降1%至12亿英镑，基础税前利润下降7%至3.3亿英镑，较第一季度分别6%和38%的降幅有了显著改善。公司业绩也明显优于20%的利润跌幅预期。因此，上半年利润下降21%至5.38亿英镑。今年的营收预计将下降3%-7%，降幅小于此前预计的5%-9%。

在经历了创纪录的3个月现金流后，该公司仍将中期股息维持在7.15便士。管理层提到股票回购，但表示正在等待合适时机。

Ashtead图表看法

Ashtead股价飙升5%至3431便士，创历史新高。该股轻松交投于5月初以来上行趋势线上方。Ashtead落在日线图50和100均线之上，暗示后市或有更多上行空间。值得注意的是，同一图表上的RSI正在接近超买区域，因此需关注该水平或提供回调信号。此前，RSI的上扬常于超买水平70前告停。

3280可见即时支撑，该支撑此前充当阻力，曾于11月和12月数次封顶涨幅。若上破，或测试50日均线3040。阻力位在历史高点3431。